Настоящая экспедиция на Север с погружением в историю, культуру, неповторимую природу с максимальным охватом всех объектов, которыми славится край.
Продуманная, насыщенная программа, в которой вас ждут: более 20 достопримечательностей, 2 города проживания, 7 водопадов, 5 музеев под открытым небом, 2 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Продуманная, насыщенная программа, в которой вас ждут: более 20 достопримечательностей, 2 города проживания, 7 водопадов, 5 музеев под открытым небом, 2 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Описание тураНастоящая экспедиция на Север с погружением в историю, культуру, неповторимую природу с максимальным охватом всех объектов, которыми славится край. Продуманная, насыщенная программа, в которой вас ждут: более 20 достопримечательностей, 2 города проживания, 7 водопадов, 5 музеев под открытым небом, 2 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дни, наполненные по-настоящему яркими впечатлениями, и размещение в премиальных отелях заставят забыть о суете будней и позволят вам проникнуться духом путешествия! Услугу оказывает туроператор РТО 024919 Важная информация: Внимание! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг. При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное! Обращаем внимание! В период с 10.06.2026 по 28.07.2026 года поезд № 012А (из Санкт-Петербурга) будет прибывать на станцию Кемь в 12 часов 04 минуты. В связи с этим рейс теплохода по маршруту "Кемь-Соловки" будет перенесен с 12:00 на 13:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соловецкий кремль
- Соловецкий лагерь особого назначения
- Залив Долгая губа
- Большой Заяцкий остров
- Гора Секирная
- Свято-Вознесенский скит
- Ботанический сад
- Остров Кижи
- Вулкан Гирвас
- Заповедник и водопад Кивач
- Интерактивная программа во Дворе Халла
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Остров Валаам
- Ладожские шхеры
- Лесные водопады и месторождение граната
Что включено
- Трансферы на комфортабельном автобусе по программе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Трансферы на теплоходе по программе тура
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска 3 ночи
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
- Проживание в отеле на Соловецких островах (2 ночи)
- Завтраки в отеле
- Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Увеличенное свободное время в парке «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю
- Экскурсия на Секирную гору
- Экскурсия по Ботаническому саду Соловецких островов
- Трансфер на «Метеоре» Петрозаводск - Кижи - Петрозаводск
- Экскурсия по о. Кижи с местным гидом
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Интерактивная экскурсия «Двор Халла: Живые традиции Карелии»
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- Ж/д билеты/n - Ретропоезд «Рускеала» - Сортавала/n - Билеты на поезд до Кеми/n - Билеты на поезд Кемь - Петрозаводск (по программе)
- При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии, по постановлению Правительства, взымается обязательный платеж за/nпосещение объектов:/n - Валаамский архипелаг (ссылка на оплату: https://vk. cc/cw64Ja) /n - Ладожские шхеры (ссылка на оплату: https://pay. parkladoga. ru/) /n/nОплата производится самостоятельно до начала тура. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность (ст. 8.39 КоАП РФ).
- Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 2900 руб. /взр., 2400 руб./ребенок до 9 лет включительно
- Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2900 руб. /чел.
- Экскурсия на о. Валаам на метеоре с местным гидом из Сортавала: будни 7970 руб./чел. суббота и воскресенье 8390 руб. / чел.
- Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 7970 руб. /чел.
- Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения»: 800 руб. /чел.
- Морская прогулка по заливу Долгая губа: 4000 руб. /взр. 2300 руб. /дети 3-10 лет
- Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова»: 1 600 руб. /чел
- Экскурсии на Соловецких островах бронируются ЗАРАНЕЕ и оплачиваются на месте
- Питание, не включенное в тур
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
- Комплексные обеды в туре: 800-1000 руб. /взр.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кемь, ж/д вокзал
Завершение: Санкт-Петербург, м. "Пл. Восстания", м. "Озерки"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Внимание! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
- При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное
- Обращаем внимание! В период с 10.06.2026 по 28.07.2026 года поезд № 012А (из Санкт-Петербурга) будет прибывать на станцию Кемь в 12 часов 04 минуты. В связи с этим рейс теплохода по маршруту «Кемь-Соловки» будет перенесен с 12:00 на 13:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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