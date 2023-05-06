Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов
Приглашаем отправиться в большое путешествие по городу белых ночей. В первой части программы вы проедете по знаковым местам исторического центра.
А во второй рассмотрите Петербург с Невы и понаблюдаете за разводом мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного и Петра Великого.
Всю ночь вас будет сопровождать наш гид, который расскажет о величественных памятниках и истории города.
А во второй рассмотрите Петербург с Невы и понаблюдаете за разводом мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного и Петра Великого.
Всю ночь вас будет сопровождать наш гид, который расскажет о величественных памятниках и истории города.
Ближайшие даты:
6
мая
мая
7
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8
мая
мая
9
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10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Обзорная экскурсия. Вы проедете по ночному городу, с остановками для коротких прогулок и фотографий. И познакомитесь с визитными карточками Северной столицы. В нашей программе: Исаакиевская площадь, Стрелка Васильевского острова, крейсер «Аврора», Смольный собор, Дворцовая площадь, Сфинксы на Университетской набережной и многое другое.
- Теплоходная прогулка (1,5-2 ч). После обзорной экскурсии автобус вас отвезёт к пристани, где вы пересядете на теплоход и отправитесь — также в сопровождении нашего гида — в путешествие по Неве. Вы узнаете о самом «открыточном» мосте города — Дворцовом. Познакомитесь с богатой историей Литейного моста, второй постоянной переправе через Неву. А также полюбуетесь ажурной конструкцией Троицкого моста. И конечно, увидите главное зрелище летнего Петербурга: развод мостов.
Маршрута прогулки: выход в акваторию Невы — Дворцовый мост (разведение в 01:10) — Троицкий мост (разведение в 01:20) — крейсер «Аврора» — Литейный мост (разведение в 01:40) — мост Петра Великого (разведение в 02:00) — обратный путь вниз по Неве к Дворцовой пристани.
У пристани вас будет ждать автобус, на котором вы вернетесь в точку начала экскурсии — на площадь Восстания.
Организационные детали
- Обзорная экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
- В середине программы предусмотрена санитарная остановка — 15-20 минут
- Начало и завершение экскурсии — на площади Восстания
- Что включено: транспортное обслуживание, водная прогулка и полное сопровождение гида
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 22:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 22:00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 272 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы официальное туристическое агентство в Санкт-Петербурге. Проводим пешеходные и автобусные экскурсии, раскрывающие богатую историю Северной столицы. С нетерпением ждём встречи с вами.
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