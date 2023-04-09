Хотите узнать, каким был Петербург сто или даже двести лет назад? Путешествуя в группе до 45 человек, вы подслушаете сплетни императорского двора и секреты, ушедшие в века. Станете свидетелями эпохальных событий российской истории. От души повеселитесь в компании отчаянных кутёжников 19 века. С ветерком прокатитесь на коньках под руку с благородными воспитанницами Смольного института. И, возможно, даже встретите царя.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Новый формат экскурсии

Наша программа — это большая классическая обзорная экскурсия по городу с гидом, дополненная аудиопогружением в историю! Вы не только услышите историю основания и становления города, но и совершите завораживающее и трогательное путешествие в Петербург прошлого, наполненный ожившими голосами былых времён.

Всё путешествие с вами будет опытный гид, который расскажет о достопримечательностях на маршруте — в подробностях и с интересными фактами. А на остановках, через специальное оборудование будет проигрываться спектакль, заранее записанный актерами театров Петербурга. Это представление погрузит вас в атмосферу той эпохи и того места, где вы оказались.

Остановки:

Площадь Искусств

Спас на Крови

Михайловский замок

Смольный собор

Крейсер Аврора

Стрелка Васильевского острова

Конногвардейский бульвар

Никольский собор

Троицкий собор

Организационные детали