Каждый из них — это уникальнейший архитектурный и художественный шедевр со своей историей, собственным характером, величием и шармом!
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по городу «Портрет Великого города»
Самостоятельный заезд.
Размещение в гостинице после 15:00.
Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.
Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория». изображающего Петербург начала XVIII века.
Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, смотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.
Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или дошли до нас видоизмененными.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.
Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».
Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.
Свободное время в центре города.
Транспорт не предоставляется.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» - старт от станции метро «Адмиралтейская».
Экскурсия в Петропавловскую крепость. Петербургский метрополитен
Завтрак в ресторане гостиницы.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона знакомит с фортификационными сооружениями России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.
Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.
Закончится экскурсия посещением одного из крупнейших культовых сооружений Петербурга — Казанского кафедрального собора, где находится одна из главных православных святынь — почитаемая икона Казанской Божией Матери.
Транспорт не предоставляется.
Пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости с экскурсией по метро и посещением Казанского собора - старт от станции метро «Горьковская».
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…» По богатству чугунного убранства Петербургу нет в мире равного.
Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия металлических «кружев» составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.
Экскурсия в Храм Воскресения Христова (Спаса на Крови), уникальный памятник императору Александру II Освободителю. Все внутреннее пространство собора от цоколя до главного купола покрывает удивительный мозаичный ковер икон и орнаментов. Убранство храма считается редчайшим в России собранием произведений русского мозаичного искусства.
Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров. Транспорт не предоставляется.
Транспорт не предоставляется.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» – старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.
Загородная экскурсия в Царское Село. Отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка — блестящий памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства XVIII века.
Восхищают роскошью убранства Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
Окончание тура позднее, около 20:00 в центре города.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Стоимость тура без проживания и питания – 20050 руб.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в период с 29.04-26.05.24, руб:
|Размещение
|2-мест. номер
|Доп. место
|1-мест. номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|28460
|28460
|35220
|3985
|4455
|6680
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие
|29520
|29520
|37320
|4520
|4995
|7490
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР, завтрак шведский стол
|34295
|30495
|48595
|7425
|7425
|9855
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делюкс НЕВА, завтрак шведский стол
|41720
|34920
|63300
|11205
|11205
|13635
МОСКВА 4*
Стандарт, завтрак шведский стол
|32170
|29970
|42830
|5940
|6345
|8775
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Комфорт, завтрак шведский стол
|35250
|-
|46015
|6750
|7910
|-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Комфорт, завтрак шведский стол
|35515
|34795
|47060
|7020
|8045
|11825
Скидка на ребенка до 14 лет — 1500 руб.
Варианты проживания
Отель «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель «Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.
Отель «Достоевский» 4
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Трансфер по запросу в день заезда и выезда
- Размещение и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Питание, не включенное в программу тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинаются экскурсии?
К месту начала экскурсий туристы должны прибыть самостоятельно.
Автобусные экскурсии: старт от станции метро «Гостиный двор». Удобное место старта, в сердце Невского проспекта, позволяет не тратить драгоценное время экскурсии на объезд отелей и петербургские пробки.
Пешеходные экскурсии:
- Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» — старт от станции метро «Адмиралтейская».
- Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» — старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.
- Пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости с экскурсией по метро и посещением Казанского собора — старт от станции метро «Горьковская».
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