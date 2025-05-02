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на сбор группы (сбор на 10-20 минут раньше), возможных опозданий туристов, технического времени, пробок, и тд.



Мы заботимся в первую очередь о том, чтобы туристы успевали рассчитать свое время, многие туристы спешат на другие экскурсии сразу после нашей, забронирован ресторан/кафе, могут отбывать домой (поезд/самолет), и пр., и не рассчитывают что экскурсия может быть чуть дольше.