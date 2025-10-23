Отправляйтесь в маленькое путешествие, чтобы раскрыть город во всей его красе! Оно начинается у Адмиралтейства, проходит под Дворцовым мостом с видом на Зимний дворец.
Далее судно движется вдоль Петропавловской крепости, затем огибает Крестовский остров, открывая панораму «Газпром Арены» и парков. Возвращение проходит по Малой Неве, где можно увидеть исторические набережные, мосты и соборы.
Описание экскурсии
- Наше путешествие начинается у набережных Невы — могучей реки, несущей свои воды через сердце Петербурга. Судно отходит от причала, и перед нами открывается один из самых живописных видов города — Адмиралтейство с его золотым шпилем, отражающим солнечные лучи, и величественный Дворцовый мост, под которым мы медленно проходим, ощущая дыхание истории.
- Слева остаётся легендарный Зимний дворец — символ российской имперской мощи и культурного наследия. Далее наш путь пролегает вдоль стрелки Васильевского острова, где когда-то кипела торговая жизнь, а сегодня гордо возвышаются Ростральные колонны.
- Река уносит нас к Петропавловской крепости — самому первому сооружению города, заложенному Петром Великим в 1703 году. Здесь, за мощными стенами, покоятся русские императоры, а с крепостных бастионов ежедневно раздаётся полуденный выстрел.
- Мы оставляем исторический центр позади и направляемся дальше, мимо живописных берегов Крестовского острова. Здесь царит другая атмосфера — уютные парки, современные стадионы, высокие шпили мостов, соединяющих острова. На горизонте виднеется «Газпром Арена» — грандиозный стадион, ставший новой архитектурной достопримечательностью города.
Огибая острова, наш маршрут пролегает через Малую Неву. Здесь мы видим живописные дома, утопающие в зелени, и небольшие мостики, напоминающие о старых водных путях Петербурга. Мы медленно возвращаемся в центр, проплывая мимо Летнего сада и его белоснежных колоннад. Здесь, на границе воды и суши, когда-то гуляли дамы в пышных платьях и кавалеры в париках, обсуждая государственные дела • Последний аккорд путешествия — вид на храм Спаса-на-Крови и сверкающие купола Исаакиевского собора. Наша лодка причаливает, оставляя в душе ощущение прикосновения к великой истории, к городу, который вдохновляет и восхищает Важная информация:.
- С билетам нужно подойти к администратору причала или на кассу • Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями.
- Прогулка сопровождается экскурсией от аудиогида.
- Льготная категория: школьники от 12-17 лет, студенты (при предъявлении документа), многодетные семьи (при наличии удостоверения), инвалиды 2-3 группы. Дети-инвалиды и инвалиды 1 группы — бесплатно, для сопровождающего необходим льготный билет.
Каждый день с 12:00 до 21:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экскурсия начинается и заканчивается в центре Петербурга
- Основные достопримечательности:
- Зимний дворец и Дворцовый мост
- Петропавловская крепость
- Крестовский остров и «Газпром Арена»
- Исторические набережные и мосты Малой Невы
- Сочетание истории, архитектуры и современной панорамы города
Что включено
- Аудиогид
- Спасательные жилеты
- Поездка на теплоходе
Что не входит в цену
- Бар
- Пледы
Место начала и завершения?
Причал Петровский спуск, Адмиралтейская набережная, 16
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 12:00 до 21:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- С билетам нужно подойти к администратору причала или на кассу
- Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями
- Благодарим за оставленный отзыв
- Прогулка сопровождается экскурсией от аудиогида
- Льготная категория: школьники от 12-17 лет, студенты (при предъявлении документа), многодетные семьи (при наличии удостоверения), инвалиды 2-3 группы. Дети-инвалиды и инвалиды 1 группы - бесплатно, для сопровождающего необходим льготный билет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иргалиева
23 окт 2025
М
Мария
20 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Красный маршрут. 1,5 часа по волнам любимого Санкт-Петербурга! Очень понравилось!
Ю
Юлия
13 окт 2025
Е
Елена
13 окт 2025
Все понравилось.
М
Мария
7 окт 2025
Спасибо,понравилось 👏Рекомендую!
Е
Екатерина
6 окт 2025
Экскурсия с аудиогидом, интересно, долго
Л
Любовь
29 сен 2025
Е
Екатерина
28 сен 2025
О
Ольга
27 сен 2025
Экскурсия по Неве очень понравилось, советую.
С
Светлана
23 сен 2025
Отлично покатались на катере, правда погода была ветренная, большую часть экскурсии провели в закрытом.
Отличная экскурсия, с аудиогидом.
Н
Наталья
15 сен 2025
Отличная экскурсия, новые места, красиво, познавательно.
О
Ольга
14 сен 2025
Отличный маршрут, все вовремя, с интересного месте старт (Адмиралтейство). С аудиогидом были проблемы, поздно включили, часто повторялось одно и тоже и путаница, музыка при этом вообще лишняя
Е
Елизавета
8 сен 2025
Всё очень понравилась, специально выбрала вечернее время, чтобы полюбоваться закатом и иллюминацией. Также случайно совпало, что в этот день было лунное затмение, интересно наблюдать за ним с воды. Аудиогида хорошо
Т
Татьяна
2 сен 2025
Добрый день.
Прекрасная прогулка, интересный маршрут, капитан - большой профессионал. Спасибо большое!!!
Р
Роман
31 июл 2025
Аудиогид было очень плохо слышно, к тому же неправильно указывал стороны - говорил: посмотреть налево, хотя здание, о котором он говорил, было справа, и наоборот. Очень сильно плескалась вода на палубу, из-за чего вся одежда и обувь промокли насквозь, пришлось спускаться в закрытый палубу, где не такой хороший обзор. Это самая худшая экскурсия, на которой я был
