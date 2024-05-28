вы любите абсолютное единение с городом;

вы хотите тишины и спокойствия, когда арендуете катер;

• вдруг захотите «погонять» ночью по воде, ведь в этот момент там никого не будет. Маршруты прогулок:

Ночная прогулка по каналам (1 час) — вы увидите подсвеченные красивыми огнями реку Фонтанку, Крюков канал, реку Мойку, пройдете мимо канала Грибоедова и увидите основные, красиво подсвеченные достопримечательности.

Парадный Петербург (2 часа) — маршрут проходит круг по каналам, выходит через Зимнюю канавку в парадную Неву, далее в сторону Благовещенского моста и Медного Всадника, мимо стрелки Васильевского острова к Петропавловской крепости и крейсера Авроры.

Выход в Финский залив (3 часа) — прогулка по каналам и напрямую в Финский залив, где можно насладиться тишиной и водным простором или погонять на скорости.

Развод мостов (2 часа) — прогулка по вечернему Петербургу, включающая круг по каналам, просмотр ночной парадной акватории Невы и конечно же разводных мостов. Вы можете выбрать понравившуюся программу прогулки и согласовать маршрут с капитаном.

Прокатиться по Неве и влюбиться в Петербург Мечтаете увидеть Северную столицу с необычного ракурса? Тогда приглашаем вас в волшебное путешествие по Неве! Ваш позитивный настрой и наш опытный капитан — идеальное сочетание для ярких воспоминаний. Наши прогулки на катере проводятся как днем, так и ночью. Просто представьте на секунду: проплывающие виды Новой Голландии, дома Эсдерс и Схефальс, Зимнего дворца… А может, хотите застать разводные мосты — мечту настоящих романтиков? Тогда присоединяйтесь к путешествию! Вам подойдет такая прогулка, если вы: