Приглашаем отправиться в большое путешествие по городу белых ночей. В первой части программы вы проедете по знаковым местам исторического центра.
А во второй рассмотрите Петербург с Невы и понаблюдаете с теплохода за разводом мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного и Петра Великого. Всю ночь вас будет сопровождать наш гид, который расскажет о памятниках и истории города.
А во второй рассмотрите Петербург с Невы и понаблюдаете с теплохода за разводом мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного и Петра Великого. Всю ночь вас будет сопровождать наш гид, который расскажет о памятниках и истории города.
Описание фото-прогулки
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста, но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
- Маршрут теплоходной прогулки может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Что вас ожидает
- Обзорная автобусная экскурсия. Вы проедете по ночному Санкт-Петербургу с остановками для коротких прогулок и фотографий. И познакомитесь с визитными карточками Северной столицы. В нашей программе: Исаакиевская площадь, стрелка Васильевского острова, крейсер «Аврора», Смольный собор, Дворцовая площадь, сфинксы на Университетской набережной, Петропавловская крепость, дворцы, соборы, прекрасные проспекты и другие достопримечательности.
- Теплоходная прогулка (1,5-2 ч). После обзорной экскурсии автобус вас отвезёт к пристани, где вы пересядете на теплоход и отправитесь — также в сопровождении нашего гида — в путешествие по Неве. Вы узнаете о самом «открыточном» мосте города — Дворцовом. Познакомитесь с богатой историей Литейного моста, второй постоянной переправе через Неву. А также полюбуетесь ажурной конструкцией Троицкого моста. И конечно, увидите главное зрелище летнего Петербурга: развод мостов.
Маршрут прогулки: выход в акваторию Невы — Дворцовый мост (разведение в 01:10) — Троицкий мост (разведение в 01:20) — крейсер «Аврора» — Литейный мост (разведение в 01:40) — мост Петра Великого (разведение в 02:00) — обратный путь вниз по Неве к Дворцовой пристани.
У пристани вас будет ждать автобус, на котором вы вернётесь в точку начала экскурсии — на площадь Восстания.
Организационные детали
- Обзорная экскурсия и наблюдение за ночными разводными мостами проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
- В середине программы предполагается санитарная остановка — 15-20 минут, а также посещение сувенирного магазина
- Начало и завершение экскурсии — на площади Восстания
- Что включено: транспортное обслуживание на автобусе или микроавтобусе, водная прогулка и полное сопровождение гида
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 21:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2700 ₽
|Дети до 6 лет
|2450 ₽
|Школьники
|2450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 25227 туристов
Наша компания предлагает увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предлагаем разнообразные маршруты, включая пешеходные, автобусные и индивидуальные, которые охватывают главные достопримечательности и живописные уголки региона. С нашими опытными гидами вы получите глубокое понимание истории и культуры, а высокий уровень комфорта и безопасности обеспечит приятное путешествие. Мы стремимся сделать ваши поездки незабываемыми и доступными для всех!
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на последних 30 из 319 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасная экскурсия. Интересно, увлекательно, с юмором и любовью к своему городу. Продумано все, включая фото- остановки и перекуса с посещением туалетных комнат. Спасибо большое.
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Очень не понравилась организация.
в 21:30 начало экскурсии, в 20:55 мне звонит непонятная девушка, спрашивает когда я приду доплатить остаток, я говорю мы только вышли мин 10-15 подходим к автобусу, стоит
в 21:30 начало экскурсии, в 20:55 мне звонит непонятная девушка, спрашивает когда я приду доплатить остаток, я говорю мы только вышли мин 10-15 подходим к автобусу, стоит
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очень интересно и познавательно. рекомендую одеваться теплее, тк с Невы ветер продувает насквозь
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за высокую оценку! Нам приятно работать для вас!
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Экскурсия выше всяких похвал! Эмоции зашкаливают! Кто пишет негативные отзывы: вам то места на верхней палубе не хватило, то на нижней, когда замерзли 😂 Мы попали на экскурсию в сильнейший
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Мы стараемся всегда предупреждать о том, что на теплоходе 2 яруса и чтобы всегда брали с собой теплые какие то вещи(куртку и т. д.).
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Н
Хорошая экскурсия, нам понравилась. Но если честно, то от развода мостов ожидала больше впечатлений получить, а сама экскурсия интересная и необычно, что проходит поздно вечером и ночью. И еще очень понравилось, что капитан судна специально очень близко прошел у Авроры, не все кораблики так делали, но нам повезло!
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что вам понравилась экскурсия и что вы оценили уникальность вечернего времени для осмотра города.
Мы
Мы
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Экскурсия оочень понравилась! Вид ночного Петербурга это нечто! И особенно с Невы! Словами всё не передать. Это нужно всё увидеть самому обязательно… Есть конечно некоторые минусы, это опять посещение на
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