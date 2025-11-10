Мы поднимемся на колоннаду Исаакиевского собора. Рассмотрим Медного всадника и памятник Николаю I. Заглянем в парадную дома Слепцова, где сохранились исторические детали. Пройдёмся по набережной до Дворцовой площади и погуляем по Невскому — главной артерии города. Будут байки, легенды, виды и тот самый Петербург, который обычно прячется за парадными фасадами.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
- Встретимся у метро «Адмиралтейская» и отправимся к памятнику Николаю I — здесь поговорим о царе
- Затем — к Исаакиевскому собору. Обойдём его, рассмотрим архитектурные детали и поднимемся на колоннаду
- После — отправимся к Медному всаднику
- Заглянем в парадную дома Слепцова — на второй и третий этажи, посмотрим эркер и историческую печь
- Пройдёмся по набережной, выйдем на Дворцовую площадь, к Зимнему дворцу
- А закончим на Невском проспекте — как и положено на достойной петербургской прогулке
А ещё мы с удовольствием поделимся городскими байками, которые легко запомнить и приятно пересказывать:
- про небоскрёб и недоскрёб
- почему во всём виновата гадалка
- о шпионском гнезде Петербурга
- где сердце Кутузова
И не только!
- Билеты на колоннаду включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
С 2015 провожу как классические, так и необычные экскурсии по своему любимому городу. Живу тут с рождения и всегда восхищаюсь нашим Петербургом. Буду рад показать его и вам, дорогие путешественники. Работаю с давно сформированной командой опытных аттестованных гидов.Задать вопрос
