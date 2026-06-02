Приглашаем познакомиться с визитными карточками Северной столицы в мини-группе до 5 человек. Вы увидите самые знаменитые площади, храмы и дворцы города. Раскроете, как он появился и развивался, кто приложил руку к его великолепию и какие удивительные события здесь происходили. Мы затронем все важнейшие аспекты — историю, архитектуру, искусство. Расскажем о любимом Петербурге легко, познавательно и с душой!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Знакомство с Петербургом

Вы погуляете по историческому центру города и увидите все топовые места: Невский проспект, Казанский и Исаакиевский соборы, Сенатскую и Дворцовую площади, Адмиралтейство, Гостиный Двор и Зимний дворец. Наш профессиональный гид расскажет:

Как Петербург возник, почему именно в этом месте и кто занимался его строительством

Кто такой Карло Росси и в чём его вклад в развитие Северной столицы

Какие архитектурные стили доминируют в городе и чем они отличаются друг от друга

Как Петербург пережил дворцовые перевороты и революции

Как велись дела по строительству флота, обеспечению экипажей и организации морской коммерции.

И это далеко не всё!

Организационные детали