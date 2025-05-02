По Петербургу стоит гулять часами! А познакомиться с главными достопримечательностями можно за 2 часа — если экскурсия на автобусе. Наша поездка будет комфортной и информативной. Мы покажем все визитные карточки Северной столицы и сделаем несколько фотостопов. Расскажем о строительстве города на Неве и знаменитых людях, которые в нём родились и жили.
Описание экскурсии
Из автобуса вы увидите ключевые достопримечательности:
- Невский проспект
- центральные площади города — Дворцовую, Исаакиевскую, Сенатскую
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
- Адмиралтейство
- Зимний дворец
- Казанский собор
- Стрелку Васильевского острова
- Петропавловскую крепость
и многое другое!
Мы проедем по знаменитым мостам Петербурга и полюбуемся панорамами набережных Невы.
По пути сделаем несколько выходов: у стрелки Васильевского острова, «Авроры», Исаакиевского собора.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 11:00, 14:00 и 16:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 8 лет
|560 ₽
|Пенсионеры
|1050 ₽
|Школьники
|900 ₽
|Студенты
|1100 ₽
|Льготный
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00 и 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 38150 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кузнецова
2 мая 2025
Прекрасный маршрут, были остановки для фото. Великолепный экскурсовод!!! Мы остались очень довольными💝
Н
Наталья
2 апр 2025
Экскурсия была не 2 часа, как было обещано, а 1,5 часа (с учётом пробок и санитарной остановки)
Анна
Ответ организатора:
Наталья, здравствуйте.
Спасибо за обратную связь, жаль что не написали как прошла сама экскурсия.
Длительность указана по времени максимально с учетом времени
Спасибо за обратную связь, жаль что не написали как прошла сама экскурсия.
Длительность указана по времени максимально с учетом времени
С
Светлана
11 фев 2025
Экскурсия мне понравилась. В Санкт-Петербурге была первый раз. Очень много информации. Я бы приукрасила текст экскурсии более интересными фактами. Порекомендую обязательно друзьям. Мне показалась такая экскурсия недостаточная для обзорного знакомства с городом. В следующий раз возьму экскурсию на более длительное время. А вообще история города просто завораживает. РЕКОМЕНДУЮ!!!
Наталья
4 янв 2025
Экскурсоводу советую убрать цоканье из речи, слушать не возможно!!! Очень много лишней рекламы, едешь на экскурсию по городу, не стоит столько рекламить не относящейся к экскурсии темы!
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо за обратную связь, обязательно примем во внимание.
Спасибо за обратную связь, обязательно примем во внимание.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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