Наш сити-тур создан петербуржцами: над экскурсией работали ведущие историки города, а её голосом стал Николай Буров, который долгие годы руководил Исаакиевским собором и городским комитетом по культуре. Вы рассмотрите Северную столицу со второго этажа даблдекера. И в течение срока действия билета сможете сойти и снова присоединиться к экскурсии на любой из 14 остановок.

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Экскурсия не для галочки

Наша программа создана с искренней любовью и уважением к городу, в котором мы родились и живём. Это не скучный набор отдельных фактов и дат, а живое повествование, полное занимательных историй и курьёзных деталей.

Кроме того, в автобусах доступна детская экскурсия. Благодаря увлекательному формату радиоспектакля, город оживёт в воображении вашего ребенка. Детям будет интересно разгадывать загадки города на Неве вместе с мудрым дедушкой и его любознательной внучкой, которых озвучили профессиональные дикторы. Экскурсия доступна во всех автобусах на 15 дорожке аудиогида.

Удобный формат

У нас есть две категории билетов: сроком на 24 и 48 часов. В течение этого времени вы сможете гибко спланировать свой день, предусмотрев выходы на остановках для самостоятельного осмотра. В формате Hop-on Hop-off можно неограниченное количество раз заходить и выходить из автобуса.

Наши автобусы курсируют в любую погоду: некоторые из них надёжно защищены от дождя и снега, другие же оборудованы сдвигающейся крышей и отлично подходят для тёплых ясных дней.

Маршрут

1. Площадь Островского (площадь Островского, 1/3)

2. Владимирский проспект (Невский пр., 49)

3. Площадь Восстания (Невский пр., 110)

4. Михайловская улица (Невский пр., 40-42)

5. Большая Конюшенная (Невский пр., 20)

6. Дворцовая площадь

7. Спас-на-Крови (напротив входа в собор)

8. Летний сад (Лебяжья канавка)

9. Троицкая площадь (поворот на ул. Куйбышева)

10. Аврора (Петроградская наб., 2-4)

11. Петропавловская крепость (Кронверская наб., 3к2)

12. Стрелка В. Острова (остановка у здания Биржи)

13. Исаакиевский собор (наб. р. Мойки, 87)

14. Гостиный двор (Невский пр., 35)

Организационные детали