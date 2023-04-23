Петропавловская крепость - музыкальный инструмент в оркестре города

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Заячий остров — место, с которого началось строительство города, а именно Петропавловской крепости.

Сегодня я предлагаю ощутить мощь фортификационного сооружения, поклониться ангелу на шпиле Петропавловского собора, пройтись по мощеной площади XVIII века, раскрыть жуткие тайны тюрьмы Трубецкого бастиона.
Петропавловская крепость - музыкальный инструмент в оркестре города
Петропавловская крепость - музыкальный инструмент в оркестре города
Петропавловская крепость - музыкальный инструмент в оркестре города
Петропавловская крепость - музыкальный инструмент в оркестре города
Петропавловская крепость - музыкальный инструмент в оркестре города
Петропавловская крепость - музыкальный инструмент в оркестре города
Ближайшие даты:
23
апр
30
апр
7
мая
14
мая
21
мая
28
мая
4
июн
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Что вас ожидает:

  • Фортификационное сооружение
  • Петропавловский собор
  • Ботный домик
  • Монетный двор
  • Тюрьма Трубецкого бастиона
  • Петровские (парадные) и Невские ворота
  • Памятник Петру I
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Заячий остров — место, с которого началось строительство города, а именно Петропавловской крепости. Вы только представьте сколько же за свою трехсотлетнюю историю оно сумело накопить тайн и звуков.
Сегодня я предлагаю ощутить мощь фортификационного сооружения, поклониться ангелу на шпиле Петропавловского собора, пройтись по мощеной площади XVIII века, раскрыть жуткие тайны тюрьмы Трубецкого бастиона, и конечно же, услышать звуки. А вот какие именно, узнаем на экскурсии. До встречи!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида по Заячьему острову.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • экскурсионное сопровождение внутри собора/тюрьмы (оплачивается дополнительно +1000 руб.),
  • входные билеты в Петропавловский собор/тюрьму Трубецкого бастиона,
  • входные билеты в музеи крепости.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида по Заячьему острову
Что не входит
  • Экскурсионное сопровождение внутри собора/тюрьмы (оплачивается дополнительно +1000 руб.)
  • Входные билеты в Петропавловский собор/тюрьму Трубецкого бастиона
  • Входные билеты в музеи крепости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иоанновский мост или у метро Горьковская
Завершение: Невские ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Тюрьма Трубецкого бастиона
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