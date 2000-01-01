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Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп

4.9
7 отзывов
Sputnik 8.
Sputnik 8. – Гид из Санкт-Петербурга
Индивидуальная обзорная экскурсия ⛳ по городу предназначена для тех, кто посещает его впервые.

Вы увидите самые известные места Санкт-Петербурга и узнаете их тайны и секреты.

Ансамбль Исаакиевской площади, Стрелка Васильевского острова, храм Спас–на–Крови и множество сопутствующих достопримечательностей 🏛️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп
Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Исакиевская площадь
  • Сенатская площадь
  • Спас-на-Крови
  • Стрелка Васильевского острова
  • Медный всадник
  • Исакиевский собор
  • Католический костёл Св. Екатерины
  • Православный Казанский собор
  • Лютеранская кирха Св. Петра
На обзорной экскурсии 🧭 Вы увидите множество замечательных мест и памятников Санкт-Петербурга. Экскурсовод поведает Вам об их истории 📖 и связанных с ними исторических персонажах.
Наше путешествие начинается с Невского проспекта, названного Александром Дюма «улицей веротерпимости» из-за стоящих по соседству храмов различных религиозных конфессий – католический костёл Св. Екатерины, православный Казанский собор, лютеранская кирха Св. Петра. Невский проспект славится дворцами петербургской знати, театрами, знаменитыми кондитерскими и ресторанами, где часто бывала петербургская аристократия и интеллигенция. Практически все здания, которые Вы увидите, проезжая по Невскому проспекту, являются памятниками архитектуры и истории.
Вы познакомитесь с ансамблем Исаакиевской площади, в центре которой находится конный памятник Николаю I. Облик площади сформировался на протяжении долгого времени, и сегодня, может порадовать нас такими шедеврами архитектуры, как Мариинский дворец, гостиницы Астория и Англетер. Название площадь получила благодаря собору пресвятого Исаакия Далматского, главного храма Российской империи, построенного по проекту Огюста Монферрана. Исаакиевский собор стоит на границе двух площадей – Исаакиевской и Сенатской.
Ведущими постройками Сенатской площади являются здания Сената и Синода, соединенные аркой, перекинутой над Галерной улицей. Центром композиции площади является памятник Петру I – «Медный всадник», символ нашего города.

Остановки:

  • В течение экскурсии предусмотрены остановки для осмотра ансамбля Исаакиевской площади, Стрелки Васильевского острова, а также, при наличии возможности, сделаем остановку у храма Спас-на-Крови.
  • Так как экскурсия ⛳ является индивидуальной, вы можете скорректировать маршрут исходя из своих пожеланий.
  • Автобус и гид могут встретить вас непосредственно у вашего отеля.
  • На сайте указана стоимость стандартной программы с встречей гостей в черте города и может меняться в зависимости от ваших пожеланий и деталей экскурсии.
  • Данная экскурсия для школьных групп уже включает в свою стоимость все документы для ГИБДД, необходимые для перевозки детей.
  • Обращаем ваше внимание, что по закону детские группы перевозятся только с 6 до 23 часов.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • справка для ГИБДД
Что не входит
  • личные расходы
  • в случае переката и платных парковок - все издержки оплачиваются туристом по факту, с округлением до часа.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп
Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп
Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп
Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Sputnik 8.
Sputnik 8.
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7 отзывов оставили туристы

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