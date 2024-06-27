Летний дворец Петра Первого – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Летний дворец Петра Первого» в Санкт-Петербурге, цены от 1 690 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная по Петербургу и Петропавловская крепость с личным гидом
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная по Петербургу и Петропавловская крепость с личным гидом
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Ежедневно, кроме среды
14 сен в 18:00
15 сен в 09:00
от 7 900 за всё до 2 чел.
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
543 отзыва
3 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
Начало: Садовая ул., д. 17
Расписание: 12:00
8 окт в 11:30
22 окт в 11:30
1 690 за человека
Летний Сад: Райский Сад Петра Великого
Пешая
2 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Летний Сад: Райский Сад Петра Великого
Начало: Летний сад. Главный вход со стороны Невы
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Летний дворец Петра Первого»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная по Петербургу и Петропавловская крепость с личным гидом
  2. Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
  3. Летний Сад: Райский Сад Петра Великого
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Финский Залив
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Летний дворец Петра Первого" можно забронировать 3 экскурсии от 1 690 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 546 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Летний дворец Петра Первого», 546 ⭐ отзывов, цены от 1690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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