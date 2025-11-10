Мы поднимемся на колоннаду Исаакиевского собора. Рассмотрим Медного всадника и памятник Николаю I. Заглянем в парадную дома Слепцова, где сохранились исторические детали. Пройдёмся по набережной до Дворцовой площади и погуляем по Невскому — главной артерии города. Будут байки, легенды, виды и тот самый Петербург, который обычно прячется за парадными фасадами.

Встретимся у метро «Адмиралтейская» и отправимся к памятнику Николаю I — здесь поговорим о царе

Затем — к Исаакиевскому собору. Обойдём его, рассмотрим архитектурные детали и поднимемся на колоннаду

После — отправимся к Медному всаднику

Заглянем в парадную дома Слепцова — на второй и третий этажи, посмотрим эркер и историческую печь

Пройдёмся по набережной, выйдем на Дворцовую площадь, к Зимнему дворцу

А закончим на Невском проспекте — как и положено на достойной петербургской прогулке

А ещё мы с удовольствием поделимся городскими байками, которые легко запомнить и приятно пересказывать:

про небоскрёб и недоскрёб

почему во всём виновата гадалка

о шпионском гнезде Петербурга

где сердце Кутузова

И не только!

