Отправиться в прошлое города, наполненное ожившими голосами ушедшей эпохи
Хотите узнать, каким был Петербург сто или даже двести лет назад? Путешествуя в группе до 45 человек, вы подслушаете сплетни императорского двора и секреты, ушедшие в века. Станете свидетелями эпохальных событий российской истории. От души повеселитесь в компании отчаянных кутёжников 19 века. С ветерком прокатитесь на коньках под руку с благородными воспитанницами Смольного института. И, возможно, даже встретите царя.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Новый формат экскурсии
Наша программа — это большая классическая обзорная экскурсия по городу с гидом, дополненная аудиопогружением в историю! Вы не только услышите историю основания и становления города, но и совершите завораживающее и трогательное путешествие в Петербург прошлого, наполненный ожившими голосами былых времён.
Всё путешествие с вами будет опытный гид, который расскажет о достопримечательностях на маршруте — в подробностях и с интересными фактами. А на остановках, через специальное оборудование будет проигрываться спектакль, заранее записанный актерами театров Петербурга. Это представление погрузит вас в атмосферу той эпохи и того места, где вы оказались.
Остановки:
- Площадь Искусств
- Спас на Крови
- Михайловский замок
- Смольный собор
- Крейсер Аврора
- Стрелка Васильевского острова
- Конногвардейский бульвар
- Никольский собор
- Троицкий собор
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельном автобусе и полное сопровождение гида включены в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. Невский проспект
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы — команда молодых и опытных экспертов в сфере туризма. Мы создаем оригинальные экскурсии, над которыми работают историки, гиды, актёры и режиссёры. Нами движет безусловная любовь к Петербургу и желание разделить её с каждым. Мы хотим, чтобы вы уловили настроение города, почувствовали его ритм и подружились с ним.Задать вопрос
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