Оценить главные достопримечательности центра и узнать о них интересные факты
Приглашаем познакомиться с визитными карточками Северной столицы в камерной мини-группе до 5 человек. Вы увидите самые знаменитые площади, храмы и дворцы города.
Раскроете, как он появился и развивался, кто приложил руку к его великолепию и какие удивительные события здесь происходили. Мы затронем все важнейшие аспекты — историю, архитектуру, искусство. Расскажем о любимом Петербурге легко, познавательно и с душой!
Раскроете, как он появился и развивался, кто приложил руку к его великолепию и какие удивительные события здесь происходили. Мы затронем все важнейшие аспекты — историю, архитектуру, искусство. Расскажем о любимом Петербурге легко, познавательно и с душой!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с Петербургом
Вы погуляете по историческому центру города и увидите все топовые места: Невский проспект, Казанский и Исаакиевский соборы, Сенатскую и Дворцовую площади, Адмиралтейство, Гостиный двор и Зимний дворец. Наш профессиональный гид расскажет:
- Как Петербург возник, почему именно в этом месте и кто занимался его строительством
- Кто такой Карло Росси и в чём его вклад в развитие Северной столицы
- Какие архитектурные стили доминируют в городе и чем они отличаются друг от друга
- Как Петербург пережил дворцовые перевороты и революции
- Как велись дела по строительству флота, обеспечению экипажей и организации морской коммерции.
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Спаса на Крови
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл 2808 экскурсий для 4485 туристов
Мы стремимся вывести сферу туризма в России на новый уровень и сделать каждое путешествие по нашей стране особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.
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