На обзорной экскурсии 🧭 Вы увидите множество замечательных мест и памятников Санкт-Петербурга. Экскурсовод поведает Вам об их истории 📖 и связанных с ними исторических персонажах.

Наше путешествие начинается с Невского проспекта, названного Александром Дюма «улицей веротерпимости» из-за стоящих по соседству храмов различных религиозных конфессий – католический костёл Св. Екатерины, православный Казанский собор, лютеранская кирха Св. Петра. Невский проспект славится дворцами петербургской знати, театрами, знаменитыми кондитерскими и ресторанами, где часто бывала петербургская аристократия и интеллигенция. Практически все здания, которые Вы увидите, проезжая по Невскому проспекту, являются памятниками архитектуры и истории.

Вы познакомитесь с ансамблем Исаакиевской площади, в центре которой находится конный памятник Николаю I. Облик площади сформировался на протяжении долгого времени, и сегодня, может порадовать нас такими шедеврами архитектуры, как Мариинский дворец, гостиницы Астория и Англетер. Название площадь получила благодаря собору пресвятого Исаакия Далматского, главного храма Российской империи, построенного по проекту Огюста Монферрана. Исаакиевский собор стоит на границе двух площадей – Исаакиевской и Сенатской.

Ведущими постройками Сенатской площади являются здания Сената и Синода, соединенные аркой, перекинутой над Галерной улицей. Центром композиции площади является памятник Петру I – «Медный всадник», символ нашего города.

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