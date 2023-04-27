Осмотреть интерьеры Екатерининского дворца, посетить Янтарную комнату и парк, где гуляли императрицы
Царское село — один из самых известных и посещаемых пригородов Северной столицы.
На экскурсии в группе до 50 человек вы увидите его главное украшение: дворцово-парковый комплекс 18 века.
Пройдёте по Золотой анфиладе Растрелли и познакомитесь с классическим образцом елизаветинского барокко. Осмотрите воссозданную Янтарную комнату — шедевр мирового искусства. И погуляете по великолепному парку.
На экскурсии в группе до 50 человек вы увидите его главное украшение: дворцово-парковый комплекс 18 века.
Пройдёте по Золотой анфиладе Растрелли и познакомитесь с классическим образцом елизаветинского барокко. Осмотрите воссозданную Янтарную комнату — шедевр мирового искусства. И погуляете по великолепному парку.
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Описание
Что вас ожидает
- Трассовая экскурсия (40 мин — 1 час). По пути гид расскажет, как на месте небольшой шведской усадьбы возникла императорская резиденция, и чем богато прошлое знаменитого петербургского пригорода.
- Экскурсия по Екатерининскому парку (около 1 часа). Вы познакомитесь с историей основания парка, заложенного в начале 18 века. Осматривая Старый сад во французском регулярном стиле и пейзажный Английский парк, выясните, при каких императрицах формировались эти части придворцовой территории. Услышите легенду о Петре I. А также раскроете предназначение павильонов и увидите мраморные скульптуры венецианских мастеров.
- Экскурсия по Екатерининскому дворцу (около 1 часа). Сколько раз перестраивался дворец и когда приобрёл нынешний облик? Какое наследие резиденции оставил гений Растрелли? Об этом вы узнаете на прогулке по парадным помещениям комплекса. Кроме того, вы посетите Янтарную комнату, на облицовку которой ушло 6 тонн калининградского янтаря, и прикоснётесь к таинственному прошлому шедевра.
- Также в программе предусмотрено свободное время (40 мин — 1 час).
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек.
- Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты в парк и дворец.
- Дополнительные расходы: питание.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00 и 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Площадь Восстания
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00 и 14:00Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 12 экскурсий для 41 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы официальное туристическое агентство в Санкт-Петербурге. Проводим пешеходные и автобусные экскурсии, раскрывающие богатую историю Северной столицы. С нетерпением ждём встречи с вами.
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