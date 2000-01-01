На обзорной экскурсии 🧭 Вы увидите множество замечательных мест и памятников Санкт-Петербурга. Экскурсовод поведает Вам об их истории 📖 и связанных с ними исторических персонажах.
Наше путешествие начинается с Невского проспекта, названного Александром Дюма «улицей веротерпимости» из-за стоящих по соседству храмов различных религиозных конфессий – католический костёл Св. Екатерины, православный Казанский собор, лютеранская кирха Св. Петра. Невский проспект славится дворцами петербургской знати, театрами, знаменитыми кондитерскими и ресторанами, где часто бывала петербургская аристократия и интеллигенция. Практически все здания, которые Вы увидите, проезжая по Невскому проспекту, являются памятниками архитектуры и истории.
Вы познакомитесь с ансамблем Исаакиевской площади, в центре которой находится конный памятник Николаю I. Облик площади сформировался на протяжении долгого времени, и сегодня, может порадовать нас такими шедеврами архитектуры, как Мариинский дворец, гостиницы Астория и Англетер. Название площадь получила благодаря собору пресвятого Исаакия Далматского, главного храма Российской империи, построенного по проекту Огюста Монферрана. Исаакиевский собор стоит на границе двух площадей – Исаакиевской и Сенатской.
Ведущими постройками Сенатской площади являются здания Сената и Синода, соединенные аркой, перекинутой над Галерной улицей. Центром композиции площади является памятник Петру I – «Медный всадник», символ нашего города.
Остановки:
- В течение экскурсии предусмотрены остановки для осмотра ансамбля Исаакиевской площади, Стрелки Васильевского острова, а также, при наличии возможности, сделаем остановку у храма Спас-на-Крови.
- Так как экскурсия ⛳ является индивидуальной, вы можете скорректировать маршрут исходя из своих пожеланий.
- Автобус и гид могут встретить вас непосредственно у вашего отеля.
- На сайте указана стоимость стандартной программы с встречей гостей в черте города и может меняться в зависимости от ваших пожеланий и деталей экскурсии.
- Данная экскурсия для школьных групп уже включает в свою стоимость все документы для ГИБДД, необходимые для перевозки детей.
- Обращаем ваше внимание, что по закону детские группы перевозятся только с 6 до 23 часов.