Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»

Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»

Что вас ожидает 🤩

  • Спас на крови
  • Казанский собор
  • Дом Зингера
  • Банковский мост
  • Ассигнационный банк
  • Могилу Кутузова
  • Казанскую икону Божией Матери
  • Ансамбль Сенной площади
  • Кокушкин мост
  • Места проживания Достоевского и его героев
  • Карточный клуб
  • Львиный мост
  • Никольский собор
  • Семимостье
  • Дом с атлантами
  • Мариинский театр
  • Поцелуев мост
  • Новая Голландия

Мое почтение дорогие гости!

Большой променад по живописному каналу Грибоедова от величественного Казанского собора через романтического Семимостье до Новой Голландии. Мы с вами на одном дыхании пройдем 3 км дорогами Раскольникова и Сонечки Мармеладовой, героями романа "Петербургские трущобы", перенесемся в Ленинград, а в завершении экскурсии загадаем заветное желание, которое обязательно сбудется. Экскурсия необычная, нестандартная, с юмором и очень насыщенная неизвестными фактами.

Небольшой анонс;

Тайное судоходство, Евстигнеев и другие вандалы Казанского, Райкин и его малек в неправильной коммуналке, денежные пожары, каменный мост - портомойки с динамитом, пышки нашего времени (с дегустацией), шагомер Достоевского; "Раскольников, Соня и другие официальные лица", история муравьиного пожара, Питер-сити на канале или небоскребы нашего детства, пивной этикет Ленинграда, литературный мост и самый маленький переулок, Бермудский треугольник. (портал на Васильевский остров), казначейство и ограбление по-русски, трамвай желаний, Львиный мостик, история другого пожара, "черненые" купола Никольского собора, Гоша Куценко и старуха-процентщица, наука о туалетах, а может и восьмимостье-фокус покус с загадыванием желания, руины Литовского замка, атланты без Эрмитажа, Кировский театр, поцелуи на мосту, а в финале полезем в бутылку в Новой Голландии.
Посещение Казанского собора и по желанию Никольского собора.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вариант оплаты № 1 Экскурсионное обслуживание 3 часа 1-4 человека
  • Вариант оплаты № 2 Экскурсионное обслуживание 3 часа 5-10 человек.
  • В подарок всем гостям ссылка в облако на мой проект "Питеркинобиблиотека" с подборкой фотографий, фильмов, отрывков из кинолент и книг о Петербурге для ознакомления с моими рекомендациями.
  • Возможно проведение экскурсии с радиогидами (удобно для любых групп) + 100 рублей с человека. Полная свобода передвижения. Вы всегда меня слышите.
  • Заказ фотосессии с профессиональным фотографом. Один из лучших в СПБ (цена по запросу)
Что не входит
  • Каждый дополнительный час + 1500. Дегустация самых вкусных пышек. Накладные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанский собор у памятника Кутузову
Завершение: Новая Голландия
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день с 11 00 до 15 00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день с 11 00 до 15 00

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