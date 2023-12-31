Вас ждёт однодневное путешествие-перезагрузка на север области.
Сначала мы отправимся к Пасторскому озеру, чтобы познакомиться с пушистыми жителями хаски-центра и погулять по берегу в окружении хвойного леса. Следом посетим ранчо с северными оленями.
А затем побываем в гостях у хозяйки финского хутора со 100-летней историей и останемся на вкусный обед из печи.
Сначала мы отправимся к Пасторскому озеру, чтобы познакомиться с пушистыми жителями хаски-центра и погулять по берегу в окружении хвойного леса. Следом посетим ранчо с северными оленями.
А затем побываем в гостях у хозяйки финского хутора со 100-летней историей и останемся на вкусный обед из печи.
Описание экскурсии
Хаски-центр и Арктическая деревня на берегу Пасторского озера
- Знакомство с хаски — призёрами крупнейших российских соревнований.
- Возможность понаблюдать за повседневной жизнью питомника.
- Рассказы об истории породы и прогулка по берегу карельского озера.
Ранчо северных оленей
- Кормление оленеей ягелем.
- Истории о народах Севера, их культуре и традициях.
- Травяной чай и карельские пирожки в чуме.
Финский хутор Milka в Кузнечном (Kaarlahti)
- Прогулка по хутору и знакомство с историческими артефактами.
- Встреча с его хранительницей Марией Куск и истории о спасении хутора.
- Настоящий финский обед, приготовленный на печи.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на современном внедорожнике Hyundai Creta. Время в пути — около 6 часов в обе стороны. До первой точки едем 70 км, до второй — 110 км. Примерное время возвращения в Петербург — 22:00.
- Обед входит в стоимость.
- Программа 5+.
- Вы можете прокатиться на упряжке или пройти дог-треккинг в компании с хаски (при заказе сразу указывайте пожелания).
— Маршрут 2,5 км. — 3000 руб. /чел.
— Маршрут 5 км. — 5000 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 413 туристов
Я не представляю свою жизнь без путешествий. Почти 10 лет проработала в журналистике, но мне стало в ней тесно — и я последовала за своей страстью. Сейчас с огромным удовольствием работаю гидом: постоянно ищу новые маршруты и делюсь красотой окружающего мира.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная экскурсия! Прекрасно провели время, отдохнули, расслабились! Анастасия - приятный, увлеченный человек, с которым интересно поговорить! Это особо ценно, спасибо!
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