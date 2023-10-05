Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга

5
3 отзыва
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За семь дней в этом насыщенном путешествии мы насладимся целым фейерверком впечатлений.

Нас ждут интересные экскурсии по городу, атмосфера дворцовой роскоши, история Юсуповского дворца, посещение общественного пространства Никольские ряды.

Знакомство со знаменитым Исаакиевским собором, посещение рождественской ярмарки, величайший музей — Эрмитаж и еще много впечатляющих локаций северной Столицы.
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Завораживающая архитектура Санкт-Петербурга
Завораживающая архитектура Санкт-Петербурга
Вы погуляете по городу, получившему славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе
Атмосфера праздника на Никольских рядах
Атмосфера праздника на Никольских рядах
Здесь царит атмосфера сказки Нового года: зимняя ярмарка, гирлянды огней, угощение глинтвейном
Посещение Эрмитажа
Посещение Эрмитажа
Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию
Знакомство с Исаакиевским собором
Знакомство с Исаакиевским собором
Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры и одной из визитных карточек Санкт-Петербурга
Роскошь Екатерининского дворца
Роскошь Екатерининского дворца
Экскурсия по дворцу-музею площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы, балы и маскарады

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с городом

Встреча участников тура на Московском вокзале у бюста Петра I в 12:00.

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение.

Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла — самом высоком архитектурном сооружении города.

Транспорт предоставляется на встречу, трансфер в гостиницу и экскурсию.

Знакомство с городомЗнакомство с городомЗнакомство с городомЗнакомство с городом
2 день

Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…", Эрмитаж, "Двор Гостинки"

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора.

Экскурсия расскажет о прошлом и настоящем главной магистрали Петербурга, об исторических памятниках и архитектурных ансамблях, расположенных здесь.

Одним из важнейших декоров Невского проспекта остается полукружие колоннады православного Казанского собора, перед которым установлены памятники полководцам М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.

Посещение Эрмитажа — величайшего музея мира.

Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.

Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Посещение общественного пространства под открытым небом «Двор Гостинки», с дегустацией горячего напитка.

В самом сердце города, во внутреннем дворе знаменитого Гостиного двора, располагается замечательное пространство, где в атмосфере доброжелательности вы сможете попробовать различные кухни мира, поиграть в настольные игры и послушать живую музыку, и всё это в новогоднем убранстве, с яркими огнями.

Закончится этот день посещением Рождественской ярмарки.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату:

Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже.

Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить.

И в завершении вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.

За дополнительную оплату:

Встреча Нового года в ресторане гостиницы.

Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…", Эрмитаж, "Двор Гостинки"Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…", Эрмитаж, "Двор Гостинки"Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…", Эрмитаж, "Двор Гостинки"Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…", Эрмитаж, "Двор Гостинки"Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…", Эрмитаж, "Двор Гостинки"
3 день

Свободный день, экскурсия «Многоликий Петербург»

Поздний завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату:

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург».

Начнется экскурсия в парадном центре города.

Вы увидите старинные особняки петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец — одну из редких дворянских усадеб Петербурга, где уцелели не только интерьеры парадных залов, картинная галерея, домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Дальше ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо-Богоявленского Морского собора, по району Коломны-самому «петербургскому» уголку города, где правит дух богемной жизни, театра и вечного праздника.

Закончится эта экскурсия посещением общественного пространства — Никольские ряды,отреставрированного гостиного двора.

Здесь царит атмосфера Нового года: зимняя ярмарка, гирлянды огней, угощение глинтвейном!

Свободный день, экскурсия «Многоликий Петербург»Свободный день, экскурсия «Многоликий Петербург»Свободный день, экскурсия «Многоликий Петербург»Свободный день, экскурсия «Многоликий Петербург»
4 день

Экскурсия в Кронштадт

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт- Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Экскурсия в КронштадтЭкскурсия в КронштадтЭкскурсия в КронштадтЭкскурсия в Кронштадт
5 день

Экскурсия в Царское Село

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.

Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.

Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы, балы и маскарады.

Окончание тура не позднее 20:00 в центре города.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Экскурсия в Царское СелоЭкскурсия в Царское СелоЭкскурсия в Царское СелоЭкскурсия в Царское Село
6 день

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.

Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек.

Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол. Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»
7 день

Свободный день, экскурсия в Петергоф. Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату:

Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» с посещением Большого Петергофского дворца, уникальной сокровищницы русского и западноевропейского искусства.

Вы увидите анфиладу парадных комнат, купеческую гостиную, зал «Чесменская победа» и, конечно же, Большой тронный зал с золоченым императорским троном.

Свободный день, экскурсия в Петергоф. ОтъездСвободный день, экскурсия в Петергоф. ОтъездСвободный день, экскурсия в Петергоф. ОтъездСвободный день, экскурсия в Петергоф. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:

РАЗМЕЩЕНИЕНа 1 чел. в 2-мест.
номере		Доп.
место		1-мест.
номер		Скидка
на реб.
до 16 лет		Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие		1805018050246801700266531204680
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие		1954519545277351700318536405460
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
комфорт
Завтрак шведский стол		2235033075170040954615
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол		2405021050396501700520052007150
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол		34120269206025017008710871010660
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол		2253522525342351700429046807020
ТЕАТРАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
30385
19885479351700663074108840
стоимость тура без проживания и питания95001700

Варианты проживания

Гостиница Кирочная

6 ночей

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница КирочнаяГостиница КирочнаяГостиница КирочнаяГостиница КирочнаяГостиница Кирочная

Отель Москва 4

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель Москва 4Отель Москва 4Отель Москва 4Отель Москва 4

Отель Достоевский 4

6 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель Достоевский 4Отель Достоевский 4Отель Достоевский 4Отель Достоевский 4Отель Достоевский 4

Отель Санкт-Петербург 4

6 ночей

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4

Отель Театральная площадь 4

6 ночей

Отель расположен в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор.

Во всех номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, телевизор, мини-бар, сейф.

Отель Театральная площадь 4Отель Театральная площадь 4Отель Театральная площадь 4Отель Театральная площадь 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице 6 ночей
  • Питание: 6 завтраков в ресторане гостиницы
  • Размещение, при выборе тарифа с проживанием (+завтраки)
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Размещение в г. Санкт-Петербург, при выборе тарифа без проживания
  • Новогодний банкет в гостинице
  • Питание не указанное в программе (обеды,ужины)
  • Личные расходы
  • Страховка
  • Экскурсия «Многоликий Петербург», экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки», экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз»
  • Трансфер в день заезда и выезда
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где происходит сбор группы?

Старт пешеходных и автобусных экскурсий происходит из центра города, за исключением первого дня, когда мы собираем группу на вокзале и развозим после экскурсии. До места встречи туристы добираются самостоятельно. Уточненная программа высылается накануне заезда. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
5 окт 2023
Всё понравилось, всем рекомендуем, на все вопросы сразу же отвечали. Всё внимательны, корректны.
Т
24 сен 2023
Всё чётко организовано. Спасибо.
Д
22 сен 2023
Довольна сотрудничеством с менеджерами компании Большая Страна. Все мои пожелания по программе "Летний портрет великого города Петербурга" были учтены, все экскурсии грамотно организованы, все документы вовремя получены… я довольна и муж тоже. Спасибо всем за хорошую работу.
Довольна сотрудничеством с менеджерами компании Большая Страна. Все мои пожелания по программе "Летний портрет великого города

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