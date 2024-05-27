Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере

Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Вас ждёт путешествие только для вашей компании на Петроградскую сторону по рекам Ждановка и Карповка — одной из самых узких «водных улиц» Северной столицы. Вы узнаете историю одного одного из самых первых районов города.

Кроме того, пройдёте и через самый центр, ведь прогулка начнётся на Фонтанке с выходом в центральную акваторию Невы.
5
1 отзыв
Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере
Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере
Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Это экскурсионная прогулка на катере от центра города по рукавам Невы, вокруг Петроградской стороны и по реке Карповке, которая не входит ни в один другой водный маршрут города.

Маршрут прогулки

Фонтанка — Нева — Малая Нева — Ждановка — Малая Невка — Карповка — Большая Невка — Нева — Фонтанка

Достопримечательности на маршруте

  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Михайловский замок
  • Цирк на Фонтанке
  • Ботанический сад
  • Телебашня
  • Промышленная архитектура 19-20 веков
  • Крейсер Аврора
  • Летний сад
  • Большой Драматический Театр

Прогулка сопровождается экскурсионным рассказом аудиогида.

Организационные детали

Прогулка проходит на быстроходных катерах: «Да Винчи», «Картье», «Пикассо» и на маломерных судах «Орфей», «Калипсо», «Пегас», «Кусто», где есть удобные диваны, пледы и тент на случай непогоды.

Особенности формата

  • Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или каналов
  • В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован в соответствии с правилами безопасности пассажиров, продолжительность прогулки при этом не меняется
  • Альтернативный маршрут: Фонтанка — Нева — Малая Нева — Малая Невка — Большая Невка — Нева — Фонтанка

Дополнительные возможности

Вы можете организовать лёгкий ужин/перекус на борту судна, заранее согласовав это в переписке (исключение — красное вино и сильно красящие продукты). Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим вас позаботиться о чистоте после себя.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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27 мая 2024
Все прошло отлично! Спасибо большое

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