История с погружением
В время автобусной экскурсии в Стрельну получите уникальную возможность побывать в одном из самых известных пригородных дворцов Петербурга.
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
13:00Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Экскурсия знакомит с наиболее значительными историческими и архитектурными памятниками северной столицы.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по территории Заячьего острова, где в начале XVIII века зарождался наш город, и посетите главный кафедральный собор Российской империи — Исаакиевский.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
В ходе экскурсии по территории крепости Вы пройдете по одной из первых улиц города, увидите триумфальные ворота и главную Соборную площадь, полюбуетесь панорамой Дворцовой набережной и сосчитаете, а сколько же зайцев сейчас живёт на острове.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей проектирования и возведения собора, узнаете почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: 6 часов.
Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Свои вещи вы оставите в багажном отделении автобуса.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург».
Во время экскурсии вы узнаете, где они жили, как проводили время, чем увлекались.
А посещение Государственного Эрмитажа раскроет Вам некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом — парадной зимней резиденцией российского императорского двора.
Посещение Эрмитажа.
Обед в кафе города.
Метеор из центра Петербурга в Петергоф.
Это самый быстрый и комфортабельный способ добраться до загородной резиденции.
Дорога займет всего 30 минут.
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.
Нижний парк Петергофа — это волшебный мир природы, преображенной безудержной фантазией и талантом десятков архитекторов, скульпторов, инженеров, садовых мастеров и трудом тысяч «работных людей», воплотивших в жизнь их гениальные замыслы.
Во время самостоятельной прогулки Вы полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка.
Трансфер в гостиницу.
Размещение.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: 9 часов (окончание 18:30).
Пешеходная экскурсия «Петергофская фантазия», Большой Императорский дворец
Завтрак в гостинице.
07:30-11:00 Бесплатное посещение Аква-центра отеля "Новый Петергоф" (кроме заезд 5-9.06, проживание в отеле Самсон).
11:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Пешеходная экскурсия “Петергофская фантазия”.
Особое внимание будет уделено малым музеям дворцово-паркового ансамбля, на которые, как правило, не хватает время во время однодневной поездки в Петергоф.
Помимо трех самых интересных малых музеев, вы посетите и Большой императорский дворец.
Экскурсия в Большой Императорский дворец.
Дворец является центром всего Петергофского ансамбля.
Экскурсия в музей “Гроты большого каскада”.
Верхний и Нижний гроты, являясь архитектурным центром Большого каскада Петергофа, построены согласно замыслу Петра I.
Экскурсия в музей “Государевы потехи”.
Вы познакомитесь с царскими забавами: от фейерверков и театров с чудесными механизмами старой сценической машинерии до велосипедов, принадлежавших венценосным особам!
Экскурсия в музей “Особая кладовая”.
Музей расположен в западном флигеле Большого Петергофского дворца.
Свободное время в Нижнем парке.
После насыщенного экскурсионного маршрута у вас будет возможность еще раз в спокойном темпе погулять по парку.
Вы сможет устроить себе пикник на берегу Финского залива и отдохнуть в тенистых аллеях.
Место окончания программы: Нижний парк фонтанов.
Продолжительность программы: 4 часа.
Пешеходная экскурсия «В гостях у семьи императора Николая I»
Завтрак в гостинице.
09:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Пешеходная экскурсия “В гостях у семьи императора Николая I”.
Этот день тура мы полностью посвятим семье императора Николая I, которого по праву считают после Петра Великого «вторым отцом» Петергофа.
При Николае Павловиче были возведены Коттедж и Фермерский дворец, использовавшиеся для частной жизни императорской семьи, появились великолепные парковые Царицын и Ольгин павильоны.
Заглянем в красивейший храм Петергофа — собор первоверховных апостолов Петра и Павла, который возвышается на берегу Ольгина пруда рядом с гостиницей.
Экскурсия в Царицын и Ольгин павильоны.
Павильоны расположены на живописных островах Ольгина пруда и предназначались для приятного времяпрепровождения супруги и дочери Николая I.
Переезд в парк Александрия.
Обед в кафе.
Экскурсия во дворец "Коттедж" в парке Александрия.
«Семейный очаг» императора Николая I и его супруги Александры Федоровны.
Наполненные подлинными вещами интерьеры дворца хранят атмосферу семейного уюта и тепла.
Экскурсия в Фермерский дворец в парке Александрия.
Очаровательная летняя дача императорской семьи на территории парка Александрия, единственный в России дворец, который построили специально для Александра II.
Место окончания программы: парк Александрия.
Продолжительность программы: 8 часов.
Автобусная экскурсия в Стрельну «В гостях у Президента»
Завтрак в гостинице.
07:30-11:00 Бесплатное посещение Аква-центра отеля "Новый Петергоф" (кроме заезда 5-9.06, проживание в отеле Самсон).
Освобождение номеров.
Свои вещи вы оставите в багажном отделении автобуса.
11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Стрельну “В гостях у Президента”.
Экскурсия подарит Вам уникальную возможность побывать в одном из самых известных на сегодняшний день пригородных дворцов Петербурга — Константиновском дворце или Дворце Конгрессов.
Экскурсия в Константиновский дворец.
Экскурсионный маршрут проходит по анфиладе парадных залов и гостиных дворца с посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для встреч в неформальной обстановке.
Место окончания программы: Московский вокзал.
Продолжительность программы: 3 часа (окончание программы 14:00).
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице: 1 ночь в Санкт-Петербурге, 3 ночи в Петергофе.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница.
Период действия цен
Взрослый 1/2 DBL
Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
Третий в номере ребенок до 14 лет
Третий в номере взрослый
Одноместный номер
Санкт-Петербург
Петергоф
|«Москва»**** стандартный
|«Новый Петергоф»**** стандартный
03.07.2023
25.08.2023
27930
25730
-
-
38700
|«Москва»**** стандартный
|«Новый Петергоф»**** улучшенный
03.07.2023
25.08.2023
29850
27650
17270
19470
42540
|«Санкт-Петербург»**** стандартный (двор)
|«Новый Петергоф»**** стандартный
03.07.2023
07.07.2023
28830
26630
-
-
40880
17.07.2023
25.08.2023
28180
25980
-
-
39590
|«Санкт-Петербург»**** стандартный (двор)
|«Новый Петергоф»**** улучшенный
03.07.2023
07.07.2023
30750
28550
19570
21770
44720
17.07.2023
25.08.2023
30120
27920
19570
21770
43440
|«Санкт-Петербург»**** стандартный (Нева)
|«Новый Петергоф»**** стандартный
03.07.2023
07.07.2023
30120
27920
-
-
40360
17.07.2023
25.08.2023
29150
26950
-
-
38950
|«Санкт-Петербург»**** стандартный (Нева)
|«Новый Петергоф»**** улучшенный
03.07.2023
07.07.2023
31990
29790
19570
21770
44290
17.07.2023
25.08.2023
31120
28920
19570
21770
42800
|«Санкт-Петербург»**** делюкс (двор)
|«Новый Петергоф»**** стандартный
03.07.2023
07.07.2023
29790
27590
-
-
42800
17.07.2023
25.08.2023
29150
26950
-
-
41520
|«Санкт-Петербург»**** делюкс (двор)
|«Новый Петергоф»**** улучшенный
03.07.2023
07.07.2023
31720
29520
19570
21770
46650
17.07.2023
25.08.2023
31120
28920
19570
21770
45360
|«Санкт-Петербург»**** делюкс (Нева)
|«Новый Петергоф»**** стандартный
03.07.2023
07.07.2023
31120
28920
-
-
45360
17.07.2023
25.08.2023
30120
27920
-
-
43440
|«Санкт-Петербург»**** делюкс (Нева)
|«Новый Петергоф»**** улучшенный
03.07.2023
07.07.2023
32990
30790
19570
21770
49220
17.07.2023
25.08.2023
31990
29790
19570
21770
47290
Варианты проживания
Москва
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Санкт-Петербург
Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
Самсон
Расположенный в историческом центре Петергофа отель «Самсон» встречает гостей многообразием развлекательных услуг, в том числе прокатом лыж и велосипедов, спортивной площадкой, игровой комнатой, вечерней программой.
Номерной фонд гостиницы рассчитан на 155 человек, для заселения доступны четыре типа номеров, включая классы «Полулюкс» и «Люкс». К удобствам гостей доступ к сети интернет, спутниковое ТВ, кондиционер, сейф, телефон, прочие принадлежности для отдыха.
Ресторан «Самсон» предлагает гостям блюда европейской и русской кухни. Клиенты могут заказать изысканные деликатесы, приготовленные по рецептам XVIII - начала XX веков. С 12.00 до 16.00 ежедневно подаются бизнес-ланчи. Возможна доставка еды в номера.
Конференц-зал отеля, оборудованный мультимедийным проектором, отлично подходит для проведения корпоративных и деловых мероприятий, семинаров и тренингов. Клиенты могут воспользоваться копировальной и факсимильной техникой.
Гостиница находится в 21,7 километра от международного аэропорта Пулково. В 700 метрах расположен дворцовый ансамбль Петергоф. В отеле организуются экскурсии к культурным и историческим достопримечательностям Санкт-Петербурга.
Новый Петергоф
Отель «Новый Петергоф» расположен рядом со входом в парки и сады Петергофа. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и телевизором с плоским экраном, а также спа-центр с крытым бассейном. Номера отеля «Новый Петергоф» оформлены в современном стиле и оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В некоторых номерах имеется гостиный уголок.
В ресторане отеля «Новый Петергоф» подаются разнообразные блюда местной и интернациональной кухни. В спа-центре отеля «Новый Петергоф» помимо крытого бассейна есть также массажные кабинеты и тренажерный зал. Гости могут посетить паровую баню, кедровую финскую сауну и арома-сауну. Прогулка до Большого дворца и его обширных садов занимает всего 5 минут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в выбранном отеле
- Питание: завтраки в гостинице, 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
- Пользование Аква-центром в отеле Новый Петергоф (07:30-11:00)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту от 1 700 руб. /машина
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Доплата иностранным туристам — 4 290 руб.
- Обеды и ужины
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Купальные принадлежности для посещения Аква-центра отеля "Новый Петергоф".
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.