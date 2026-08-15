читать дальше уменьшить

очередь никого из гидов нет потом подошла девушка, которая отмечала людей, я её спросила как доплатить (она нам внятно ничего не могла объяснить), в этот момент опять звонит девушка и говорит когда нас ждать для оплаты. Мы оказывается должны прийти в офис оплатить, прикладываю смс что мне прислали накануне перед экскурсией.

Мы были с ребенком 3 лет, я понимаю, это утомительная экскурсия, но он выдержал на все 100% Водитель автобуса, очень не приветливый, попросила загрузить коляску в багажное отделение, в итоге ждали, сам автобус чистый, но звук колонок сзади ужас, хрипит и непонятно о чем рассказывает гид Гид старался уделить нам внимание, не могу судить рассказ о достопримечательностях мы не слушали Это скорее поездка на автобусе, а не экскурсия получилась завозили в сувенирный магазин, там же был туалет и бесплатно чай можно налить, купить перекус и сувениры по желанию на теплоходе все было хорошо, к тому моменту полил дождь, переодически выходили смотреть на палубу снизу)



не рекомендую, сейчас бы я выбрала без автобуса экскурсию, только теплоход