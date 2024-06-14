И в течение срока действия билета сможете сойти и снова присоединиться к экскурсии на любой из 14 остановок.
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Экскурсия не для галочки
Наша программа создана с искренней любовью и уважением к городу, в котором мы родились и живём. Это не скучный набор отдельных фактов и дат, а живое повествование, полное занимательных историй и курьёзных деталей.
Кроме того, в автобусах доступна детская экскурсия. Благодаря увлекательному формату радиоспектакля, город оживёт в воображении вашего ребенка. Детям будет интересно разгадывать загадки города на Неве вместе с мудрым дедушкой и его любознательной внучкой, которых озвучили профессиональные дикторы. Экскурсия доступна во всех автобусах на 15 дорожке аудиогида.
Удобный формат
У нас есть две категории билетов: сроком на 24 и 48 часов. В течение этого времени вы сможете гибко спланировать свой день, предусмотрев выходы на остановках для самостоятельного осмотра. В формате Hop-on Hop-off можно неограниченное количество раз заходить и выходить из автобуса.
Наши автобусы курсируют в любую погоду: некоторые из них надёжно защищены от дождя и снега, другие же оборудованы сдвигающейся крышей и отлично подходят для тёплых ясных дней.
Маршрут
1. Площадь Островского (площадь Островского, 1/3)
2. Владимирский проспект (Невский пр., 49)
3. Площадь Восстания (Невский пр., 110)
4. Михайловская улица (Невский пр., 40-42)
5. Большая Конюшенная (Невский пр., 20)
6. Дворцовая площадь
7. Спас-на-Крови (напротив входа в собор)
8. Летний сад (Лебяжья канавка)
9. Троицкая площадь (поворот на ул. Куйбышева)
10. Аврора (Петроградская наб., 2-4)
11. Петропавловская крепость (Кронверская наб., 3к2)
12. Стрелка В. Острова (остановка у здания Биржи)
13. Исаакиевский собор (наб. р. Мойки, 87)
14. Гостиный двор (Невский пр., 35)
Организационные детали
- Срок годности билета — полгода. В течение этого времени вы можете прийти на экскурсию в любой день и время
- Автобусы курсируют каждый день, с 9:00 до 20:00, с интервалом в час. Полный круг занимает 2 часа
- К льготным билетам относятся следующие категории граждан: cтуденты, пенсионеры, инвалиды II и III групп, участники боевых действий
- Дети до 5 лет (включительно), инвалиды I группы, дети-инвалиды, ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, жители Блокадного Ленинграда имеют право на бесплатное посещение экскурсии. Билеты оформлять не нужно, при входе нужно будет показать водителю документ, подтверждающий льготу
- Есть аудиогиды на иностранных языках: английском, голландском, испанском, итальянском, французском, немецком, турецком и шведском
ежедневно в 09:00
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (РФ и СНГ), 24 часа
|1 800 ₽
|Льготный (РФ и СНГ), 24 часа
|1 600 ₽
|Детский (РФ и СНГ), 24 часа
|1 300 ₽
|Взрослый (РФ и СНГ), 48 часов
|2 000 ₽
|Льготный (РФ и СНГ), 48 часов
|1 800 ₽
|Детский (РФ и СНГ), 48 часов
|1 500 ₽
|Взрослый (иностранные граждане), 24 часа
|3 600 ₽
|Льготный (студенты-иностранцы), 24 часа
|3 200 ₽
|Детский (иностранные граждане), 24 часа
|2 600 ₽
|Взрослый (иностранные граждане), 48 часов
|4 000 ₽
|Льготный (студенты-иностранцы), 48 часов
|3 600 ₽
|Детский (иностранные граждане), 48 часов
|3 000 ₽