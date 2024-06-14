Н Николай

Мы побывали на двух экскурсиях от этого туристического агентства. Льготы пенсионерам могли бы быть чуточку больше. Особенно хочется отметить транспорт, очень комфортно добирались и возвращались. Гиды тоже не давали скучать! Рекомендуем!