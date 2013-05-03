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Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин

4.6
733 отзыва
СПб-Карелия
СПб-Карелия – Гид из Санкт-Петербурга
У Петербурга есть собственное огромное море 🌊 — Финский залив.

Когда-то Петр I возвел целый город 🏙️ «на болоте» для того, чтобы в Европу прорубить окно.

Позже выходы к Финскому заливу стали охранять Петергоф и форт Константин, а также Кронштадт.

На нашей экскурсии 🧭 мы предлагаем вам за один день исследовать сразу три этих сказочных места и узнать все о том, как Петр I завоевывал северное море России.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • 1 890 ₽ за человека

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Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин

Что вы увидите

  • Петергоф
  • Кронштадт
  • Нижний парк Петергофа
  • Верхний сад Петергофа
  • Морской собор
Мы увидим сразу две жемчужины Петербурга: парадную резиденцию Петра I — Петергоф, с его великолепными парками и фонтанами, а также город-крепость — Кронштадт, с его известнейшим Морским собором и боевыми кораблями на рейде.
Кроме того вы посетите знаменитый форт Константин, укрепление, защищавшее рубежи нашей родины. Проедете по Дамбе — комплексу защитных сооружений, который оберегает Петербург от наводнений.
Весь путь вы проделаете на комфортабельном автобусе 🚌 туристического класса в сопровождении опытного гида-экскурсовода. Экскурсионная программа: 9:00 — Выезд из Санкт–Петербурга от ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4).
9:00–9:45 — экскурсия ⛳ «Балтийский щит», по дороге в Кронштадт
10:00 — Экскурсия по Кронштадту и форту Константин. С посещением Морского Собора, петровской пристани, Петровского парка. Уникальный остров 🏝️ — морской щит Санкт-Петербурга, остров-крепость, город 🏙️ удивительных открытий.
14:30 — экскурсия «Город Петра»
15:00 — Нижний парк 🌳 Петергофа: малые дворцы Петергофа, каскады и фонтаны Петергофа. Величественнный променад по идеальному регулярному парку. Фонтаны Петергофа не оставляют равнодушными — это произведения искусства и инженерной мысли!
18:00 — Отправление в Санкт-Петербург
19:00 — Прибытие к ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4)
Что входит
  • трансфер на комфортабельном автобусе
  • две путевые экскурсии от нашего гида (“Город Петра” и “Балтийский щит”)
  • прогулка по Нижнему парку Петергофа
  • экскурсия по Кронштадту
  • экскурсия по форту Константин
  • обзорная экскурсия по Петергофу
  • посещение верхнего сада Петергофа (по возможности).
Что не входит
  • Входной билет в Нижний парк Петергофа (до 15 октября):
  • 450 р взрослые граждане РФ и следующих стран СНГ: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан
  • Дети до 16 лет бесплатно
  • 1000 р – иностранные граждане других стран
  • Входной билет в Форт Константин:
  • 150 р взрослые
  • Дети до 7 лет бесплатно
Начало и место завершения
🚩 пл. Искусств, 4
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СПб-Карелия
СПб-Карелия
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733 отзыва оставили туристы

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