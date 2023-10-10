Найдено 3 экскурсии в категории « Hop-on hop-off » в Санкт-Петербурге, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности ⛴ На теплоходе 🚌 Hop-on hop-off 🏎 На кабриолете Билет на автобус 2 часа 2 отзыва Прогулка на теплоходе-кабриолете по принципу «Hop-on, Hop-off» Реки и каналы Петербурга: 1 билет - неограниченное количество рейсов в день Начало: На Университетской наб «Он проходит по системе «hop-on, hop-off»» Расписание: ежедневно в 11:35, 13:50, 16:05, 18:20 и 20:35 1 600 ₽ за человека 🚌 На автобусе 🚌 Hop-on hop-off Аудиогид 2 часа По Петербургу - на двухэтажном автобусе Обзорная экскурсия с аудиогидом в формате Hop-on Hop-off (есть классическая и детская версии) Начало: На площади Островского, 1/3 или любой из остановок... «В формате Hop-on Hop-off можно неограниченное количество раз заходить и выходить из автобуса» Расписание: ежедневно в 09:00 1 800 ₽ за человека 🚌 На автобусе 🚌 Hop-on hop-off Аудиогид 13 часов Санкт-Петербург на двухэтажном автобусе с аудиогидом Познакомиться с городом по удобной системе Hop on Hop off (2 маршрута, билет на 24 или 48 часов) Начало: На Исаакиевской площади «Что такое система Hop on Hop off» Расписание: ежедневно в 11:00 1 700 ₽ за человека Другие экскурсии Санкт-Петербурга Последние отзывы на экскурсии В Валерий Прогулка на теплоходе-кабриолете по принципу «Hop-on, Hop-off» читать дальше Питером. Удалось посмотреть на военные корабли на рейде накануне дня ВМФ. Спасибо за доставленные положительные эмоции, будем и дальше пользоваться вашими услугами! Экскурсия организована великолепно, проплыли на корабле по Неве, по пути можно было выйти на берег, побродить по суше и полюбоваться

И Ирина Прогулка на теплоходе-кабриолете по принципу «Hop-on, Hop-off» Всем добрый день! Были на экскурсии" Прогулка на теплоходе- кабриолет". Много интересной информации, но лично мне, хотелось услышать не только обзор особняков вдоль Невы, а интересные факты, кто жил, кто на крыше этих домов изображён. Этим экскурсия привлечёт больше туристов.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Hop-on hop-off»

Купите билет на автобус по маршруту Hop-on Hop-off в Санкт-Петербурге, вы сможете выходить из автобуса в любой точке маршрута, а после снова сесть в другой автобус по этой системе без доплаты. В автобусах предусмотрены аудиогиды на многих языках и наушники. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024