Пушкин: автобусная экскурсия в Царское село (всё включено)

Осмотреть интерьеры Екатерининского дворца, посетить Янтарную комнату и парк, где гуляли императрицы

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Царское село — один из самых известных и посещаемых пригородов Северной столицы.

На экскурсии в группе до 50 человек вы увидите его главное украшение: дворцово-парковый комплекс 18 века.

Пройдёте по Золотой анфиладе Растрелли и познакомитесь с классическим образцом елизаветинского барокко. Осмотрите воссозданную Янтарную комнату — шедевр мирового искусства. И погуляете по великолепному парку.
Пушкин: автобусная экскурсия в Царское село (всё включено)
Пушкин: автобусная экскурсия в Царское село (всё включено)
Пушкин: автобусная экскурсия в Царское село (всё включено)
Пушкин: автобусная экскурсия в Царское село (всё включено)
Пушкин: автобусная экскурсия в Царское село (всё включено)
Пушкин: автобусная экскурсия в Царское село (всё включено)
Пушкин: автобусная экскурсия в Царское село (всё включено)
Пушкин: автобусная экскурсия в Царское село (всё включено)
Пушкин: автобусная экскурсия в Царское село (всё включено)
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Трассовая экскурсия (40 мин — 1 час). По пути гид расскажет, как на месте небольшой шведской усадьбы возникла императорская резиденция, и чем богато прошлое знаменитого петербургского пригорода.
  • Экскурсия по Екатерининскому парку (около 1 часа). Вы познакомитесь с историей основания парка, заложенного в начале 18 века. Осматривая Старый сад во французском регулярном стиле и пейзажный Английский парк, выясните, при каких императрицах формировались эти части придворцовой территории. Услышите легенду о Петре I. А также раскроете предназначение павильонов и увидите мраморные скульптуры венецианских мастеров.
  • Экскурсия по Екатерининскому дворцу (около 1 часа). Сколько раз перестраивался дворец и когда приобрёл нынешний облик? Какое наследие резиденции оставил гений Растрелли? Об этом вы узнаете на прогулке по парадным помещениям комплекса. Кроме того, вы посетите Янтарную комнату, на облицовку которой ушло 6 тонн калининградского янтаря, и прикоснётесь к таинственному прошлому шедевра.
  • Также в программе предусмотрено свободное время (40 мин — 1 час).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек.
  • Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты в парк и дворец.
  • Дополнительные расходы: питание.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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