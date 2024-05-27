Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Вас ждёт путешествие только для вашей компании на Петроградскую сторону по рекам Ждановка и Карповка — одной из самых узких «водных улиц» Северной столицы. Вы узнаете историю одного одного из самых первых районов города.
Кроме того, пройдёте и через самый центр, ведь прогулка начнётся на Фонтанке с выходом в центральную акваторию Невы.
Прогулка проходит на быстроходных катерах: «Да Винчи», «Картье», «Пикассо» и на маломерных судах «Орфей», «Калипсо», «Пегас», «Кусто», где есть удобные диваны, пледы и тент на случай непогоды.
Особенности формата
Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или каналов
В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован в соответствии с правилами безопасности пассажиров, продолжительность прогулки при этом не меняется
Альтернативный маршрут: Фонтанка — Нева — Малая Нева — Малая Невка — Большая Невка — Нева — Фонтанка
Дополнительные возможности
Вы можете организовать лёгкий ужин/перекус на борту судна, заранее согласовав это в переписке (исключение — красное вино и сильно красящие продукты). Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим вас позаботиться о чистоте после себя.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 33114 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.