По Петербургу - на двухэтажном автобусе

Обзорная экскурсия с аудиогидом в формате Hop-on Hop-off (есть классическая и детская версии)
Наш сити-тур создан петербуржцами: над экскурсией работали ведущие историки города, а её голосом стал Николай Буров, который долгие годы руководил Исаакиевским собором и городским комитетом по культуре. Вы рассмотрите Северную столицу со второго этажа даблдекера.

И в течение срока действия билета сможете сойти и снова присоединиться к экскурсии на любой из 14 остановок.
По Петербургу - на двухэтажном автобусе
По Петербургу - на двухэтажном автобусе
По Петербургу - на двухэтажном автобусе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Экскурсия не для галочки

Наша программа создана с искренней любовью и уважением к городу, в котором мы родились и живём. Это не скучный набор отдельных фактов и дат, а живое повествование, полное занимательных историй и курьёзных деталей.

Кроме того, в автобусах доступна детская экскурсия. Благодаря увлекательному формату радиоспектакля, город оживёт в воображении вашего ребенка. Детям будет интересно разгадывать загадки города на Неве вместе с мудрым дедушкой и его любознательной внучкой, которых озвучили профессиональные дикторы. Экскурсия доступна во всех автобусах на 15 дорожке аудиогида.

Удобный формат

У нас есть две категории билетов: сроком на 24 и 48 часов. В течение этого времени вы сможете гибко спланировать свой день, предусмотрев выходы на остановках для самостоятельного осмотра. В формате Hop-on Hop-off можно неограниченное количество раз заходить и выходить из автобуса.

Наши автобусы курсируют в любую погоду: некоторые из них надёжно защищены от дождя и снега, другие же оборудованы сдвигающейся крышей и отлично подходят для тёплых ясных дней.

Маршрут

1. Площадь Островского (площадь Островского, 1/3)
2. Владимирский проспект (Невский пр., 49)
3. Площадь Восстания (Невский пр., 110)
4. Михайловская улица (Невский пр., 40-42)
5. Большая Конюшенная (Невский пр., 20)
6. Дворцовая площадь
7. Спас-на-Крови (напротив входа в собор)
8. Летний сад (Лебяжья канавка)
9. Троицкая площадь (поворот на ул. Куйбышева)
10. Аврора (Петроградская наб., 2-4)
11. Петропавловская крепость (Кронверская наб., 3к2)
12. Стрелка В. Острова (остановка у здания Биржи)
13. Исаакиевский собор (наб. р. Мойки, 87)
14. Гостиный двор (Невский пр., 35)

Организационные детали

  • Срок годности билета — полгода. В течение этого времени вы можете прийти на экскурсию в любой день и время
  • Автобусы курсируют каждый день, с 9:00 до 20:00, с интервалом в час. Полный круг занимает 2 часа
  • К льготным билетам относятся следующие категории граждан: cтуденты, пенсионеры, инвалиды II и III групп, участники боевых действий
  • Дети до 5 лет (включительно), инвалиды I группы, дети-инвалиды, ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, жители Блокадного Ленинграда имеют право на бесплатное посещение экскурсии. Билеты оформлять не нужно, при входе нужно будет показать водителю документ, подтверждающий льготу
  • Есть аудиогиды на иностранных языках: английском, голландском, испанском, итальянском, французском, немецком, турецком и шведском

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Взрослый (РФ и СНГ), 24 часа1 800 ₽
Льготный (РФ и СНГ), 24 часа1 600 ₽
Детский (РФ и СНГ), 24 часа1 300 ₽
Взрослый (РФ и СНГ), 48 часов2 000 ₽
Льготный (РФ и СНГ), 48 часов1 800 ₽
Детский (РФ и СНГ), 48 часов1 500 ₽
Взрослый (иностранные граждане), 24 часа3 600 ₽
Льготный (студенты-иностранцы), 24 часа3 200 ₽
Детский (иностранные граждане), 24 часа2 600 ₽
Взрослый (иностранные граждане), 48 часов4 000 ₽
Льготный (студенты-иностранцы), 48 часов3 600 ₽
Детский (иностранные граждане), 48 часов3 000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского, 1/3 или любой из остановок маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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