Вы прогуляетесь 👣 по местам, в которых красота Петербурга сочетается с итальянским духом и наполнена нотами вечного Рима, Венеции и Болоньи. Узнаете, какую роль в облике и культуре города сыграли прославленные и обыкновенные итальянцы-торговцы, артисты цирка, держатели известных ресторанов. Откроете интересные факты о гастрономических и, особенно, кофейных традициях. Как же итальянцы и петербуржцы без кофе? А также поучаствуете в игре-ассоциации и отыщете местный КолизейСеверная Венеция в деталях: интересно и неэнциклопедичноВы узнаете, что за загадка таится в памятнике Петру на коне, который создал итальянец Растрелли

Услышите легенду о попытке контрабандой вывести первую итальянскую скульптуру в Петербург для украшения Летнего сада

Увидите Пантелеймоновский храм, похожую на церковь ⛪ Сан-Карло в Риме

Прогуливаясь по набережной реки Фонтанки, поймете, в чем общая беда Петербурга и Венеции

Находясь у цирка Чинизелли, выясните, куда водили слонов

Кроме того, вы поучаствуете в игре-ассоциации о характерах великих итальянских зодчих, создавших образ Петербурга, которую мы проведем в Ново-Манежном сквере

Погрузитесь в настоящую итальянскую атмосферу во дворе-колодце с граффити «Колизей»

Узнаете, какие блюда пользовались особенной популярностью в итальянских ресторанах дореволюционного города, и откуда пошла традиция «подвешенного» кофе

А также услышите множество других любопытнейших историй!