1 день

Прибытие. Экскурсия по городу «Портрет Великого города»

Самостоятельный заезд.

Размещение в гостинице после 15:00.

Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.

Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория». изображающего Петербург начала XVIII века.

Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, смотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.

Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или дошли до нас видоизмененными.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.