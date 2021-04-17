4
4 отзыва
Новая география Петербурга
Новая география Петербурга
Новая география Петербурга
Новая география Петербурга
Новая география Петербурга

Что вы увидите 🤩

  • Лахта-центр
  • Парк 300-летия Санкт-Петербурга
  • Стадион "Газпром арена"
  • Севкабельпорт
  • Новая Голландия
Любой город мира – это его прошлое, настоящее и будущее, и Санкт-Петербург не является исключением. Во время экскурсии Вы увидите современный Петербург– те сооружения и культурные пространства, которые появились в нашем городе совсем недавно, но уже завоевали популярность у горожан и стали новыми точками притяжения для гостей города на Неве.
Вы проедете по современной городской скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив и новый морской порт Санкт-Петербурга. Во время экскурсии Вам предстоит совершить прогулку по парку 300-летия и пешеходному Яхтенному мосту, который приведет нас к новому стадиону «Газпром Арена», расположенному на противоположном берегу залива на Крестовском острове. Также вы увидите самый высокий небоскреб в Европе, ставший новой высотной доминантой нашего города – «Лахта-центр».
Из приморского района мы отправимся на Васильевский остров и окажемся в новом общественном пространстве Севкабельпорт. Это центр современной культуры, живая событийная площадка, где проходят спектакли, концерты выставки и многое другое. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться по пешеходной набережной, полюбоваться панорамой Финского залива и сделать прекрасные фотографии.
Закончится наша программа на острове Новая Голландия. Это модный парк отдыха для горожан и гостей Северной столицы, где проходит множество культурных мероприятий. Здесь также можно отдохнуть на шезлонгах рядом с цветущей лавандой, посидеть в летних кафе, развлечься с детьми на детской площадке и просто приятно провести время.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

  • Парк 300-летия, Севкабельпорт, Новая Голландия (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

    •Лахта-центр
    •Парк 300-летия Санкт-Петербурга
    •Стадион "Газпром арена"
    •Севкабельпорт
    •Новая Голландия
    🚩 Начало: Лиговский пр. , 10/118, гостиница «Октябрьская»
    🏁 Место завершения: Новая Голландия, наб. Адмиралтейского канала, д. 2
     Что входит
    • услуги экскурсовода
    • транспортное обслуживание
    Время проведения: по пятницам в 13:30
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    ГК Т.
    ГК Т.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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