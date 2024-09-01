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БАЛКОН чей-то квартиры! По-моему, это называется обман! Причем на балконе мы провели минут 7-10, постояли, сделали пару фотографий и все! Балкон на 4ом этаже, с него видно Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор. Больше ничего не увидели. Когда идешь на экскурсию, в названии которой написано "крыша" рассчитываешь на то, что увидишь много достопримечательностей с крыши, про каждую будет рассказ. Тут не было ни крыши, ни рассказа содержательного, ни видов. Совсем не то, как представляла себе. Чтобы постоять на балконе 10 минут, пришлось сначала стоять около дома 30 минут, чтобы нас туда впустили. Ну и парадных хотелось побольше. Опять таки, когда читаешь в названии параднЫЕ, представляешь, что их будет больше, чем 3. Ну хотя бы 5-6. Причем ладно бы они были, действительно интересные. А так очень обычные парадные.



Программа и организация экскурсии оставляет желать лучшего. Денег, которые мы заплатили, она явно не стоит