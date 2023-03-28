Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне

Погладить хаски, покормить оленей, попробовать финский обед из печи

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Вас ждёт однодневное путешествие-перезагрузка на север области.

Сначала мы отправимся к Пасторскому озеру, чтобы познакомиться с пушистыми жителями хаски-центра и погулять по берегу в окружении хвойного леса.

Следом посетим ранчо с северными оленями, узнаем о культуре народов Севера и перекусим карельскими пирожками.

А затем побываем в гостях у хозяйки финского хутора со 100-летней историей и останемся на вкусный обед из печи.
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
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Описание

Что вас ожидает

Хаски-центр и северные олени

Мы выезжаем из города и отправляемся на север. Первая точка маршрута — хаски-центр и Арктическая деревня на берегу Пасторского озера. Вы познакомитесь и пообщаетесь с хаски-призерами самых масштабных соревнований России, увидите повседневную жизнь питомника и узнаете об истории породы. И прогуляетесь по берегу карельского озера.
Затем вы посетите ранчо, где живут северные олени, и покормите животных любимым лакомством — ягелем. Узнаете о народах Севера, их культуре и особенностях. А заодно отведаете травяного чая со знаменитыми карельскими пирожками в настоящем чуме!

Финский хутор

В месте под названием «Кузнечное» или Kaarlahti, что в переводе с финского означает «Изогнутый залив» на небольшом пятачке спрятались остатки небольшого хутора Milka. Это краеведческий проект в еще сумбурном, но завораживающем процессе. На территории находятся уникальные артефакты не только прошлых веков, но и глубокой древности. В настоящее время здесь живёт Мария Куск — энтузиаст, превратившая забытый и неухоженный участок земли в хутор. Мы прогуляемся по хутору, поговорим с Марией и узнаем, как ей удалось спасти хутор с вековой историей. А затем нас ждет настоящий финский обед, приготовленный на печи!

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на современном внедорожнике Hyundai Creta
  • Это экскурсия на весь день: до первой точки едем 70 км, до второй — 110 км. Примерное время возвращения в Петербург — 22.00.
  • Вы можете прокатиться на упряжке или пройти дог-трекинг в компании с хаски (при заказе сразу указывайте пожелания).
    — Маршрут 2,5 км — 3000 руб. /чел.
    — Маршрут 5 км — 5000 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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