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Итальянский Петербург

Алена С.
Алена С. – Гид из Санкт-Петербурга
Итальянский Петербург
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • ☀️Однодневная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧘На выходные
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Итальянский Петербург
Итальянский Петербург

Что вы увидите

  • 1) Памятник Петру I и Михайловский замок
  • 2) Пантелеймоновская церковь
  • 3) Набережная реки Фонтанки
  • 4) Шереметьевский дворец
  • 5) Цирк Чинизелли
  • 6) Итальянская улица
  • 7) Памятник 4 итальянским зодчим в Ново-Манежном сквере
  • 8) Итальянский двор с граффити " Колизей"
Вы прогуляетесь 👣 по местам, в которых красота Петербурга сочетается с итальянским духом и наполнена нотами вечного Рима, Венеции и Болоньи. Узнаете, какую роль в облике и культуре города сыграли прославленные и обыкновенные итальянцы-торговцы, артисты цирка, держатели известных ресторанов. Откроете интересные факты о гастрономических и, особенно, кофейных традициях. Как же итальянцы и петербуржцы без кофе? А также поучаствуете в игре-ассоциации и отыщете местный КолизейСеверная Венеция в деталях: интересно и неэнциклопедичноВы узнаете, что за загадка таится в памятнике Петру на коне, который создал итальянец Растрелли
Услышите легенду о попытке контрабандой вывести первую итальянскую скульптуру в Петербург для украшения Летнего сада
Увидите Пантелеймоновский храм, похожую на церковь ⛪ Сан-Карло в Риме
Прогуливаясь по набережной реки Фонтанки, поймете, в чем общая беда Петербурга и Венеции
Находясь у цирка Чинизелли, выясните, куда водили слонов
Кроме того, вы поучаствуете в игре-ассоциации о характерах великих итальянских зодчих, создавших образ Петербурга, которую мы проведем в Ново-Манежном сквере
Погрузитесь в настоящую итальянскую атмосферу во дворе-колодце с граффити «Колизей»
Узнаете, какие блюда пользовались особенной популярностью в итальянских ресторанах дореволюционного города, и откуда пошла традиция «подвешенного» кофе
А также услышите множество других любопытнейших историй!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • предусмотрена остановка на кофе
  • стоимость кофе- от 100 до 250 рублей
Начало
🚩 памятник Петру I у Михайловского замка
Место завершения
🏁 Манежная площадь
Итальянский Петербург
Итальянский Петербург
Итальянский Петербург
Итальянский Петербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алена С.
Алена С.
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Алена С. проводит ещё 1 экскурсию

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