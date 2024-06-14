Экскурсии на Забытые острова из Санкт-Петербурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Забытые острова» в Санкт-Петербурге, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
159 отзывов
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
Сегодня в 16:45
Завтра в 10:45
1 600 за человека
Прогулка на теплоходе «Забытые острова»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
8 отзывов
Прогулка на теплоходе «Забытые острова»
Двухчасовая водная экскурсия по историческому центру и вокруг северных островов Петербурга
Начало: На Сенатской пристани
Расписание: ежедневно в 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45 и 20:45
Завтра в 10:45
26 июня в 10:45
1 600 за человека
Круиз «Забытые острова»
Круиз
2 часа
Круиз «Забытые острова»
Расписание: Ежедневно в 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 16:35, 17:35, 18:35
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    14 июня 2024
    Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
    Мы побывали на двух экскурсиях от этого туристического агентства. Льготы пенсионерам могли бы быть чуточку больше. Особенно хочется отметить транспорт, очень комфортно добирались и возвращались. Гиды тоже не давали скучать! Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Забытые острова»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
  2. Прогулка на теплоходе «Забытые острова»
  3. Круиз «Забытые острова»
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Забытые острова" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 1 600. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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