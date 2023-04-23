Петропавловская крепость

Что вас ждет

Заячий остров — место, с которого началось строительство города, а именно Петропавловской крепости. Вы только представьте сколько же за свою трехсотлетнюю историю оно сумело накопить тайн и звуков.

Сегодня я предлагаю ощутить мощь фортификационного сооружения, поклониться ангелу на шпиле Петропавловского собора, пройтись по мощеной площади XVIII века, раскрыть жуткие тайны тюрьмы Трубецкого бастиона, и конечно же, услышать звуки. А вот какие именно, узнаем на экскурсии. До встречи!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида по Заячьему острову.

Туристы оплачивают самостоятельно: