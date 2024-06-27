Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Летний дворец Петра Первого" можно забронировать 3 экскурсии от 1 690 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 546 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5