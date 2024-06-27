4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная по Петербургу и Петропавловская крепость с личным гидом
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Ежедневно, кроме среды
14 сен в 18:00
15 сен в 09:00
от 7 900₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
Начало: Садовая ул., д. 17
Расписание: 12:00
8 окт в 11:30
22 окт в 11:30
1 690₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Летний Сад: Райский Сад Петра Великого
Начало: Летний сад. Главный вход со стороны Невы
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 июня 2024(H.S.) Дневная прогулка по рекам и каналам от Петропавловской крепостиБезумно интересная прогулка! Ребёнок в восторге! Спасибо большое!!!
- ННАДЕЖДА8 января 2024Экскурсия замечательная, интересная подача материала,
- ННина16 декабря 2023Отличная экскурсия, очень интересно. Мистических историй маловато, Но рассказ про историю Санкт Петербурга великолепный
- ККолтакова18 сентября 2023Сходили по музеям, все посмотрели, понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Летний дворец Петра Первого»
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