Это экскурсия, на которой вы узнаёте город, любуетесь им и делаете отличные фото, но при этом управляете своим временем. В течение одного или двух дней вы можете кататься по Петербургу на красном автобусе-кабриолете, выходя на остановках и снова садясь в даблдекер. Есть 2 маршрута: оба проложены по главным улицам, а каждый гость получает аудиогид с личными наушниками.

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Описание аудиогида

Что вас ожидает

Удобное и необычное знакомство с Петербургом. Вы комфортно устроитесь в ярком автобусе. Советуем занимать места на панорамном втором этаже: сверху вы увидите и сфотографируете с отличных ракурсов достопримечательности Северной столицы.

Аудиорассказ о Петербурге. Включая запись, вы не только узнаете об истории конкретных улиц, соборов, памятников, но и услышите мифы и легенды города на Неве. Аудиогид записан профессиональным экскурсоводом. Запись воспроизводится автоматически синхронно с достопримечательностями по маршруту.

Что такое система Hop on Hop off

Вы покупаете билет на экскурсию, который действует в течение 24 или 48 часов с момента вашей первой посадки в автобус

Автобусы останавливаются у ключевых достопримечательностей

Продолжительность одного полного экскурсионного круга: маршрут №1 — 1 час 30 минут; маршрут №2 — 1 час 10 минут. Вы можете проехать по кругу, не покидая автобус — либо выходить на нужных вам остановках и после прогулки садиться на следующий автобус.

Количество посадок на автобус в течение 24 или 48 часов не ограничено

Маршрут № 1 «Сердце Санкт-Петербурга» проходит по Невскому проспекту и ближайшим к нему улицам, захватывая Михайловский замок, Спас на Крови, Эрмитаж, Аничков мост, Казанский собор, Исаакиевский собор и Адмиралтейство.

Интервал движения автобусов: 30 минут

Маршрут № 2 «Парадный Санкт-Петербург» охватывает главные набережные города и открыточные виды Невы. Включает крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, сфинксов на Университетской набережной, Кунсткамеру.

Интервал движения автобусов: 40 минут

Организационные детали