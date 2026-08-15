Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка

Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов над Невой
Приглашаем отправиться в большое путешествие по городу белых ночей. В первой части программы вы проедете по знаковым местам исторического центра.

А во второй рассмотрите Петербург с Невы и понаблюдаете с теплохода за разводом мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного и Петра Великого. Всю ночь вас будет сопровождать наш гид, который расскажет о памятниках и истории города.
4.1
319 отзывов
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка

Описание фото-прогулки

  • Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста, но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
  • Маршрут теплоходной прогулки может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Что вас ожидает

  • Обзорная автобусная экскурсия. Вы проедете по ночному Санкт-Петербургу с остановками для коротких прогулок и фотографий. И познакомитесь с визитными карточками Северной столицы. В нашей программе: Исаакиевская площадь, стрелка Васильевского острова, крейсер «Аврора», Смольный собор, Дворцовая площадь, сфинксы на Университетской набережной, Петропавловская крепость, дворцы, соборы, прекрасные проспекты и другие достопримечательности.
  • Теплоходная прогулка (1,5-2 ч). После обзорной экскурсии автобус вас отвезёт к пристани, где вы пересядете на теплоход и отправитесь — также в сопровождении нашего гида — в путешествие по Неве. Вы узнаете о самом «открыточном» мосте города — Дворцовом. Познакомитесь с богатой историей Литейного моста, второй постоянной переправе через Неву. А также полюбуетесь ажурной конструкцией Троицкого моста. И конечно, увидите главное зрелище летнего Петербурга: развод мостов.

Маршрут прогулки: выход в акваторию Невы — Дворцовый мост (разведение в 01:10) — Троицкий мост (разведение в 01:20) — крейсер «Аврора» — Литейный мост (разведение в 01:40) — мост Петра Великого (разведение в 02:00) — обратный путь вниз по Неве к Дворцовой пристани.

У пристани вас будет ждать автобус, на котором вы вернётесь в точку начала экскурсии — на площадь Восстания.

Организационные детали

  • Обзорная экскурсия и наблюдение за ночными разводными мостами проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
  • В середине программы предполагается санитарная остановка — 15-20 минут, а также посещение сувенирного магазина
  • Начало и завершение экскурсии — на площади Восстания
  • Что включено: транспортное обслуживание на автобусе или микроавтобусе, водная прогулка и полное сопровождение гида
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 21:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Стандартный билет2700 ₽
Дети до 6 лет2450 ₽
Школьники2450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе м. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 25227 туристов
Наша компания предлагает увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предлагаем разнообразные маршруты, включая пешеходные, автобусные и индивидуальные, которые охватывают главные достопримечательности и живописные уголки региона. С нашими опытными гидами вы получите глубокое понимание истории и культуры, а высокий уровень комфорта и безопасности обеспечит приятное путешествие. Мы стремимся сделать ваши поездки незабываемыми и доступными для всех!

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на последних 30 из 319 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
206
4
38
3
41
2
20
1
14
А
Прекрасная экскурсия. Интересно, увлекательно, с юмором и любовью к своему городу. Продумано все, включая фото- остановки и перекуса с посещением туалетных комнат. Спасибо большое.
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Ксения
Очень не понравилась организация.
в 21:30 начало экскурсии, в 20:55 мне звонит непонятная девушка, спрашивает когда я приду доплатить остаток, я говорю мы только вышли мин 10-15 подходим к автобусу, стоит
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очередь никого из гидов нет потом подошла девушка, которая отмечала людей, я её спросила как доплатить (она нам внятно ничего не могла объяснить), в этот момент опять звонит девушка и говорит когда нас ждать для оплаты. Мы оказывается должны прийти в офис оплатить, прикладываю смс что мне прислали накануне перед экскурсией.
Мы были с ребенком 3 лет, я понимаю, это утомительная экскурсия, но он выдержал на все 100% Водитель автобуса, очень не приветливый, попросила загрузить коляску в багажное отделение, в итоге ждали, сам автобус чистый, но звук колонок сзади ужас, хрипит и непонятно о чем рассказывает гид Гид старался уделить нам внимание, не могу судить рассказ о достопримечательностях мы не слушали Это скорее поездка на автобусе, а не экскурсия получилась завозили в сувенирный магазин, там же был туалет и бесплатно чай можно налить, купить перекус и сувениры по желанию на теплоходе все было хорошо, к тому моменту полил дождь, переодически выходили смотреть на палубу снизу)

не рекомендую, сейчас бы я выбрала без автобуса экскурсию, только теплоход

Очень не понравилась организация.
Очень не понравилась организация.
Очень не понравилась организация.
Очень не понравилась организация.
Очень не понравилась организация.
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Денис
очень интересно и познавательно. рекомендую одеваться теплее, тк с Невы ветер продувает насквозь
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за высокую оценку! Нам приятно работать для вас!
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Елена
Экскурсия выше всяких похвал! Эмоции зашкаливают! Кто пишет негативные отзывы: вам то места на верхней палубе не хватило, то на нижней, когда замерзли 😂 Мы попали на экскурсию в сильнейший
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ливень и на верхней палубе места было более чем достаточно, зато на нижней было битком, но все остались довольны. Кто хотел увидеть - увидел развод мостов во всей красе, ближе, не придумаешь. Потрясающее зрелище! Стоит увидеть своими глазами однозначно. Гиды умнички, водитель - молодец, старался, несмотря на то что улицы были частично перекрыты из-за саммита. Отдельное спасибо гиду Светлане за увлекательную экскурсию по городу 👍🫶❤️

Экскурсия выше всяких похвал! Эмоции зашкаливают! Кто пишет негативные отзывы: вам то места на верхней палубе
Экскурсия выше всяких похвал! Эмоции зашкаливают! Кто пишет негативные отзывы: вам то места на верхней палубе
Экскурсия выше всяких похвал! Эмоции зашкаливают! Кто пишет негативные отзывы: вам то места на верхней палубе
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Мы стараемся всегда предупреждать о том, что на теплоходе 2 яруса и чтобы всегда брали с собой теплые какие то вещи(куртку и т. д.).
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Н
Хорошая экскурсия, нам понравилась. Но если честно, то от развода мостов ожидала больше впечатлений получить, а сама экскурсия интересная и необычно, что проходит поздно вечером и ночью. И еще очень понравилось, что капитан судна специально очень близко прошел у Авроры, не все кораблики так делали, но нам повезло!
Хорошая экскурсия, нам понравилась. Но если честно, то от развода мостов ожидала больше впечатлений получить, а
Хорошая экскурсия, нам понравилась. Но если честно, то от развода мостов ожидала больше впечатлений получить, а
Хорошая экскурсия, нам понравилась. Но если честно, то от развода мостов ожидала больше впечатлений получить, а
Хорошая экскурсия, нам понравилась. Но если честно, то от развода мостов ожидала больше впечатлений получить, а
Хорошая экскурсия, нам понравилась. Но если честно, то от развода мостов ожидала больше впечатлений получить, а
Хорошая экскурсия, нам понравилась. Но если честно, то от развода мостов ожидала больше впечатлений получить, а
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что вам понравилась экскурсия и что вы оценили уникальность вечернего времени для осмотра города.

Мы
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понимаем, что ожидания от развода мостов могут быть высокими, и будем работать над тем, чтобы сделать этот момент еще более впечатляющим для наших гостей. Приятно слышать, что капитан судна смог приблизить вас к Авроре — это действительно особенный момент!

Надеемся увидеть вас снова на наших экскурсиях, чтобы вы могли насладиться еще большим количеством незабываемых впечатлений!

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Юлия
Экскурсия оочень понравилась! Вид ночного Петербурга это нечто! И особенно с Невы! Словами всё не передать. Это нужно всё увидеть самому обязательно… Есть конечно некоторые минусы, это опять посещение на
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30!!! Минут сувенирного магазина! В автобусе было очень душно, кондиционер еле работал, а автобус был забит полностью. Но это всё орг. вопросы. гид Юлия всё очень хорошо преподнесла, спасибо за это. На теплоходе хоть и говорили в микрофон, но на верхней палубе почти не слышно… Но мы больше любовались))))

Экскурсия оочень понравилась! Вид ночного Петербурга это нечто! И особенно с Невы! Словами всё не передать.
Экскурсия оочень понравилась! Вид ночного Петербурга это нечто! И особенно с Невы! Словами всё не передать.
Экскурсия оочень понравилась! Вид ночного Петербурга это нечто! И особенно с Невы! Словами всё не передать.
Экскурсия оочень понравилась! Вид ночного Петербурга это нечто! И особенно с Невы! Словами всё не передать.
Экскурсия оочень понравилась! Вид ночного Петербурга это нечто! И особенно с Невы! Словами всё не передать.
Экскурсия оочень понравилась! Вид ночного Петербурга это нечто! И особенно с Невы! Словами всё не передать.
Экскурсия оочень понравилась! Вид ночного Петербурга это нечто! И особенно с Невы! Словами всё не передать.
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