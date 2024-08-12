На 8 Марта – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 4 тура в категории «На 8 Марта» в Санкт-Петербурге, цены от 9 950 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
На автобусе
4 отзыва
5 дней
В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
Влюбиться в архитектуру Северной столицы, посетить Петергоф и увидеть уникальные экспонаты Эрмитажа
Начало: Санкт-Петербург, холл гостиницы «Москва», с 9:00 д...
16 дек в 09:00
23 дек в 09:00
27 000 за человека
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
На автобусе
2 отзыва
2 дня
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 06:30; станция м...
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
9 950 за человека
Таинства и вкусы Выборга с посещением «Монрепо» и Кронштадта
На автобусе
2 дня
Таинства и вкусы Выборга с посещением «Монрепо» и Кронштадта
Посетить средневековый замок, приготовить выборгский крендель и погулять по парку вдохновения
Начало: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 9:30
3 янв в 09:30
4 янв в 09:30
11 900 за человека
Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы
На автобусе
5 дней
Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы
Побывать в царских резиденциях, увидеть яйца Фаберже и богатства Эрмитажа и рассмотреть архитектуру
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница «Россия», отъезд на ...
11 дек в 12:00
18 дек в 12:00
19 650 за человека

Последние отзывы на туры

  • Б
    Бешар
    12 августа 2024
    Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
    Эксурсовод- хороший, тур - не очень,
  • В
    Виктория
    20 июля 2024
    Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
    Всё прекрасно. Парк "Рускеала"преобразился за несколько лет… Дорожки, указатели, освещение. Прекрасно. Парк "Бастион"новое, что мы раньше не видели, нас паразил приятными
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    вещами, катание не корабле викингов, экскурсии, всё можно трогать и одевать (я про костюмы, мечи, шлемы… Впечатления на пятёрку! Всем спасибо.

    Всё прекрасно. Парк "Рускеала"преобразился за несколько лет… Дорожки, указатели, освещение. ПрекрасноВсё прекрасно. Парк "Рускеала"преобразился за несколько лет… Дорожки, указатели, освещение. ПрекрасноВсё прекрасно. Парк "Рускеала"преобразился за несколько лет… Дорожки, указатели, освещение. ПрекрасноВсё прекрасно. Парк "Рускеала"преобразился за несколько лет… Дорожки, указатели, освещение. ПрекрасноВсё прекрасно. Парк "Рускеала"преобразился за несколько лет… Дорожки, указатели, освещение. Прекрасно
  • М
    Марина
    24 июня 2024
    В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
    Очень интересные экскурсии, можно взять дополнительные, если вдруг есть силы, спасибо огромное, встретили, проводили до экскурсионного автобуса, мы очень хорошо провели время
  • И
    Ирина
    1 апреля 2024
    В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
    В целом оценка твердая 4. Мы жили в отеле Гранд Катарина в центре города, где почти все достопримечательности были в шаговой
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    доступности. Завтраки хорошие, каждый смог себе подобрать подходящее питание. Но номера были такие крошечные, что жуть просто. Стены в номерах картонные. В соседнем номере жил мужчина, который просто захлебывался кашлем и это просто отвратительно было. У нас был хороший гид, для взрослых прям самое то, но детям с ней было скучно. На остановках в городе давали 5 минут, чтобы сфотографироваться. Все бегом, это конечно не очень удобно. Но сама программа действительно для того кто первый раз в городе подходящая. Дважды нам меняли автобусы. Вернее один раз поменяли, а второй раз мы поехали в отель кто на метро, кто на такси самостоятельно, т. к. экскурсия уже закончилась и мы возвращались, а автобус в дороге сломался, хорошо что уже в городе, т. к экскурсия была загородная и было бы совсем ужасно, если где-то в дороге между случилась поломка. В общем для взрослых и тех кого не смущают большие экскурсионные группы это хороший тур.

  • В
    Виктория
    25 декабря 2023
    В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
    Прекрасный тур! Подарили его родителям на день рождения папы! экскурсии все понравились, размещение тоже прекрасное! еда отличная есть выбор даже
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    шампанское с утра давали🫣. Были приятно удивлены подаркам от экскурсовода и комплементов от отеля(шампанское и шоколад фирменный с их логотипом Катерина) Родителям все понравилось самое главное, буду рекомендовать друзьям 👍🏻

    Прекрасный тур! Подарили его родителям на день рождения папы! экскурсии все понравились, размещение тоже прекрасное! едаПрекрасный тур! Подарили его родителям на день рождения папы! экскурсии все понравились, размещение тоже прекрасное! едаПрекрасный тур! Подарили его родителям на день рождения папы! экскурсии все понравились, размещение тоже прекрасное! еда

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На 8 Марта»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
  2. Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
  3. Таинства и вкусы Выборга с посещением «Монрепо» и Кронштадта
  4. Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Рускеала
  2. Эрмитаж
  3. Петергоф
  4. Музей Фаберже
  5. Царское село
  6. Исаакиевский собор
  7. Петропавловская крепость
  8. Ладожское озеро
  9. Петропавловский собор
  10. Екатерининский дворец
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в декабре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На 8 Марта" можно забронировать 4 тура от 9 950 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2024 год на 8 марта, 6 ⭐ отзывов, цены от 9950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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