Любой город мира – это его прошлое, настоящее и будущее, и Санкт-Петербург не является исключением. Во время экскурсии Вы увидите современный Петербург– те сооружения и культурные пространства, которые появились в нашем городе совсем недавно, но уже завоевали популярность у горожан и стали новыми точками притяжения для гостей города на Неве.

Вы проедете по современной городской скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив и новый морской порт Санкт-Петербурга. Во время экскурсии Вам предстоит совершить прогулку по парку 300-летия и пешеходному Яхтенному мосту, который приведет нас к новому стадиону «Газпром Арена», расположенному на противоположном берегу залива на Крестовском острове. Также вы увидите самый высокий небоскреб в Европе, ставший новой высотной доминантой нашего города – «Лахта-центр».

Из приморского района мы отправимся на Васильевский остров и окажемся в новом общественном пространстве Севкабельпорт. Это центр современной культуры, живая событийная площадка, где проходят спектакли, концерты выставки и многое другое. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться по пешеходной набережной, полюбоваться панорамой Финского залива и сделать прекрасные фотографии.

Закончится наша программа на острове Новая Голландия. Это модный парк отдыха для горожан и гостей Северной столицы, где проходит множество культурных мероприятий. Здесь также можно отдохнуть на шезлонгах рядом с цветущей лавандой, посидеть в летних кафе, развлечься с детьми на детской площадке и просто приятно провести время.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

Парк 300-летия, Севкабельпорт, Новая Голландия (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

•Лахта-центр

•Парк 300-летия Санкт-Петербурга

•Стадион "Газпром арена"

•Севкабельпорт

•Новая Голландия