1 день

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

13:00Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Экскурсия знакомит с наиболее значительными историческими и архитектурными памятниками северной столицы.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по территории Заячьего острова, где в начале XVIII века зарождался наш город, и посетите главный кафедральный собор Российской империи — Исаакиевский.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

В ходе экскурсии по территории крепости Вы пройдете по одной из первых улиц города, увидите триумфальные ворота и главную Соборную площадь, полюбуетесь панорамой Дворцовой набережной и сосчитаете, а сколько же зайцев сейчас живёт на острове.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей проектирования и возведения собора, узнаете почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: 6 часов.