Во время квеста вам на телефон будут приходить сообщения с вопросами, интересными рассказами, архивными фотографиями, аудио и видеофайлами.
Такой формат поможет не заскучать на прогулке: вы с головой окунётесь в это захватывающее приключение, которое откроет для вас город с нового ракурса!
Такой формат поможет не заскучать на прогулке: вы с головой окунётесь в это захватывающее приключение, которое откроет для вас город с нового ракурса!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание квеста
Маршрут — это тайна, которая будет постепенно вам открываться! В процессе игры вы ответите на 20 вопросов про Петербург, прослушаете аудиоэкскурсию и увидите:
- Дворцовую площадь
- Дворцовую набережную
- Медного всадника
- Исаакиевский собор
- Адмиралтейство
А также зайдёте в роскошные парадные и изучите любопытные дворики.
Вы узнаете:
- Где захоронены императоры нашей страны
- Как выглядит самое романтичное признание в любви
- Какой подарок на свадьбу своей дочери сделал Николай I
- Почему в Петербурге главный вход в дом называют «парадная», а не «подъезд»
- И многое другое!
По времени вы совершенно не ограничены. Спокойным темпом можно завершить прогулку за 1,5 часа, а можно и растянуть на несколько дней!
Кому подойдёт программа
Взрослым и детям, путешественникам и местным жителям. Этот формат позволит детям с огромным удовольствием пройти весь маршрут, запомнить информацию и по-настоящему насладиться экскурсией. А взрослым — изучить город по неизведанным дорожкам и узнать много нового!
Организационные детали
- Обратите внимание: игра проходит онлайн, без гида
- Возраст 6+
- Перед стартом убедитесь, что ваш телефон заряжен, так как на него будут приходить сообщения с вопросами, маршрутом и всей информацией
- Установите Телеграм и возьмите с собой наушники: квест полностью озвучен
- Оставшуюся часть оплаты нужно перевести организатору, после чего вы получите ссылку на квест
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
«Гид, к которому хочется возвращаться и рекомендовать близким», — так про меня говорят мои гости. Дорогие друзья! Меня зовут Ольга Быховская, и я дипломированный гид по Санкт-Петербургу! А ещё я кореннаяЗадать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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