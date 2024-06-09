Санкт-Петербург на двухэтажном автобусе с аудиогидом

Познакомиться с городом по удобной системе Hop on Hop off (2 маршрута, билет на 24 или 48 часов)
Это экскурсия, на которой вы узнаёте город, любуетесь им и делаете отличные фото, но при этом управляете своим временем.

В течение одного или двух дней вы можете кататься по Петербургу на красном автобусе-кабриолете, выходя на остановках и снова садясь в даблдекер.

Есть 2 маршрута: оба проложены по главным улицам, а каждый гость получает аудиогид с личными наушниками.
Санкт-Петербург на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Санкт-Петербург на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Санкт-Петербург на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Удобное и необычное знакомство с Петербургом. Вы комфортно устроитесь в ярком автобусе. Советуем занимать места на панорамном втором этаже: сверху вы увидите и сфотографируете с отличных ракурсов достопримечательности Северной столицы.

Аудиорассказ о Петербурге. Включая запись, вы не только узнаете об истории конкретных улиц, соборов, памятников, но и услышите мифы и легенды города на Неве. Аудиогид записан профессиональным экскурсоводом. Запись воспроизводится автоматически синхронно с достопримечательностями по маршруту.

Что такое система Hop on Hop off

  • Вы покупаете билет на экскурсию, который действует в течение 24 или 48 часов с момента вашей первой посадки в автобус
  • Автобусы останавливаются у ключевых достопримечательностей
  • Продолжительность одного полного экскурсионного круга: маршрут №1 — 1 час 30 минут; маршрут №2 — 1 час 10 минут. Вы можете проехать по кругу, не покидая автобус — либо выходить на нужных вам остановках и после прогулки садиться на следующий автобус.
  • Количество посадок на автобус в течение 24 или 48 часов не ограничено

Маршрут № 1 «Сердце Санкт-Петербурга» проходит по Невскому проспекту и ближайшим к нему улицам, захватывая Михайловский замок, Спас на Крови, Эрмитаж, Аничков мост, Казанский собор, Исаакиевский собор и Адмиралтейство.

Интервал движения автобусов: 30 минут

Маршрут № 2 «Парадный Санкт-Петербург» охватывает главные набережные города и открыточные виды Невы. Включает крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, сфинксов на Университетской набережной, Кунсткамеру.

Интервал движения автобусов: 40 минут

Организационные детали

  • Автобусы по обоим маршрутам курсируют ежедневно с 10:00 до 17:30
  • Срок годности билета — 90 дней с момента покупки
  • Аудиогид работает также на иностранных языках (записано носителями): английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, арабский

ежедневно в 11:00

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Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
24 часа – Взрослый1 700 ₽
24 часа – Льготный (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды 2 и 3 группы)1 500 ₽
24 часа – Малыши (0-5 лет)600 ₽
48 часов – Взрослый1 900 ₽
48 часов – Льготный (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды 2 и 3 группы)1 700 ₽
48 часов – Малыши (0-5 лет)800 ₽
24 hours – Adult (non resident)3 400 ₽
24 hours – Children (6-13 y.o.)/Students/Seniors (non resident)3 000 ₽
24 hours – Infants (0-5) (non resident)1 200 ₽
48 hours – Adult (non resident)3 800 ₽
48 hours – Children (6-13 y.o.)/Students/Seniors (non resident)3 400 ₽
48 hours – Infants (0-5) (non resident)1 600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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