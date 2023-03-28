Вас ждёт однодневное путешествие-перезагрузка на север области. Сначала мы отправимся к Пасторскому озеру, чтобы познакомиться с пушистыми жителями хаски-центра и погулять по берегу в окружении хвойного леса. Следом посетим ранчо с северными оленями, узнаем о культуре народов Севера и перекусим карельскими пирожками. А затем побываем в гостях у хозяйки финского хутора со 100-летней историей и останемся на вкусный обед из печи.

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Описание

Что вас ожидает

Хаски-центр и северные олени

Мы выезжаем из города и отправляемся на север. Первая точка маршрута — хаски-центр и Арктическая деревня на берегу Пасторского озера. Вы познакомитесь и пообщаетесь с хаски-призерами самых масштабных соревнований России, увидите повседневную жизнь питомника и узнаете об истории породы. И прогуляетесь по берегу карельского озера.

Затем вы посетите ранчо, где живут северные олени, и покормите животных любимым лакомством — ягелем. Узнаете о народах Севера, их культуре и особенностях. А заодно отведаете травяного чая со знаменитыми карельскими пирожками в настоящем чуме!

Финский хутор

В месте под названием «Кузнечное» или Kaarlahti, что в переводе с финского означает «Изогнутый залив» на небольшом пятачке спрятались остатки небольшого хутора Milka. Это краеведческий проект в еще сумбурном, но завораживающем процессе. На территории находятся уникальные артефакты не только прошлых веков, но и глубокой древности. В настоящее время здесь живёт Мария Куск — энтузиаст, превратившая забытый и неухоженный участок земли в хутор. Мы прогуляемся по хутору, поговорим с Марией и узнаем, как ей удалось спасти хутор с вековой историей. А затем нас ждет настоящий финский обед, приготовленный на печи!

Организационные детали