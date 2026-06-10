Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Настоящая экспедиция на Север с погружением в историю, культуру, неповторимую природу с максимальным охватом всех объектов, которыми славится край.



Продуманная, насыщенная программа, в которой вас ждут: более 20 достопримечательностей, 2 города проживания, 7 водопадов, 5 музеев под открытым небом, 2 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Описание тура Настоящая экспедиция на Север с погружением в историю, культуру, неповторимую природу с максимальным охватом всех объектов, которыми славится край. Продуманная, насыщенная программа, в которой вас ждут: более 20 достопримечательностей, 2 города проживания, 7 водопадов, 5 музеев под открытым небом, 2 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дни, наполненные по-настоящему яркими впечатлениями, и размещение в премиальных отелях заставят забыть о суете будней и позволят вам проникнуться духом путешествия! Услугу оказывает туроператор РТО 024919 Важная информация: Внимание! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг. При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное! Обращаем внимание! В период с 10.06.2026 по 28.07.2026 года поезд № 012А (из Санкт-Петербурга) будет прибывать на станцию Кемь в 12 часов 04 минуты. В связи с этим рейс теплохода по маршруту "Кемь-Соловки" будет перенесен с 12:00 на 13:00.

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