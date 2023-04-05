Классический Петербург в мини-группе

Оценить главные достопримечательности центра и узнать о них интересные факты

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Приглашаем познакомиться с визитными карточками Северной столицы в камерной мини-группе до 5 человек. Вы увидите самые знаменитые площади, храмы и дворцы города.

Раскроете, как он появился и развивался, кто приложил руку к его великолепию и какие удивительные события здесь происходили. Мы затронем все важнейшие аспекты — историю, архитектуру, искусство. Расскажем о любимом Петербурге легко, познавательно и с душой!
Классический Петербург в мини-группе
Классический Петербург в мини-группе
Классический Петербург в мини-группе
Классический Петербург в мини-группе
Классический Петербург в мини-группе
Классический Петербург в мини-группе
Классический Петербург в мини-группе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Петербургом

Вы погуляете по историческому центру города и увидите все топовые места: Невский проспект, Казанский и Исаакиевский соборы, Сенатскую и Дворцовую площади, Адмиралтейство, Гостиный двор и Зимний дворец. Наш профессиональный гид расскажет:

  • Как Петербург возник, почему именно в этом месте и кто занимался его строительством
  • Кто такой Карло Росси и в чём его вклад в развитие Северной столицы
  • Какие архитектурные стили доминируют в городе и чем они отличаются друг от друга
  • Как Петербург пережил дворцовые перевороты и революции
  • Как велись дела по строительству флота, обеспечению экипажей и организации морской коммерции.

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Спаса на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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