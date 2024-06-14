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Групповая
2 часа
Сегодня в 16:45
Завтра в 10:45
1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе «Забытые острова»
Двухчасовая водная экскурсия по историческому центру и вокруг северных островов Петербурга
Начало: На Сенатской пристани
Расписание: ежедневно в 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45 и 20:45
Завтра в 10:45
26 июня в 10:45
1 600₽ за человека
Круиз
2 часа
Расписание: Ежедневно в 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 16:35, 17:35, 18:35
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай14 июня 2024Мы побывали на двух экскурсиях от этого туристического агентства. Льготы пенсионерам могли бы быть чуточку больше. Особенно хочется отметить транспорт, очень комфортно добирались и возвращались. Гиды тоже не давали скучать! Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Забытые острова»
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