Классический Петербург в мини-группе

Оценить главные достопримечательности центра и узнать о них интересные факты
Приглашаем познакомиться с визитными карточками Северной столицы в мини-группе до 5 человек. Вы увидите самые знаменитые площади, храмы и дворцы города.

Раскроете, как он появился и развивался, кто приложил руку к его великолепию и какие удивительные события здесь происходили. Мы затронем все важнейшие аспекты — историю, архитектуру, искусство. Расскажем о любимом Петербурге легко, познавательно и с душой!
4.7
64 отзыва
Классический Петербург в мини-группе
Классический Петербург в мини-группе
Классический Петербург в мини-группе

Описание экскурсии

Знакомство с Петербургом

Вы погуляете по историческому центру города и увидите все топовые места: Невский проспект, Казанский и Исаакиевский соборы, Сенатскую и Дворцовую площади, Адмиралтейство, Гостиный Двор и Зимний дворец. Наш профессиональный гид расскажет:

  • Как Петербург возник, почему именно в этом месте и кто занимался его строительством
  • Кто такой Карло Росси и в чём его вклад в развитие Северной столицы
  • Какие архитектурные стили доминируют в городе и чем они отличаются друг от друга
  • Как Петербург пережил дворцовые перевороты и революции
  • Как велись дела по строительству флота, обеспечению экипажей и организации морской коммерции.

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • С вами будет один из гидов нашей команды
  • Маршрут может меняться в зависимости от дорожной ситуации и общего темпа группы

ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Школьники2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Спаса на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 30886 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
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манера подачи. Мы любим сочетать темы и смотреть на место «в объёме»: чтобы была и визуальная красота, и исторический контекст, и человеческие истории. Мы работаем в разных направлениях: от классических обзорных экскурсий до глубоких авторских маршрутов. У нас есть специалисты по истории, искусству, архитектуре. Мы не просто рассказываем — мы продолжаем учиться, исследуем, читаем, общаемся с экспертами, находим редкие источники, архивные материалы, говорим с местными жителями. Мы уверены: только глубокая база позволяет рассказывать легко и интересно.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
2
3
2
2
2
1
Екатерина
Экскурсия очень понравилась! Татьяна Аристарховна - прекрасный человек, профессионал своего дела, коренная петербурженка. Очень приятно провела время, 2 часа пролетели незаметно! Рекомендую этого гида!
Экскурсия очень понравилась! Татьяна Аристарховна - прекрасный человек, профессионал своего дела, коренная петербурженка. Очень приятно провела
Экскурсия очень понравилась! Татьяна Аристарховна - прекрасный человек, профессионал своего дела, коренная петербурженка. Очень приятно провела
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Людмила
Татьяна Аристарховна - великолепный гид- рассказчик и знаток города высшего уровня. провели незабываемые 2,5 часа в компании с ее рассказами и полностью окунулись в историю города. желаю крепкого здоровья гиду, успехов команде в организации экскурсий. пожелание - снабдить группу портативными аппаратами с наушниками, чтобы слышать рассказчика на шумных улочках города. С ув, Людмила.
Татьяна Аристарховна - великолепный гид- рассказчик и знаток города высшего уровня. провели незабываемые 2,5 часа в
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И
гид как родной человек,провел по самым красивым местам,человек опытный взахлеб слушали,большое спасибо ❤️
гид как родной человек,провел по самым красивым местам,человек опытный взахлеб слушали,большое спасибо ❤️
гид как родной человек,провел по самым красивым местам,человек опытный взахлеб слушали,большое спасибо ❤️
гид как родной человек,провел по самым красивым местам,человек опытный взахлеб слушали,большое спасибо ❤️
гид как родной человек,провел по самым красивым местам,человек опытный взахлеб слушали,большое спасибо ❤️
гид как родной человек,провел по самым красивым местам,человек опытный взахлеб слушали,большое спасибо ❤️
гид как родной человек,провел по самым красивым местам,человек опытный взахлеб слушали,большое спасибо ❤️
гид как родной человек,провел по самым красивым местам,человек опытный взахлеб слушали,большое спасибо ❤️
гид как родной человек,провел по самым красивым местам,человек опытный взахлеб слушали,большое спасибо ❤️+2
гид как родной человек,провел по самым красивым местам,человек опытный взахлеб слушали,большое спасибо ❤️
гид как родной человек,провел по самым красивым местам,человек опытный взахлеб слушали,большое спасибо ❤️
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И
мы очень благодарны Татьяна Аристарховне за вводную часть нашего питерского путешествия.
были с детьми 13 и 9 лет всем было интересно и познавательно. ♥️
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Наталья
Добрый день, хочу поблагодарить нашего гида Татьяну Аристарховну! Для нас, туристов, побывавших в Питере впервые, было важно, чтобы экскурсия была интересная, познавательная. Татьяна Аристарховна компетентный гид и интересный собеседник. Она
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провела нас по основным достопримечательностям исторической части города с отсылкой на исторические факты и события, а рассказала об архитектурных особенностях каждого здания. Меня особенно впечатлил своим величием Зимний Дворец и площадь перед ним.

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А
великолепный рассказ, было приятно и смотреть и слушать экскурсовода Татьяну, очень много полезной информации. Умеренный темп экскурсии, отличное ориентирование в локациях и местах где можно согреться в холодные зимние прогулки
великолепный рассказ, было приятно и смотреть и слушать экскурсовода Татьяну, очень много полезной информации. Умеренный темп
великолепный рассказ, было приятно и смотреть и слушать экскурсовода Татьяну, очень много полезной информации. Умеренный темп
великолепный рассказ, было приятно и смотреть и слушать экскурсовода Татьяну, очень много полезной информации. Умеренный темп
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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