Из Санкт-Петербурга в Шлиссельбург на мотоциклах. Крепость Орешек

«Шумное» путешествие в Шлиссельбург и к древней цитадели на острове

«Шумное» путешествие в Шлиссельбург и к древней цитадели на острове. Данный маршрут длится порядка 5 часов.

Основной его целью является поездка по красивым местам Ленинградской области и посещение древней крепости Орешек.
Из Санкт-Петербурга в Шлиссельбург на мотоциклах. Крепость Орешек
Из Санкт-Петербурга в Шлиссельбург на мотоциклах. Крепость Орешек
Из Санкт-Петербурга в Шлиссельбург на мотоциклах. Крепость Орешек
Из Санкт-Петербурга в Шлиссельбург на мотоциклах. Крепость Орешек
Из Санкт-Петербурга в Шлиссельбург на мотоциклах. Крепость Орешек

Что вас ожидает 🤩

  • Г. Шлиссельбург
  • Крепость Орешек
  • Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»

Описание

Об экскурсии:

  • «Шумное» путешествие в Шлиссельбург и к древней цитадели на острове. Основной его целью является посещение древней крепости Орешек и в принципе самой поездки, проходящей по красивым местам Лен области.
  • Сначала мы едем в город Шлиссельбург, расположенный в истоке Невы из Ладожского озера. Далее в течении 2-х часов вы посещаете крепость Орешек, расположенной на небольшом острове и затем, вдоль всего берега Невы, мы возвращаемся обратно в Санкт-Петербург.

Программа:

  • Старт в 11:00.
  • В пределах центра мы забираем гостей из гостиницы.
  • Если ваше место жительство не находится в районе Невского проспекта, трансфер оплачивается отдельно от 500 рублей в зависимости от расстояния начала экскурсии.
  • Затем путь до города Шлиссельбурга в Крепость Орешек, там садимся на катер для переправы до Крепости. Ждём вас на берегу.
  • Затем экскурсия в Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»;
  • Данный маршрут длится порядка 5 час;
  • •Так же мы можем предложить мото-прогулки в загородные императорские парковые ансамбли Пушкин, Павловск, Гатчина и др. маршруты.

Каждый день с 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Непромокаемая и не продуваемая экипировка
  • Шлем
  • Одноразовая шапочка
Что не входит
  • Входные билеты в крепость
  • Входные билеты на паром или катер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект, 18
Завершение: Московский вокзал, Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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