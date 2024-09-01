Мы пройдём по дворам и парадным самого богатого района города и заглянем на смотровую площадку. Подъём официальный и безопасный. Вы насладитесь панорамой окрестностей в комфортных условиях.
Услышите интересные факты о каждой локации на маршруте, а также истории о владельцах и жителях доходных домов.
Услышите интересные факты о каждой локации на маршруте, а также истории о владельцах и жителях доходных домов.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:30
Описание экскурсии
- Прогулка начнётся у Исаакиевского собора, где гид расскажет о величии храма и связанных с ним легендах.
- Вы узнаете, почему в Петербурге так много разноцветных мостов и где находится самый широкий мост в Европе.
- Затем вы отправитесь к красивым парадным. Полюбуетесь витражами, изысканной лепниной и впечатляющими винтовыми лестницами.
- Взглянете на Строгановский дворец. Он был создан на средства магната и масона, который также финансировал строительство главного кафедрального собора города.
- На Дворцовой площади вы услышите мифы об Александровской колонне и пройдёте через дворы Капеллы, полные атмосферных деталей.
- Увидите заброшенный ресторан, где до революции 1917 года собирались аристократы и богема Петербурга.
- Прогулка завершится на безопасной и легальной крыше доходного дома, откуда открывается вид на главные достопримечательности города. В дневном свете Петербург предстанет перед вами во всей своей романтичной красоте.
Организационные детали
- Пожалуйста, учтите, что обувь должна быть удобной для долгих прогулок, а одежда — подходящей для погоды.
- Наша цель — сделать эту прогулку приятной и познавательной. В случае несоответствия условиям участия (например, состояние алкогольного опьянения) мы оставляем за собой право отказать в доступе к экскурсии.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 11:00 и 14:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 14:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1902 туристов
Меня зовут Денис. Я представляю команду молодых гидов, выросших в Петербурге и по-настоящему увлечённых им. Уже более трёх лет мы проводим необычные экскурсии. В лёгком, душевном формате стараемся раскрыть любимый город с разных сторон!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
София
1 сен 2024
Очень интересная экскурсия. Маршрут легкий, по очень красивым улицам и парадным. Экскурсовод очень энергично и забавно все рассказывал. Советую!
А
Александра
16 авг 2024
Денис отлично (самое главное — интересно!) преподносит информацию; прогулялись по достаточно неочевидным местам, сделали шикарные фотографии и послушали рассказы о Петербурге. Супер, спасибо большое! Нам очень понравилось!
М
Максим
13 авг 2024
Сам город очень красивый, но чтобы по настоящему понять всю эту красоту и углубиться в его историю надо обязательно брать экскурсию. Нам очень повезло с выбором. Денис нам все прекрасно объяснил и ответил на все заданные ему вопросы. Еще раз благодарю за проделанную работу!
А
Александра
6 авг 2024
Экскурсия безумно понравилась! Молодой гид Денис очень хорошо разбирается в истории города, а его харизма просто покорила меня! Прошли по необычным парадным, даже представить не могла, что такая красота еще существует, ну и grand finalé - выход на крышу (что мне понравилось- абсолютно легально и безопасно) откуда мы смогли осмотреть все главные достопримечательности моего любимого Санкт-Петербурга!
П
Полина
4 авг 2024
Странная экскурсия, ощущение после экскурсии, будто обманули. Во-первых, правильнее было бы назвать экскурсию: 3 парадных и балкон. В описании и в заголовке написано про КРЫШУ, а на деле это оказался
Инна
4 авг 2024
Получила огромное удовольствие от экскурсии, отлично продуман маршрут, много интересного и очень легко и непринужденно подана информация. Слушать одно удовольствие, не нудно и оригинально. Опасалась, что крыша опасна, а там
И
Ирина
3 авг 2024
Экскурсия понравилась! Денис - отличный гид, рассказал много интересного про дворы и парадные. Вид с крыши на город впечатлил, очень красиво даже не смотря на дождь ☺️
Валерия
3 авг 2024
Экскурсия супер! Столько нового и занимательного узнала о нашем городе! Гид молодец! Исторические факты, архитектурные знания перемежал забавными историями, историч. анекдотами, шутками. 2,5часа прошли на одном дыхании! А вид с крыши на город просто бомбический! - город как на ладони, все знаковые места)
Спасибо! Я в восторге!!!
Спасибо! Я в восторге!!!
Альбер
2 авг 2024
Очень понравилась экскурсия с Денисом. Он подробно и интересно рассказывал, много нового узнал. Подъем на крышу стал настоящей кульминацией, виды на Петербург просто восхитительные
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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