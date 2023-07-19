История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф

История с погружением

5
2 отзыва
Программа по дням
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Всего за 5 дней вы пройдете по одной из первых улиц города, увидите триумфальные ворота и главную Соборную площадь, полюбуетесь панорамой Дворцовой набережной и сосчитаете, сколько зайцев сейчас живёт на острове. Посетите Государственный Эрмитаж и раскроете некоторые секреты личной жизни царственных особ.

В время автобусной экскурсии в Стрельну получите уникальную возможность побывать в одном из самых известных пригородных дворцов Петербурга.
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
Ближайшие даты:
21
авг

Что вас ожидает:

Метеор из центра Петербурга
Метеор из центра Петербурга
Из шумного и многолюдного Санкт-Петербурга метеор перенесёт нас на южный берег Финского залива
Необычный маршрут по Петергофу
Необычный маршрут по Петергофу
Уделим особое внимание малым музеям ансамбля, на которые не хватает времени при однодневной поездке в Петергоф
Красивейший храм Петергофа
Красивейший храм Петергофа
Заглянем в собор первоверховных апостолов Петра и Павла, который возвышается на берегу Ольгина пруда

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

13:00Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Экскурсия знакомит с наиболее значительными историческими и архитектурными памятниками северной столицы.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по территории Заячьего острова, где в начале XVIII века зарождался наш город, и посетите главный кафедральный собор Российской империи — Исаакиевский.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

В ходе экскурсии по территории крепости Вы пройдете по одной из первых улиц города, увидите триумфальные ворота и главную Соборную площадь, полюбуетесь панорамой Дворцовой набережной и сосчитаете, а сколько же зайцев сейчас живёт на острове.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей проектирования и возведения собора, узнаете почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: 6 часов.

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
2 день

Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Свои вещи вы оставите в багажном отделении автобуса.

09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург».

Во время экскурсии вы узнаете, где они жили, как проводили время, чем увлекались.

А посещение Государственного Эрмитажа раскроет Вам некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом — парадной зимней резиденцией российского императорского двора.

Посещение Эрмитажа.

Обед в кафе города.

Метеор из центра Петербурга в Петергоф.

Это самый быстрый и комфортабельный способ добраться до загородной резиденции.

Дорога займет всего 30 минут.

Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.

Нижний парк Петергофа — это волшебный мир природы, преображенной безудержной фантазией и талантом десятков архитекторов, скульпторов, инженеров, садовых мастеров и трудом тысяч «работных людей», воплотивших в жизнь их гениальные замыслы.

Во время самостоятельной прогулки Вы полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка.

Трансфер в гостиницу.

Размещение.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: 9 часов (окончание 18:30).

Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург»Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург»Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург»Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург»
3 день

Пешеходная экскурсия «Петергофская фантазия», Большой Императорский дворец

Завтрак в гостинице.

07:30-11:00 Бесплатное посещение Аква-центра отеля "Новый Петергоф" (кроме заезд 5-9.06, проживание в отеле Самсон).

11:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Пешеходная экскурсия “Петергофская фантазия”.

Особое внимание будет уделено малым музеям дворцово-паркового ансамбля, на которые, как правило, не хватает время во время однодневной поездки в Петергоф.

Помимо трех самых интересных малых музеев, вы посетите и Большой императорский дворец.

Экскурсия в Большой Императорский дворец.

Дворец является центром всего Петергофского ансамбля.

Экскурсия в музей “Гроты большого каскада”.

Верхний и Нижний гроты, являясь архитектурным центром Большого каскада Петергофа, построены согласно замыслу Петра I.

Экскурсия в музей “Государевы потехи”.

Вы познакомитесь с царскими забавами: от фейерверков и театров с чудесными механизмами старой сценической машинерии до велосипедов, принадлежавших венценосным особам!

Экскурсия в музей “Особая кладовая”.

Музей расположен в западном флигеле Большого Петергофского дворца.

Свободное время в Нижнем парке.

После насыщенного экскурсионного маршрута у вас будет возможность еще раз в спокойном темпе погулять по парку.

Вы сможет устроить себе пикник на берегу Финского залива и отдохнуть в тенистых аллеях.

Место окончания программы: Нижний парк фонтанов.

Продолжительность программы: 4 часа.

Пешеходная экскурсия «Петергофская фантазия», Большой Императорский дворецПешеходная экскурсия «Петергофская фантазия», Большой Императорский дворецПешеходная экскурсия «Петергофская фантазия», Большой Императорский дворецПешеходная экскурсия «Петергофская фантазия», Большой Императорский дворец
4 день

Пешеходная экскурсия «В гостях у семьи императора Николая I»

Завтрак в гостинице.

09:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Пешеходная экскурсия “В гостях у семьи императора Николая I”.

Этот день тура мы полностью посвятим семье императора Николая I, которого по праву считают после Петра Великого «вторым отцом» Петергофа.

При Николае Павловиче были возведены Коттедж и Фермерский дворец, использовавшиеся для частной жизни императорской семьи, появились великолепные парковые Царицын и Ольгин павильоны.

Заглянем в красивейший храм Петергофа — собор первоверховных апостолов Петра и Павла, который возвышается на берегу Ольгина пруда рядом с гостиницей.

Экскурсия в Царицын и Ольгин павильоны.

Павильоны расположены на живописных островах Ольгина пруда и предназначались для приятного времяпрепровождения супруги и дочери Николая I.

Переезд в парк Александрия.

Обед в кафе.

Экскурсия во дворец "Коттедж" в парке Александрия.

«Семейный очаг» императора Николая I и его супруги Александры Федоровны.

Наполненные подлинными вещами интерьеры дворца хранят атмосферу семейного уюта и тепла.

Экскурсия в Фермерский дворец в парке Александрия.

Очаровательная летняя дача императорской семьи на территории парка Александрия, единственный в России дворец, который построили специально для Александра II.

Место окончания программы: парк Александрия.

Продолжительность программы: 8 часов.

Пешеходная экскурсия «В гостях у семьи императора Николая I»Пешеходная экскурсия «В гостях у семьи императора Николая I»Пешеходная экскурсия «В гостях у семьи императора Николая I»Пешеходная экскурсия «В гостях у семьи императора Николая I»
5 день

Автобусная экскурсия в Стрельну «В гостях у Президента»

Завтрак в гостинице.

07:30-11:00 Бесплатное посещение Аква-центра отеля "Новый Петергоф" (кроме заезда 5-9.06, проживание в отеле Самсон).

Освобождение номеров.

Свои вещи вы оставите в багажном отделении автобуса.

11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Стрельну “В гостях у Президента”.

Экскурсия подарит Вам уникальную возможность побывать в одном из самых известных на сегодняшний день пригородных дворцов Петербурга — Константиновском дворце или Дворце Конгрессов.

Экскурсия в Константиновский дворец.

Экскурсионный маршрут проходит по анфиладе парадных залов и гостиных дворца с посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для встреч в неформальной обстановке.

Место окончания программы: Московский вокзал.

Продолжительность программы: 3 часа (окончание программы 14:00).

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Автобусная экскурсия в Стрельну «В гостях у Президента»Автобусная экскурсия в Стрельну «В гостях у Президента»Автобусная экскурсия в Стрельну «В гостях у Президента»Автобусная экскурсия в Стрельну «В гостях у Президента»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице: 1 ночь в Санкт-Петербурге, 3 ночи в Петергофе.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница.
Категория номеров

Период действия цен

Взрослый 1/2 DBL

Ребенок до 14 лет 1/2 DBL

Третий в номере ребенок до 14 лет

Третий в номере взрослый

Одноместный номер

Санкт-Петербург
пн-вт

Петергоф
вт-пт

«Москва»**** стандартный«Новый Петергоф»**** стандартный

03.07.2023

25.08.2023

27930

25730

-

-

38700

«Москва»**** стандартный«Новый Петергоф»**** улучшенный

03.07.2023

25.08.2023

29850

27650

17270

19470

42540

«Санкт-Петербург»**** стандартный (двор)«Новый Петергоф»**** стандартный

03.07.2023

07.07.2023

28830

26630

-

-

40880

17.07.2023

25.08.2023

28180

25980

-

-

39590

«Санкт-Петербург»**** стандартный (двор)«Новый Петергоф»**** улучшенный

03.07.2023

07.07.2023

30750

28550

19570

21770

44720

17.07.2023

25.08.2023

30120

27920

19570

21770

43440

«Санкт-Петербург»**** стандартный (Нева)«Новый Петергоф»**** стандартный

03.07.2023

07.07.2023

30120

27920

-

-

40360

17.07.2023

25.08.2023

29150

26950

-

-

38950

«Санкт-Петербург»**** стандартный (Нева)«Новый Петергоф»**** улучшенный

03.07.2023

07.07.2023

31990

29790

19570

21770

44290

17.07.2023

25.08.2023

31120

28920

19570

21770

42800

«Санкт-Петербург»**** делюкс (двор)«Новый Петергоф»**** стандартный

03.07.2023

07.07.2023

29790

27590

-

-

42800

17.07.2023

25.08.2023

29150

26950

-

-

41520

«Санкт-Петербург»**** делюкс (двор)«Новый Петергоф»**** улучшенный

03.07.2023

07.07.2023

31720

29520

19570

21770

46650

17.07.2023

25.08.2023

31120

28920

19570

21770

45360

«Санкт-Петербург»**** делюкс (Нева)«Новый Петергоф»**** стандартный

03.07.2023

07.07.2023

31120

28920

-

-

45360

17.07.2023

25.08.2023

30120

27920

-

-

43440

«Санкт-Петербург»**** делюкс (Нева)«Новый Петергоф»**** улучшенный

03.07.2023

07.07.2023

32990

30790

19570

21770

49220

17.07.2023

25.08.2023

31990

29790

19570

21770

47290

Варианты проживания

Москва

1 ночь

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

МоскваМоскваМоскваМоскваМоскваМоскваМосква

Санкт-Петербург

1 ночь

Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.

Санкт-ПетербургСанкт-ПетербургСанкт-ПетербургСанкт-ПетербургСанкт-ПетербургСанкт-Петербург

Самсон

3 ночи

Расположенный в историческом центре Петергофа отель «Самсон» встречает гостей многообразием развлекательных услуг, в том числе прокатом лыж и велосипедов, спортивной площадкой, игровой комнатой, вечерней программой.

Номерной фонд гостиницы рассчитан на 155 человек, для заселения доступны четыре типа номеров, включая классы «Полулюкс» и «Люкс». К удобствам гостей доступ к сети интернет, спутниковое ТВ, кондиционер, сейф, телефон, прочие принадлежности для отдыха.

Ресторан «Самсон» предлагает гостям блюда европейской и русской кухни. Клиенты могут заказать изысканные деликатесы, приготовленные по рецептам XVIII - начала XX веков. С 12.00 до 16.00 ежедневно подаются бизнес-ланчи. Возможна доставка еды в номера.

Конференц-зал отеля, оборудованный мультимедийным проектором, отлично подходит для проведения корпоративных и деловых мероприятий, семинаров и тренингов. Клиенты могут воспользоваться копировальной и факсимильной техникой.

Гостиница находится в 21,7 километра от международного аэропорта Пулково. В 700 метрах расположен дворцовый ансамбль Петергоф. В отеле организуются экскурсии к культурным и историческим достопримечательностям Санкт-Петербурга.

СамсонСамсонСамсонСамсонСамсонСамсон

Новый Петергоф

3 ночи

Отель «Новый Петергоф» расположен рядом со входом в парки и сады Петергофа. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и телевизором с плоским экраном, а также спа-центр с крытым бассейном. Номера отеля «Новый Петергоф» оформлены в современном стиле и оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В некоторых номерах имеется гостиный уголок.

В ресторане отеля «Новый Петергоф» подаются разнообразные блюда местной и интернациональной кухни. В спа-центре отеля «Новый Петергоф» помимо крытого бассейна есть также массажные кабинеты и тренажерный зал. Гости могут посетить паровую баню, кедровую финскую сауну и арома-сауну. Прогулка до Большого дворца и его обширных садов занимает всего 5 минут.

Новый ПетергофНовый ПетергофНовый ПетергофНовый ПетергофНовый Петергоф

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание: завтраки в гостинице, 2 обеда
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
  • Пользование Аква-центром в отеле Новый Петергоф (07:30-11:00)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту от 1 700 руб. /машина
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Доплата иностранным туристам — 4 290 руб.
  • Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Купальные принадлежности для посещения Аква-центра отеля "Новый Петергоф".

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
19 июля 2023
Тур очень хорошо составлен. Много интересного. Приятно, что поездки на автобусах. Не уставали. Очень хорошие экскурсоводы. Прекрасно устроили в гостинице КОСМОС. . Благодарим за доставленные удовольствие. Если будем планировать поездки, очень возможно, что будем связываться БОЛЬШОЙ СТОАНОЙ. ЕЩЕ раз большое спасибо.
О
19 июня 2023
Нам всё понравилось, впечатлений много.

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