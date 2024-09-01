Вокруг Невского: дворы, парадные и крыша доходного дома

Отправиться на атмосферную и познавательную прогулку с романтичным финишем
Мы пройдём по дворам и парадным самого богатого района города и заглянем на смотровую площадку. Подъём официальный и безопасный. Вы насладитесь панорамой окрестностей в комфортных условиях.

Услышите интересные факты о каждой локации на маршруте, а также истории о владельцах и жителях доходных домов.
4.56
9 отзывов
Вокруг Невского: дворы, парадные и крыша доходного дома
Вокруг Невского: дворы, парадные и крыша доходного дома
Вокруг Невского: дворы, парадные и крыша доходного дома
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:30

Описание экскурсии

  • Прогулка начнётся у Исаакиевского собора, где гид расскажет о величии храма и связанных с ним легендах.
  • Вы узнаете, почему в Петербурге так много разноцветных мостов и где находится самый широкий мост в Европе.
  • Затем вы отправитесь к красивым парадным. Полюбуетесь витражами, изысканной лепниной и впечатляющими винтовыми лестницами.
  • Взглянете на Строгановский дворец. Он был создан на средства магната и масона, который также финансировал строительство главного кафедрального собора города.
  • На Дворцовой площади вы услышите мифы об Александровской колонне и пройдёте через дворы Капеллы, полные атмосферных деталей.
  • Увидите заброшенный ресторан, где до революции 1917 года собирались аристократы и богема Петербурга.
  • Прогулка завершится на безопасной и легальной крыше доходного дома, откуда открывается вид на главные достопримечательности города. В дневном свете Петербург предстанет перед вами во всей своей романтичной красоте.

Организационные детали

  • Пожалуйста, учтите, что обувь должна быть удобной для долгих прогулок, а одежда — подходящей для погоды.
  • Наша цель — сделать эту прогулку приятной и познавательной. В случае несоответствия условиям участия (например, состояние алкогольного опьянения) мы оставляем за собой право отказать в доступе к экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 11:00 и 14:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 14:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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С
1 сен 2024
Очень интересная экскурсия. Маршрут легкий, по очень красивым улицам и парадным. Экскурсовод очень энергично и забавно все рассказывал. Советую!
Очень интересная экскурсия. Маршрут легкий, по очень красивым улицам и парадным. Экскурсовод очень энергично и забавно все рассказывал. Советую!Очень интересная экскурсия. Маршрут легкий, по очень красивым улицам и парадным. Экскурсовод очень энергично и забавно все рассказывал. Советую!
А
16 авг 2024
Денис отлично (самое главное — интересно!) преподносит информацию; прогулялись по достаточно неочевидным местам, сделали шикарные фотографии и послушали рассказы о Петербурге. Супер, спасибо большое! Нам очень понравилось!
Денис отлично (самое главное — интересно!) преподносит информацию; прогулялись по достаточно неочевидным местам, сделали шикарные фотографииДенис отлично (самое главное — интересно!) преподносит информацию; прогулялись по достаточно неочевидным местам, сделали шикарные фотографииДенис отлично (самое главное — интересно!) преподносит информацию; прогулялись по достаточно неочевидным местам, сделали шикарные фотографии
М
13 авг 2024
Сам город очень красивый, но чтобы по настоящему понять всю эту красоту и углубиться в его историю надо обязательно брать экскурсию. Нам очень повезло с выбором. Денис нам все прекрасно объяснил и ответил на все заданные ему вопросы. Еще раз благодарю за проделанную работу!
Сам город очень красивый, но чтобы по настоящему понять всю эту красоту и углубиться в его
А
6 авг 2024
Экскурсия безумно понравилась! Молодой гид Денис очень хорошо разбирается в истории города, а его харизма просто покорила меня! Прошли по необычным парадным, даже представить не могла, что такая красота еще существует, ну и grand finalé - выход на крышу (что мне понравилось- абсолютно легально и безопасно) откуда мы смогли осмотреть все главные достопримечательности моего любимого Санкт-Петербурга!
П
4 авг 2024
Странная экскурсия, ощущение после экскурсии, будто обманули. Во-первых, правильнее было бы назвать экскурсию: 3 парадных и балкон. В описании и в заголовке написано про КРЫШУ, а на деле это оказался
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БАЛКОН чей-то квартиры! По-моему, это называется обман! Причем на балконе мы провели минут 7-10, постояли, сделали пару фотографий и все! Балкон на 4ом этаже, с него видно Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор. Больше ничего не увидели. Когда идешь на экскурсию, в названии которой написано "крыша" рассчитываешь на то, что увидишь много достопримечательностей с крыши, про каждую будет рассказ. Тут не было ни крыши, ни рассказа содержательного, ни видов. Совсем не то, как представляла себе. Чтобы постоять на балконе 10 минут, пришлось сначала стоять около дома 30 минут, чтобы нас туда впустили. Ну и парадных хотелось побольше. Опять таки, когда читаешь в названии параднЫЕ, представляешь, что их будет больше, чем 3. Ну хотя бы 5-6. Причем ладно бы они были, действительно интересные. А так очень обычные парадные.

Программа и организация экскурсии оставляет желать лучшего. Денег, которые мы заплатили, она явно не стоит

Инна
4 авг 2024
Получила огромное удовольствие от экскурсии, отлично продуман маршрут, много интересного и очень легко и непринужденно подана информация. Слушать одно удовольствие, не нудно и оригинально. Опасалась, что крыша опасна, а там
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все оборудовано, как балкончик, есть перила достаточно высокие, крыша ровная, везде цветочки и вид на город удивительный открывается! Все парадные необычные, чувствуется былая роскошь, камины, лепнина, чугунные витые перила на широких парадных лестницах. Удивительные и неповторимые дворики Капеллы. Экскурсия прошла на одном дыхании. Денису огромное спасибо, видно что молодой человек работает с удовольствием,хорошо знает историю. Обязательно теперь схожу и на другие его экскурсии.

И
3 авг 2024
Экскурсия понравилась! Денис - отличный гид, рассказал много интересного про дворы и парадные. Вид с крыши на город впечатлил, очень красиво даже не смотря на дождь ☺️
Экскурсия понравилась! Денис - отличный гид, рассказал много интересного про дворы и парадные. Вид с крышиЭкскурсия понравилась! Денис - отличный гид, рассказал много интересного про дворы и парадные. Вид с крышиЭкскурсия понравилась! Денис - отличный гид, рассказал много интересного про дворы и парадные. Вид с крыши
Валерия
3 авг 2024
Экскурсия супер! Столько нового и занимательного узнала о нашем городе! Гид молодец! Исторические факты, архитектурные знания перемежал забавными историями, историч. анекдотами, шутками. 2,5часа прошли на одном дыхании! А вид с крыши на город просто бомбический! - город как на ладони, все знаковые места)
Спасибо! Я в восторге!!!
Экскурсия супер! Столько нового и занимательного узнала о нашем городе! Гид молодец! Исторические факты, архитектурные знанияЭкскурсия супер! Столько нового и занимательного узнала о нашем городе! Гид молодец! Исторические факты, архитектурные знанияЭкскурсия супер! Столько нового и занимательного узнала о нашем городе! Гид молодец! Исторические факты, архитектурные знания
Альбер
2 авг 2024
Очень понравилась экскурсия с Денисом. Он подробно и интересно рассказывал, много нового узнал. Подъем на крышу стал настоящей кульминацией, виды на Петербург просто восхитительные
Очень понравилась экскурсия с Денисом. Он подробно и интересно рассказывал, много нового узнал. Подъем на крышуОчень понравилась экскурсия с Денисом. Он подробно и интересно рассказывал, много нового узнал. Подъем на крышу

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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