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Пушкин: автобусная экскурсия в Царское Село (всё включено)

Осмотреть интерьеры Екатерининского дворца, посетить Янтарную комнату и парк, где гуляли императрицы
Царское Село — один из самых известных и посещаемых пригородов Северной столицы. На экскурсии вы увидите его главное украшение: дворцово-парковый комплекс 18 века.

Пройдёте по Золотой анфиладе Растрелли и познакомитесь с классическим образцом елизаветинского барокко. Осмотрите воссозданную Янтарную комнату — шедевр мирового искусства. И погуляете по великолепному парку.
3.9
40 отзывов
Пушкин: автобусная экскурсия в Царское Село (всё включено)
Пушкин: автобусная экскурсия в Царское Село (всё включено)
Пушкин: автобусная экскурсия в Царское Село (всё включено)

Описание экскурсии

  • Трассовая экскурсия (40 мин — 1 час). По пути гид расскажет, как на месте небольшой шведской усадьбы возникла императорская резиденция, и чем богато прошлое знаменитого петербургского пригорода.
  • Экскурсия по Екатерининскому парку (около 1 часа). Вы познакомитесь с историей парка, заложенного в начале 18 века. Осматривая Старый сад и Английский парк, выясните, при каких императрицах формировались эти части придворцовой территории. А также услышите легенду о Петре I, раскроете предназначение павильонов и увидите мраморные скульптуры венецианских мастеров.
  • Экскурсия по Екатерининскому дворцу (около 1 часа). Сколько раз перестраивался дворец и когда приобрёл нынешний облик? Какое наследие нам оставил гений Растрелли? Об этом вы узнаете на прогулке по парадным помещениям комплекса. Кроме того, вы посетите Янтарную комнату, на облицовку которой ушло 6 тонн калининградского янтаря, и прикоснётесь к таинственному прошлому шедевра.
  • Также в программе предусмотрено свободное время (40 мин — 1 час).

Организационные детали

  • Что включено: транспортное обслуживание на автобусе или микроавтобусе, сопровождение гида, входные билеты в парк и дворец.
  • Дополнительные расходы: питание.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:15 и 12:45

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Иностранные граждане6100 ₽
Дети до 6 лет1800 ₽
Дети до 13 лет3200 ₽
Стандартный билет3750 ₽
Студенты (также Дети с 14 лет)3450 ₽
Пенсионеры3450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе м. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:15 и 12:45
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 25061 туриста
Наша компания предлагает увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предлагаем разнообразные маршруты, включая пешеходные, автобусные и индивидуальные, которые охватывают главные достопримечательности и живописные уголки региона. С нашими опытными гидами вы получите глубокое понимание истории и культуры, а высокий уровень комфорта и безопасности обеспечит приятное путешествие. Мы стремимся сделать ваши поездки незабываемыми и доступными для всех!

Отзывы и рейтинг

3.9
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
4
3
6
2
4
1
3
Дина
Увлекательно и не тяжко
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Т
Отличная экскурсия, повезло с гидом Анной Викторовной, знающая историю, прекрасный рассказчик и хороший организатор. Были в минусовые 30 градусные морозы в январе 2024года, по парку конечно же не пошли, а вот в Екатериненском Дворце послушали интересную экскурсию с посещением янтарной комнаты, в которой можно делать фото.
Отличная экскурсия, повезло с гидом Анной Викторовной, знающая историю, прекрасный рассказчик и хороший организатор. Были в
Отличная экскурсия, повезло с гидом Анной Викторовной, знающая историю, прекрасный рассказчик и хороший организатор. Были в
Отличная экскурсия, повезло с гидом Анной Викторовной, знающая историю, прекрасный рассказчик и хороший организатор. Были в
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Л
спасибо экскурсоводу
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Добрый день, спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что Вам всё понравилось.
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Natalia
Все ясно, понятно, удобно рассчитываться в офисе.
Все ясно, понятно, удобно рассчитываться в офисе.
Все ясно, понятно, удобно рассчитываться в офисе.
Все ясно, понятно, удобно рассчитываться в офисе.
Все ясно, понятно, удобно рассчитываться в офисе.
Все ясно, понятно, удобно рассчитываться в офисе.
Все ясно, понятно, удобно рассчитываться в офисе.
Все ясно, понятно, удобно рассчитываться в офисе.
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Т
Прекрасная экскурсия- одна из самых интересных в Питере. Великолепие царской резиденции поражает. Интересные, знающие экскурсоводы, хорошая организация потоков туристов в самом дворце. Прекрасный парк. Рекомендую.
Прекрасная экскурсия- одна из самых интересных в Питере. Великолепие царской резиденции поражает. Интересные, знающие экскурсоводы, хорошая
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А
Позновательная экскурсия,отличный гид!!!
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за положительный отзыв!
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