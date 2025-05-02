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Санкт-Петербург из окна автобуса

Поездка по историческому центру с выходом возле нескольких достопримечательностей
По Петербургу стоит гулять часами! А познакомиться с главными достопримечательностями можно за 2 часа — если экскурсия на автобусе. Наша поездка будет комфортной и информативной. Мы покажем все визитные карточки Северной столицы и сделаем несколько фотостопов. Расскажем о строительстве города на Неве и знаменитых людях, которые в нём родились и жили.
3.75
4 отзыва
Санкт-Петербург из окна автобуса
Санкт-Петербург из окна автобуса
Санкт-Петербург из окна автобуса
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 14:00, 16:30

Описание экскурсии

Из автобуса вы увидите ключевые достопримечательности:

  • Невский проспект
  • центральные площади города — Дворцовую, Исаакиевскую, Сенатскую
  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
  • Адмиралтейство
  • Зимний дворец
  • Казанский собор
  • Стрелку Васильевского острова
  • Петропавловскую крепость

и многое другое!

Мы проедем по знаменитым мостам Петербурга и полюбуемся панорамами набережных Невы.

По пути сделаем несколько выходов: у стрелки Васильевского острова, «Авроры», Исаакиевского собора.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 11:00, 14:00 и 16:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1200 ₽
Дети до 8 лет560 ₽
Пенсионеры1050 ₽
Школьники900 ₽
Студенты1100 ₽
Льготный1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00 и 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
1
К
2 мая 2025
Прекрасный маршрут, были остановки для фото. Великолепный экскурсовод!!! Мы остались очень довольными💝
Прекрасный маршрут, были остановки для фото. Великолепный экскурсовод!!! Мы остались очень довольными💝Прекрасный маршрут, были остановки для фото. Великолепный экскурсовод!!! Мы остались очень довольными💝Прекрасный маршрут, были остановки для фото. Великолепный экскурсовод!!! Мы остались очень довольными💝Прекрасный маршрут, были остановки для фото. Великолепный экскурсовод!!! Мы остались очень довольными💝
Н
2 апр 2025
Экскурсия была не 2 часа, как было обещано, а 1,5 часа (с учётом пробок и санитарной остановки)
Анна
Анна
Ответ организатора:
Наталья, здравствуйте.
Спасибо за обратную связь, жаль что не написали как прошла сама экскурсия.

Длительность указана по времени максимально с учетом времени
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на сбор группы (сбор на 10-20 минут раньше), возможных опозданий туристов, технического времени, пробок, и тд.

Мы заботимся в первую очередь о том, чтобы туристы успевали рассчитать свое время, многие туристы спешат на другие экскурсии сразу после нашей, забронирован ресторан/кафе, могут отбывать домой (поезд/самолет), и пр., и не рассчитывают что экскурсия может быть чуть дольше.

С
11 фев 2025
Экскурсия мне понравилась. В Санкт-Петербурге была первый раз. Очень много информации. Я бы приукрасила текст экскурсии более интересными фактами. Порекомендую обязательно друзьям. Мне показалась такая экскурсия недостаточная для обзорного знакомства с городом. В следующий раз возьму экскурсию на более длительное время. А вообще история города просто завораживает. РЕКОМЕНДУЮ!!!
Наталья
4 янв 2025
Экскурсоводу советую убрать цоканье из речи, слушать не возможно!!! Очень много лишней рекламы, едешь на экскурсию по городу, не стоит столько рекламить не относящейся к экскурсии темы!
Анна
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо за обратную связь, обязательно примем во внимание.

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