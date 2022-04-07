Мое почтение дорогие гости!

Большой променад по живописному каналу Грибоедова от величественного Казанского собора через романтического Семимостье до Новой Голландии. Мы с вами на одном дыхании пройдем 3 км дорогами Раскольникова и Сонечки Мармеладовой, героями романа "Петербургские трущобы", перенесемся в Ленинград, а в завершении экскурсии загадаем заветное желание, которое обязательно сбудется. Экскурсия необычная, нестандартная, с юмором и очень насыщенная неизвестными фактами.

Небольшой анонс;

Тайное судоходство, Евстигнеев и другие вандалы Казанского, Райкин и его малек в неправильной коммуналке, денежные пожары, каменный мост - портомойки с динамитом, пышки нашего времени (с дегустацией), шагомер Достоевского; "Раскольников, Соня и другие официальные лица", история муравьиного пожара, Питер-сити на канале или небоскребы нашего детства, пивной этикет Ленинграда, литературный мост и самый маленький переулок, Бермудский треугольник. (портал на Васильевский остров), казначейство и ограбление по-русски, трамвай желаний, Львиный мостик, история другого пожара, "черненые" купола Никольского собора, Гоша Куценко и старуха-процентщица, наука о туалетах, а может и восьмимостье-фокус покус с загадыванием желания, руины Литовского замка, атланты без Эрмитажа, Кировский театр, поцелуи на мосту, а в финале полезем в бутылку в Новой Голландии.

Посещение Казанского собора и по желанию Никольского собора.