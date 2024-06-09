В течение одного или двух дней вы можете кататься по Петербургу на красном автобусе-кабриолете, выходя на остановках и снова садясь в даблдекер.
Есть 2 маршрута: оба проложены по главным улицам, а каждый гость получает аудиогид с личными наушниками.
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Удобное и необычное знакомство с Петербургом. Вы комфортно устроитесь в ярком автобусе. Советуем занимать места на панорамном втором этаже: сверху вы увидите и сфотографируете с отличных ракурсов достопримечательности Северной столицы.
Аудиорассказ о Петербурге. Включая запись, вы не только узнаете об истории конкретных улиц, соборов, памятников, но и услышите мифы и легенды города на Неве. Аудиогид записан профессиональным экскурсоводом. Запись воспроизводится автоматически синхронно с достопримечательностями по маршруту.
Что такое система Hop on Hop off
- Вы покупаете билет на экскурсию, который действует в течение 24 или 48 часов с момента вашей первой посадки в автобус
- Автобусы останавливаются у ключевых достопримечательностей
- Продолжительность одного полного экскурсионного круга: маршрут №1 — 1 час 30 минут; маршрут №2 — 1 час 10 минут. Вы можете проехать по кругу, не покидая автобус — либо выходить на нужных вам остановках и после прогулки садиться на следующий автобус.
- Количество посадок на автобус в течение 24 или 48 часов не ограничено
Маршрут № 1 «Сердце Санкт-Петербурга» проходит по Невскому проспекту и ближайшим к нему улицам, захватывая Михайловский замок, Спас на Крови, Эрмитаж, Аничков мост, Казанский собор, Исаакиевский собор и Адмиралтейство.
Интервал движения автобусов: 30 минут
Маршрут № 2 «Парадный Санкт-Петербург» охватывает главные набережные города и открыточные виды Невы. Включает крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, сфинксов на Университетской набережной, Кунсткамеру.
Интервал движения автобусов: 40 минут
Организационные детали
- Автобусы по обоим маршрутам курсируют ежедневно с 10:00 до 17:30
- Срок годности билета — 90 дней с момента покупки
- Аудиогид работает также на иностранных языках (записано носителями): английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, арабский
ежедневно в 11:00
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|24 часа – Взрослый
|1 700 ₽
|24 часа – Льготный (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды 2 и 3 группы)
|1 500 ₽
|24 часа – Малыши (0-5 лет)
|600 ₽
|48 часов – Взрослый
|1 900 ₽
|48 часов – Льготный (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды 2 и 3 группы)
|1 700 ₽
|48 часов – Малыши (0-5 лет)
|800 ₽
|24 hours – Adult (non resident)
|3 400 ₽
|24 hours – Children (6-13 y.o.)/Students/Seniors (non resident)
|3 000 ₽
|24 hours – Infants (0-5) (non resident)
|1 200 ₽
|48 hours – Adult (non resident)
|3 800 ₽
|48 hours – Children (6-13 y.o.)/Students/Seniors (non resident)
|3 400 ₽
|48 hours – Infants (0-5) (non resident)
|1 600 ₽