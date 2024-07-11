Во время квеста вам на телефон будут приходить сообщения с вопросами, интересными рассказами, архивными фотографиями, аудио и видеофайлами. Такой формат поможет не заскучать на прогулке: вы с головой окунётесь в это захватывающее приключение, которое откроет для вас город с нового ракурса!

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Маршрут — это тайна, которая будет постепенно вам открываться! В процессе игры вы ответите на 20 вопросов про Петербург, прослушаете аудиоэкскурсию и увидите:

Дворцовую площадь

Дворцовую набережную

Медного всадника

Исаакиевский собор

Адмиралтейство

А также зайдёте в роскошные парадные и изучите любопытные дворики.

Вы узнаете:

Где захоронены императоры нашей страны

Как выглядит самое романтичное признание в любви

Какой подарок на свадьбу своей дочери сделал Николай I

Почему в Петербурге главный вход в дом называют «парадная», а не «подъезд»

И многое другое!

По времени вы совершенно не ограничены. Спокойным темпом можно завершить прогулку за 1,5 часа, а можно и растянуть на несколько дней!

Кому подойдёт программа

Взрослым и детям, путешественникам и местным жителям. Этот формат позволит детям с огромным удовольствием пройти весь маршрут, запомнить информацию и по-настоящему насладиться экскурсией. А взрослым — изучить город по неизведанным дорожкам и узнать много нового!

Организационные детали