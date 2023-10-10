Hop-on Hop-off в Санкт-Петербурге – познакомьтесь с городом на двухэтажных автобусах с аудиогидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Hop-on hop-off» в Санкт-Петербурге, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на теплоходе-кабриолете по принципу «Hop-on, Hop-off»
⛴ На теплоходе
🚌 Hop-on hop-off
🏎 На кабриолете
Билет на автобус
2 часа
2 отзыва
Прогулка на теплоходе-кабриолете по принципу «Hop-on, Hop-off»
Реки и каналы Петербурга: 1 билет - неограниченное количество рейсов в день
Начало: На Университетской наб
«Он проходит по системе «hop-on, hop-off»»
Расписание: ежедневно в 11:35, 13:50, 16:05, 18:20 и 20:35
Сегодня в 20:35
Завтра в 10:50
1 600 за человека
По Петербургу - на двухэтажном автобусе
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Аудиогид
2 часа
По Петербургу - на двухэтажном автобусе
Обзорная экскурсия с аудиогидом в формате Hop-on Hop-off (есть классическая и детская версии)
Начало: На площади Островского, 1/3 или любой из остановок...
«В формате Hop-on Hop-off можно неограниченное количество раз заходить и выходить из автобуса»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
1 800 за человека
Санкт-Петербург на двухэтажном автобусе с аудиогидом
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Аудиогид
13 часов
Санкт-Петербург на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться с городом по удобной системе Hop on Hop off (2 маршрута, билет на 24 или 48 часов)
Начало: На Исаакиевской площади
«Что такое система Hop on Hop off»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
13 июня в 11:00
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    10 октября 2023
    Прогулка на теплоходе-кабриолете по принципу «Hop-on, Hop-off»
    Экскурсия организована великолепно, проплыли на корабле по Неве, по пути можно было выйти на берег, побродить по суше и полюбоваться
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    Питером. Удалось посмотреть на военные корабли на рейде накануне дня ВМФ. Спасибо за доставленные положительные эмоции, будем и дальше пользоваться вашими услугами!

  • И
    Ирина
    30 июля 2023
    Прогулка на теплоходе-кабриолете по принципу «Hop-on, Hop-off»
    Всем добрый день! Были на экскурсии" Прогулка на теплоходе- кабриолет". Много интересной информации, но лично мне, хотелось услышать не только обзор особняков вдоль Невы, а интересные факты, кто жил, кто на крыше этих домов изображён. Этим экскурсия привлечёт больше туристов.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Hop-on hop-off»

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  1. Прогулка на теплоходе-кабриолете по принципу «Hop-on, Hop-off»
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  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Hop-on hop-off" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 1 800. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите билет на автобус по маршруту Hop-on Hop-off в Санкт-Петербурге, вы сможете выходить из автобуса в любой точке маршрута, а после снова сесть в другой автобус по этой системе без доплаты. В автобусах предусмотрены аудиогиды на многих языках и наушники. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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