Приглашаем отправиться в большое путешествие по городу белых ночей. В первой части программы вы проедете по знаковым местам исторического центра. А во второй рассмотрите Петербург с Невы и понаблюдаете за разводом мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного и Петра Великого. Всю ночь вас будет сопровождать наш гид, который расскажет о величественных памятниках и истории города.

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Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия . Вы проедете по ночному городу, с остановками для коротких прогулок и фотографий. И познакомитесь с визитными карточками Северной столицы. В нашей программе: Исаакиевская площадь, Стрелка Васильевского острова, крейсер «Аврора», Смольный собор, Дворцовая площадь, Сфинксы на Университетской набережной и многое другое.

. Вы проедете по ночному городу, с остановками для коротких прогулок и фотографий. И познакомитесь с визитными карточками Северной столицы. В нашей программе: Исаакиевская площадь, Стрелка Васильевского острова, крейсер «Аврора», Смольный собор, Дворцовая площадь, Сфинксы на Университетской набережной и многое другое. Теплоходная прогулка (1,5-2 ч). После обзорной экскурсии автобус вас отвезёт к пристани, где вы пересядете на теплоход и отправитесь — также в сопровождении нашего гида — в путешествие по Неве. Вы узнаете о самом «открыточном» мосте города — Дворцовом. Познакомитесь с богатой историей Литейного моста, второй постоянной переправе через Неву. А также полюбуетесь ажурной конструкцией Троицкого моста. И конечно, увидите главное зрелище летнего Петербурга: развод мостов.

Маршрута прогулки: выход в акваторию Невы — Дворцовый мост (разведение в 01:10) — Троицкий мост (разведение в 01:20) — крейсер «Аврора» — Литейный мост (разведение в 01:40) — мост Петра Великого (разведение в 02:00) — обратный путь вниз по Неве к Дворцовой пристани.

У пристани вас будет ждать автобус, на котором вы вернетесь в точку начала экскурсии — на площадь Восстания.

Организационные детали