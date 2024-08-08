Парадный Петербург. Майский тур на 5 дней

Майский пятидневный тур в прекрасный город Санкт-Петербург по самым популярным достопримечательностям города. Санкт-Петербург славится самыми красивыми дворцами.

Каждый из них — это уникальнейший архитектурный и художественный шедевр со своей историей, собственным характером, величием и шармом!
5
3 отзыва
Парадный Петербург. Майский тур на 5 дней
Парадный Петербург. Майский тур на 5 дней
Парадный Петербург. Майский тур на 5 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по городу «Портрет Великого города»

Самостоятельный заезд.

Размещение в гостинице после 15:00.

Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.

Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория». изображающего Петербург начала XVIII века.

Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, смотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.

Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или дошли до нас видоизмененными.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Прибытие. Экскурсия по городу «Портрет Великого города»Прибытие. Экскурсия по городу «Портрет Великого города»Прибытие. Экскурсия по городу «Портрет Великого города»Прибытие. Экскурсия по городу «Портрет Великого города»
2 день

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.

Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» - старт от станции метро «Адмиралтейская».

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»
3 день

Экскурсия в Петропавловскую крепость. Петербургский метрополитен

Завтрак в ресторане гостиницы.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона знакомит с фортификационными сооружениями России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.

Закончится экскурсия посещением одного из крупнейших культовых сооружений Петербурга — Казанского кафедрального собора, где находится одна из главных православных святынь — почитаемая икона Казанской Божией Матери.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости с экскурсией по метро и посещением Казанского собора - старт от станции метро «Горьковская».

Экскурсия в Петропавловскую крепость. Петербургский метрополитенЭкскурсия в Петропавловскую крепость. Петербургский метрополитенЭкскурсия в Петропавловскую крепость. Петербургский метрополитенЭкскурсия в Петропавловскую крепость. Петербургский метрополитенЭкскурсия в Петропавловскую крепость. Петербургский метрополитен
4 день

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…» По богатству чугунного убранства Петербургу нет в мире равного.

Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия металлических «кружев» составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.

Экскурсия в Храм Воскресения Христова (Спаса на Крови), уникальный памятник императору Александру II Освободителю. Все внутреннее пространство собора от цоколя до главного купола покрывает удивительный мозаичный ковер икон и орнаментов. Убранство храма считается редчайшим в России собранием произведений русского мозаичного искусства.

Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров. Транспорт не предоставляется.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» – старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». ЭрмитажПешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». ЭрмитажПешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». ЭрмитажПешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж
5 день

Загородная экскурсия в Царское Село. Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка — блестящий памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства XVIII века.

Восхищают роскошью убранства Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

Окончание тура позднее, около 20:00 в центре города.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в Царское Село. ОтъездЗагородная экскурсия в Царское Село. ОтъездЗагородная экскурсия в Царское Село. Отъезд

Проживание

Стоимость тура без проживания и питания – 20050 руб.

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в период с 29.04-26.05.24, руб:

Размещение2-мест. номерДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие

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КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР, завтрак шведский стол

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делюкс НЕВА, завтрак шведский стол

417203492063300112051120513635

МОСКВА 4*

Стандарт, завтрак шведский стол

321702997042830594063458775

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Комфорт, завтрак шведский стол

35250-4601567507910-

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Комфорт, завтрак шведский стол

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Скидка на ребенка до 14 лет — 1500 руб.

Варианты проживания

Отель «Кирочная»

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Отель «Кирочная»Отель «Кирочная»Отель «Кирочная»Отель «Кирочная»

Отель «Москва» 4

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Санкт-Петербург» 4

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.

Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4

Отель «Достоевский» 4

4 ночи

Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.

Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Трансфер по запросу в день заезда и выезда
  • Размещение и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Питание, не включенное в программу тура
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинаются экскурсии?

К месту начала экскурсий туристы должны прибыть самостоятельно.

Автобусные экскурсии: старт от станции метро «Гостиный двор». Удобное место старта, в сердце Невского проспекта, позволяет не тратить драгоценное время экскурсии на объезд отелей и петербургские пробки.

Пешеходные экскурсии:

  • Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» — старт от станции метро «Адмиралтейская».
  • Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» — старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.
  • Пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости с экскурсией по метро и посещением Казанского собора — старт от станции метро «Горьковская».
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
8 авг 2024
Четкая организация, возникшая проблема сразу была решена. Единственное, что немного напрягало - время начала экскурсий. Чаще всего они начинались после обеда, что не совсем удобно. И информация, которую сообщали экскурсоводы на 10 - 30% повторялась.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Светлана!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
А
7 авг 2024
Тур выбирала долго и дотошно, спасибо за терпение и помощь в расчетах, все четко, вежливо и своевременно.
К
7 авг 2024
Организация тура прошла на высшем уровне, отвечали на все появляющиеся вопросы, информацию отправили вовремя, что может не радовать.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

На автобусеМожно с детьмиВсе туры5-дневные туры

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