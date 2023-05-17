Экскурсия на метеоре (судно на подводных крыльях) с посещением Екатерининского корпуса (Дворца), Гротов Большого каскада и парка с фонтанами.

По водной глади Финского залива вы летите на метеоре, который может развивать скорость до 75 км. в час. За окном проносятся новые достопримечательности, такие как Газпром-Арена и Лахта-центр. Всего через 30-40 минут вы прибываете в Петергоф, где и начинается Ваша экскурсия по Нижнему парку с Фонтанами. Вы посещаете один из красивейших павильонов Петергофа - Екатерининский корпус и Гроты Большого каскада, чтобы увидеть, как устроена подача воды в фонтанах. После экскурсии у Вас есть свободное время на самостоятельный осмотр парка или чашку кофе под пение птиц и шум волны.