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Вечерняя театрализованная экскурсия Фаролеро Санкт-Петербург

5
28 отзывов
Farolero W.
Farolero W. – Гид из Санкт-Петербурга
Памятник Пушкину, Спас-на-Крови, Малая Конюшенная, Петришуле, Большая Конюшенная, Дворы Капеллы, Певческий мост, Дворцовая площадь — обыкновенные улицы и достопримечательности 🏛️ города будут станут главными декорациями спектакля-экскурсии.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🌃Ночная
  • 👣Пешеходная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🧒Подходит для детей

  • 1 900 ₽ за человека

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Вечерняя театрализованная экскурсия Фаролеро Санкт-Петербург
Вечерняя театрализованная экскурсия Фаролеро Санкт-Петербург

Что вы увидите

  • Памятник Пушкину
  • Спас-на-крови
  • Малая Конюшенная
  • Петришуле
  • Большая Конюшенная
  • Дворы Капеллы
  • Певческий мост
  • Дворцовая площадь
Иммерсивная экскурсия ⛳ представляет собой театрализованное путешествие по сердцу Санкт-Петербурга в сопровождении актеров. Продолжительность 100 минут, протяженность 1, 5 км.
Вас облачат в плащи-мантии, предоставят аудиогид и наушники - в них голосами профессиональных актёров со студийным звуковым сопровождением зазвучит главный спектакль.
Главный персонаж аудиопроменада - фонарщик из легенд. Farolero знает город 🏙️, как свои пять пальцев. И рассказывает о жителях увлекательные истории 📖 огни города, актёры в плащах и масках, неожиданные звуки, запахи и вкусы, странные находки, элементы шоу и сюрпризы. Город раскроется по-новому. Ты окунешься в сказку на улицах города!
Что входит
  • Аренда аудиогида и наушников
  • Горячие напитки
Что не входит
  • Личные расходы (перекус и др. )
Начало
🚩 Санкт-Петербург, улица Итальянская, пл. Искусств
Место завершения
🏁 Новый Эрмитаж на Миллионной, 35
Вечерняя театрализованная экскурсия Фаролеро Санкт-Петербург
Вечерняя театрализованная экскурсия Фаролеро Санкт-Петербург
Вечерняя театрализованная экскурсия Фаролеро Санкт-Петербург
Вечерняя театрализованная экскурсия Фаролеро Санкт-Петербург

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Farolero W.
Farolero W.
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28 отзывов оставили туристы

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