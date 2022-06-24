«Шумное» путешествие в Шлиссельбург и к древней цитадели на острове
«Шумное» путешествие в Шлиссельбург и к древней цитадели на острове. Данный маршрут длится порядка 5 часов.
Основной его целью является поездка по красивым местам Ленинградской области и посещение древней крепости Орешек.
Основной его целью является поездка по красивым местам Ленинградской области и посещение древней крепости Орешек.
Что вас ожидает 🤩
- Г. Шлиссельбург
- Крепость Орешек
- Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»
Описание
Об экскурсии:
- «Шумное» путешествие в Шлиссельбург и к древней цитадели на острове. Основной его целью является посещение древней крепости Орешек и в принципе самой поездки, проходящей по красивым местам Лен области.
- Сначала мы едем в город Шлиссельбург, расположенный в истоке Невы из Ладожского озера. Далее в течении 2-х часов вы посещаете крепость Орешек, расположенной на небольшом острове и затем, вдоль всего берега Невы, мы возвращаемся обратно в Санкт-Петербург.
Программа:
- Старт в 11:00.
- В пределах центра мы забираем гостей из гостиницы.
- Если ваше место жительство не находится в районе Невского проспекта, трансфер оплачивается отдельно от 500 рублей в зависимости от расстояния начала экскурсии.
- Затем путь до города Шлиссельбурга в Крепость Орешек, там садимся на катер для переправы до Крепости. Ждём вас на берегу.
- Затем экскурсия в Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»;
- Данный маршрут длится порядка 5 час;
- •Так же мы можем предложить мото-прогулки в загородные императорские парковые ансамбли Пушкин, Павловск, Гатчина и др. маршруты.
Каждый день с 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Непромокаемая и не продуваемая экипировка
- Шлем
- Одноразовая шапочка
- Что не входит
- Входные билеты в крепость
- Входные билеты на паром или катер
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Невский проспект, 18Завершение: Московский вокзал, Площадь Восстания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 11:00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Санкт-Петербурге
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