Вас ждёт путешествие только для вашей компании на Петроградскую сторону по рекам Ждановка и Карповка — одной из самых узких «водных улиц» Северной столицы. Вы узнаете историю одного одного из самых первых районов города. Кроме того, пройдёте и через самый центр, ведь прогулка начнётся на Фонтанке с выходом в центральную акваторию Невы.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Это экскурсионная прогулка на катере от центра города по рукавам Невы, вокруг Петроградской стороны и по реке Карповке, которая не входит ни в один другой водный маршрут города.

Маршрут прогулки

Фонтанка — Нева — Малая Нева — Ждановка — Малая Невка — Карповка — Большая Невка — Нева — Фонтанка

Достопримечательности на маршруте

Петропавловская крепость

Стрелка Васильевского острова

Михайловский замок

Цирк на Фонтанке

Ботанический сад

Телебашня

Промышленная архитектура 19-20 веков

Крейсер Аврора

Летний сад

Большой Драматический Театр

Прогулка сопровождается экскурсионным рассказом аудиогида.

Организационные детали

Прогулка проходит на быстроходных катерах: «Да Винчи», «Картье», «Пикассо» и на маломерных судах «Орфей», «Калипсо», «Пегас», «Кусто», где есть удобные диваны, пледы и тент на случай непогоды.

Особенности формата

Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или каналов

В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован в соответствии с правилами безопасности пассажиров, продолжительность прогулки при этом не меняется

Альтернативный маршрут: Фонтанка — Нева — Малая Нева — Малая Невка — Большая Невка — Нева — Фонтанка

Дополнительные возможности

Вы можете организовать лёгкий ужин/перекус на борту судна, заранее согласовав это в переписке (исключение — красное вино и сильно красящие продукты). Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим вас позаботиться о чистоте после себя.