5 дней
В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
Влюбиться в архитектуру Северной столицы, посетить Петергоф и увидеть уникальные экспонаты Эрмитажа
Начало: Санкт-Петербург, холл гостиницы «Москва», с 9:00 д...
16 дек в 09:00
23 дек в 09:00
27 000₽ за человека
2 дня
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 06:30; станция м...
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
9 950₽ за человека
2 дня
Таинства и вкусы Выборга с посещением «Монрепо» и Кронштадта
Посетить средневековый замок, приготовить выборгский крендель и погулять по парку вдохновения
Начало: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 9:30
3 янв в 09:30
4 янв в 09:30
11 900₽ за человека
5 дней
Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы
Побывать в царских резиденциях, увидеть яйца Фаберже и богатства Эрмитажа и рассмотреть архитектуру
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница «Россия», отъезд на ...
11 дек в 12:00
18 дек в 12:00
19 650₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББешар12 августа 2024Эксурсовод- хороший, тур - не очень,
- ВВиктория20 июля 2024Всё прекрасно. Парк "Рускеала"преобразился за несколько лет… Дорожки, указатели, освещение. Прекрасно. Парк "Бастион"новое, что мы раньше не видели, нас паразил приятными
- ММарина24 июня 2024Очень интересные экскурсии, можно взять дополнительные, если вдруг есть силы, спасибо огромное, встретили, проводили до экскурсионного автобуса, мы очень хорошо провели время
- ИИрина1 апреля 2024В целом оценка твердая 4. Мы жили в отеле Гранд Катарина в центре города, где почти все достопримечательности были в шаговой
- ВВиктория25 декабря 2023Прекрасный тур! Подарили его родителям на день рождения папы! экскурсии все понравились, размещение тоже прекрасное! еда отличная есть выбор даже
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На 8 Марта»
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