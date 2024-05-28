Прогулка по Неве — отличная возможность увидеть Петербург с нового ракурса! Желаете насладиться парадным городом в свете ночных огней или предпочитаете классическое дневное путешествие? А может, хотите застать знаменитые разводные мосты? Выбирайте приглянувшийся маршрут и отправляйтесь с нами в незабываемое путешествие!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:59
Что вас ожидает:
- Аничков мост
- Ломоносовский мост
- Семимостье
- Кашин мост
- Новая Голландия
- Поцелуев мост
- Юсуповский дворец
- Красный, Синий и Зелёные мосты
- Певческий мост
- Дом Эсдерс и Схефальс
- Зимняя канавка
- Зимний дворец
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова
- Зоопарк
- Крейсер Аврора
- Нахимовское училище
- Летний сад
- Михайловский сад
- Цирк на Фонтанке
- Дворцовый мост
- Троицкий мост
- Литейный мост
Описание экскурсии
Прокатиться по Неве и влюбиться в Петербург Мечтаете увидеть Северную столицу с необычного ракурса? Тогда приглашаем вас в волшебное путешествие по Неве! Ваш позитивный настрой и наш опытный капитан — идеальное сочетание для ярких воспоминаний. Наши прогулки на катере проводятся как днем, так и ночью. Просто представьте на секунду: проплывающие виды Новой Голландии, дома Эсдерс и Схефальс, Зимнего дворца… А может, хотите застать разводные мосты — мечту настоящих романтиков? Тогда присоединяйтесь к путешествию! Вам подойдет такая прогулка, если вы:
- вы любите абсолютное единение с городом;
- вы хотите тишины и спокойствия, когда арендуете катер;
• вдруг захотите «погонять» ночью по воде, ведь в этот момент там никого не будет. Маршруты прогулок:
- Ночная прогулка по каналам (1 час) — вы увидите подсвеченные красивыми огнями реку Фонтанку, Крюков канал, реку Мойку, пройдете мимо канала Грибоедова и увидите основные, красиво подсвеченные достопримечательности.
- Парадный Петербург (2 часа) — маршрут проходит круг по каналам, выходит через Зимнюю канавку в парадную Неву, далее в сторону Благовещенского моста и Медного Всадника, мимо стрелки Васильевского острова к Петропавловской крепости и крейсера Авроры.
- Выход в Финский залив (3 часа) — прогулка по каналам и напрямую в Финский залив, где можно насладиться тишиной и водным простором или погонять на скорости.
- Развод мостов (2 часа) — прогулка по вечернему Петербургу, включающая круг по каналам, просмотр ночной парадной акватории Невы и конечно же разводных мостов. Вы можете выбрать понравившуюся программу прогулки и согласовать маршрут с капитаном.
С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Аренда катера (выберите кол-во часов)
|6 700 ₽
|Стандартный билет
|6 700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аничков мост
- Ломоносовский мост
- Семимостье
- Кашин мост
- Новая Голландия
- Поцелуев мост
- Юсуповский дворец
- Красный, Синий и Зелёные мосты
- Певческий мост
- Дом Эсдерс и Схефальс
- Зимняя канавка
- Зимний дворец
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова
- Зоопарк
- Крейсер Аврора
- Нахимовское училище
- Летний сад
- Михайловский сад
- Цирк на Фонтанке
- Дворцовый мост
- Троицкий мост
- Литейный мост
Что включено
- Обзорная экскурсия от капитана
- Пледы и бокалы
- Музыка (подключение через Bluetooth)
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
28 мая 2024
Всё понравилось: простота оформления заказа, сама прогулка, приятный капитан Иван. Несмотря на наше опоздание, прогулка не сократилась по времени. За это отдельное спасибо!
М
Михаил
28 мая 2024
Отличный способ познакомиться с видами Питера с воды в своей ламповой компании! Все вовремя и с ветерком, спасибо Алексею за прогулку и экскурс.
А
Анна
26 мая 2024
В
Владимир
26 мая 2024
Нам все понравилось. Алексей спокойный, не нахальный человек.
М
Мария
25 мая 2024
Всё отлично, Юрий пунктуальный, всё было по времени, предложил на выбор несколько маршрутов. Всё очень понравилось!
Ю
Юлия
21 мая 2024
Самые лучшие впечатления!
И
Ирина
18 мая 2024
Очаровательная прогулка! Город с воды завораживает! Особенно, наверное, хорош в вечернее время! Сумерки и подсветка добавляют романтики😊! Очень уютный и симпатичный катер! Обаятельный и крайне деликатный капитан Юрий рассказал истории
Н
Николай
16 мая 2024
Это была отличная прогулка по Петербургу. Шикарные виды, очень красивый маршрут, доброжелательный капитан, который рассказал очень интересную обзорную экскурсию. Отдельно хочется написать про катер, очень уютный и чистый. В общем нам все понравилось! Обязательно вернемся еще!
P
Pavel
15 мая 2024
Экскурсия не стоит своих денег
Старый и плохой катер
Цена ему 5-7 тыс максимум
Но не 15
Старый и плохой катер
Цена ему 5-7 тыс максимум
Но не 15
М
Максим
14 мая 2024
Сама прогулка по каналам на катере оставила положительные эмоции, капитан Алексей в процессе прогулки рассказал много интересного и занимательного, немного подвела пунктуальность и связь
Д
Джета
10 мая 2024
Капитан Алексей супер! Очень Крутая и романтичная экскурсия на двоих у нас получилась
Е
Елена
7 мая 2024
Поездка запомнится нам надолго, это точно.
Завораживающий вид, ночной Санкт Петербург, Нева, мосты - все было потрясающе!
И, конечно же, хочется отметить без кого бы это поездка была менее прекрасной - капитан Алексей. Спасибо вам большое! ❤️
Завораживающий вид, ночной Санкт Петербург, Нева, мосты - все было потрясающе!
И, конечно же, хочется отметить без кого бы это поездка была менее прекрасной - капитан Алексей. Спасибо вам большое! ❤️
С
Сергей
2 мая 2024
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