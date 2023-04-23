Петропавловская крепость

Заячий остров — место, с которого началось строительство города, а именно Петропавловской крепости.
Сегодня я предлагаю ощутить мощь фортификационного сооружения, поклониться ангелу на шпиле Петропавловского собора, пройтись по мощеной площади XVIII века, раскрыть жуткие тайны тюрьмы Трубецкого бастиона.
Сегодня я предлагаю ощутить мощь фортификационного сооружения, поклониться ангелу на шпиле Петропавловского собора, пройтись по мощеной площади XVIII века, раскрыть жуткие тайны тюрьмы Трубецкого бастиона.
Ближайшие даты:
23
апр
апр
30
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Фортификационное сооружение
- Петропавловский собор
- Ботный домик
- Монетный двор
- Тюрьма Трубецкого бастиона
- Петровские (парадные) и Невские ворота
- Памятник Петру I
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Заячий остров — место, с которого началось строительство города, а именно Петропавловской крепости. Вы только представьте сколько же за свою трехсотлетнюю историю оно сумело накопить тайн и звуков.
Сегодня я предлагаю ощутить мощь фортификационного сооружения, поклониться ангелу на шпиле Петропавловского собора, пройтись по мощеной площади XVIII века, раскрыть жуткие тайны тюрьмы Трубецкого бастиона, и конечно же, услышать звуки. А вот какие именно, узнаем на экскурсии. До встречи!
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида по Заячьему острову.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- экскурсионное сопровождение внутри собора/тюрьмы (оплачивается дополнительно +1000 руб.),
- входные билеты в Петропавловский собор/тюрьму Трубецкого бастиона,
- входные билеты в музеи крепости.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида по Заячьему острову
- Что не входит
- Экскурсионное сопровождение внутри собора/тюрьмы (оплачивается дополнительно +1000 руб.)
- Входные билеты в Петропавловский собор/тюрьму Трубецкого бастиона
- Входные билеты в музеи крепости
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иоанновский мост или у метро ГорьковскаяЗавершение: Невские ворота
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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