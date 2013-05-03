Мы увидим сразу две жемчужины Петербурга: парадную резиденцию Петра I — Петергоф, с его великолепными парками и фонтанами, а также город-крепость — Кронштадт, с его известнейшим Морским собором и боевыми кораблями на рейде.

Кроме того вы посетите знаменитый форт Константин, укрепление, защищавшее рубежи нашей родины. Проедете по Дамбе — комплексу защитных сооружений, который оберегает Петербург от наводнений.

Весь путь вы проделаете на комфортабельном автобусе 🚌 туристического класса в сопровождении опытного гида-экскурсовода. Экскурсионная программа: 9:00 — Выезд из Санкт–Петербурга от ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4).

9:00–9:45 — экскурсия ⛳ «Балтийский щит», по дороге в Кронштадт

10:00 — Экскурсия по Кронштадту и форту Константин. С посещением Морского Собора, петровской пристани, Петровского парка. Уникальный остров 🏝️ — морской щит Санкт-Петербурга, остров-крепость, город 🏙️ удивительных открытий.

14:30 — экскурсия «Город Петра»

15:00 — Нижний парк 🌳 Петергофа: малые дворцы Петергофа, каскады и фонтаны Петергофа. Величественнный променад по идеальному регулярному парку. Фонтаны Петергофа не оставляют равнодушными — это произведения искусства и инженерной мысли!

18:00 — Отправление в Санкт-Петербург

19:00 — Прибытие к ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4)