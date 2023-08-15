История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
Групповой тур в Санкт-Петербурге

История с погружением

4.7
3 отзыва
Всего за 5 дней вы пройдете по одной из первых улиц города, увидите триумфальные ворота и главную Соборную площадь, полюбуетесь панорамой Дворцовой набережной и сосчитаете, сколько зайцев сейчас живёт на острове. Посетите императорский Петергоф и раскроете некоторые секреты личной жизни царственных особ.

Во время автобусной экскурсии в Стрельну получите уникальную возможность побывать в одном из самых известных пригородных дворцов Петербурга.
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
Ближайшие даты:
21
июн
19
июл
16
авг

Что вас ожидает:

Теплоходная экскурсия по рекам и каналам
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам
Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов
Необычный маршрут по Петергофу
Необычный маршрут по Петергофу
Уделим особое внимание малым музеям ансамбля, на которые не хватает времени при однодневной поездке в Петергоф
Константиновский дворец в Стрельне
Константиновский дворец в Стрельне
Прогуляемся по анфиладе парадных залов и гостиных дворца, посетим официальные апартаменты Президента РФ и залы для встреч в неформальной обстановке

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

С 14:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отеле «Октябрьская» отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в гостиницах «Космос Санкт-Петербург» и «Port Comfort on Ligovskiy», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (3 мин пешком).

14:30 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Что может быть прекрасней Петербурга? Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади - все это создает неповторимый образ Северной Венеции.

Экскурсия в «Спас на Крови».

Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Главной особенностью «Спаса на Крови» являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.

Теплоходная экскурсия по рекам и каналам.

Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки. Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~ 4,5 часа.

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
2 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Свободный день.

Свободный деньСвободный день
3 день

Автобусная экскурсия «Неизведанный Петергоф»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров.

Выезд из отеля с вещами.

Переезд в Петергоф.

09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Неизведанный Петергоф».

Этот день тура мы посвятим семье императора Николая I, которого по праву считают после Петра Великого «вторым отцом» Петергофа.

Экскурсия в Фермерский дворец в парке Александрия.

Очаровательная летняя дача императорской семьи на территории парка Александрия, единственный в России дворец, который построили специально для Александра II. Первоначально он представлял собой скромный павильон с фермой, но постепенно превратился в обширный двухэтажный дворец. На первом этаже здания восстановлены императорские покои, рассказывающие о частной дачной жизни семьи Романовых. Второй этаж дворца отдан под историко-культурный проект «Петергофские дачники», где более 300 музейных предметов дают представление о характере дачной культуры этих мест на рубеже XIX и XX веков.

Обед в кафе.

Экскурсия в Царицын и Ольгин павильоны*.

Павильоны расположены на живописных островах Ольгина пруда и предназначались для приятного времяпрепровождения супруги и дочери Николая I. Изысканный ансамбль, созданный в античных традициях, включает в себя два небольших уютных дворца, сады в помпейском стиле и роскошные цветники.

*В связи с погодными условиями возможна замена на экскурсию во дворец «Коттедж» и Готическую капеллу.

Размещение в отеле «Новый Петергоф».

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6 часов.

Автобусная экскурсия «Неизведанный Петергоф»Автобусная экскурсия «Неизведанный Петергоф»Автобусная экскурсия «Неизведанный Петергоф»Автобусная экскурсия «Неизведанный Петергоф»
4 день

Автобусная экскурсия в Стрельну «В гостях у Президента»

Завтрак в гостинице.

07:30-11:00 Бесплатное посещение Аква-центра отеля «Новый Петергоф».

Возьмите с собой плавательные принадлежности!

11:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Стрельну «В гости к Президенту»*.

Стрельна – небольшое поселение на южном берегу Финского залива, к которому ведет старинная дорога, проложенная еще Петром I в начале XVIII века. Проехав по «дороге среди усадеб» Вы почувствуете колорит ушедших эпох. Узнаете, почему уже в ходе строительства роскошный парк с фонтанами императору пришлось перенести в другое место и зачем в Стрельне появилось сразу два дворца для одного царя. В конце XVIII века Стрельнинский ансамбль стал загородной великокняжеской резиденцией. С тех пор Большой Стрельнинский дворец и стал называться Константиновским.

Экскурсия в Константиновский дворец.

Экскурсионный маршрут проходит по анфиладе парадных залов и гостиных дворца с посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для встреч в неформальной обстановке. Экскурсия позволит составить полное представление об истории дворцово-паркового ансамбля и о его современной функции в качестве «Дворца конгрессов».

*Возможна замена на экскурсию в Ораниенбаум. Большой Меньшиковский дворец (в дни проведения государственных мероприятий).

Обед в кафе.

Переезд в Ораниенбаум.

Экскурсия в Китайский дворец.

Главной достопримечательностью Китайского дворца является Стеклярусный кабинет, сохранившийся до наших дней, как и большинство интерьеров этого удивительного здания, в первозданном виде.

Во время экскурсии Вы узнаете о непростой истории комплекса Собственная дача и осмотрите интерьеры дворца, состоящие из двух половин - екатерининской и павловской.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 7 часов.

Автобусная экскурсия в Стрельну «В гостях у Президента»Автобусная экскурсия в Стрельну «В гостях у Президента»Автобусная экскурсия в Стрельну «В гостях у Президента»
5 день

Экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны»

Завтрак в гостинице.

07:30-10:00 Бесплатное посещение Аква-центра отеля «Новый Петергоф».

Возьмите с собой плавательные принадлежности!

Освобождение номеров. Свои вещи вы оставите в багажном отделении автобуса.

10:10 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны».

Вы побываете в одном из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая парадная загородная резиденция. Главным украшением Петергофа стали фонтаны и каскады.

Экскурсия в Большой дворец.

Величественный, роскошный и изысканный - это все о нем. Дворец является центром всего Петергофского ансамбля. В прошлом - это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый "коронный дворец".

Экскурсия во дворец “Екатерининский корпус”.

Екатерининский корпус – небольшой камерный дворец рядом с Монплезиром, построенный для Елизаветы Петровны и перестроенный для Екатерины II. Главной достопримечательностью Екатерининского корпуса является знаменитый Русский или Гурьевский сервиз. Изготовленный на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге, он насчитывал более 4500 предметов и использовался на парадных обедах в Зимнем дворце.

Где пообедать?

После экскурсии по маршруту у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 700-1500 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.

Место окончания программы: Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~ 7,5 часов (окончание ~ 18:00).

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны»Экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны»Экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны»Экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице: 2 ночи в Санкт-Петербурге, 2 ночи в Петергофе.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница.
Категория номеров		Период действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Санкт-Петербург
пт-вс		Петергоф
вс-вт
Port Comfort on Ligovskiy**** смарт плюс DBL (без завтрака)Новый Петергоф**** стандартный21.06.202425.06.20243052029220- 42440
19.07.202423.07.20242987028570--41150
16.08.202420.08.20242923027930--39870
Port Comfort on Ligovskiy**** смарт плюс DBL21.06.202425.06.20243179030490--43720
19.07.202423.07.20243115029850--42440
16.08.202420.08.20243049029190--41150
Октябрьская**** стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL		21.06.202425.06.20243353032230--46420
19.07.202423.07.20243148030180--42050
16.08.202420.08.20243083029530--40760
Октябрьская**** комфорт/
комфорт DBL		21.06.202425.06.20243442033120--47990
19.07.202423.07.20243224030940--43460
16.08.202420.08.20243159030290--42180
Космос Санкт-Петербург Невский Отель**** стандартный21.06.202425.06.20243436033060--47820
19.07.202423.07.20243333032030--45770
16.08.202420.08.20243269031390--44490

Доплата за иностранного туриста составит 5000 руб.

Варианты проживания

Апарт-отель Port Comfort on Ligovskiy

2 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Апарт-отель Port Comfort on LigovskiyАпарт-отель Port Comfort on LigovskiyАпарт-отель Port Comfort on LigovskiyАпарт-отель Port Comfort on LigovskiyАпарт-отель Port Comfort on LigovskiyАпарт-отель Port Comfort on LigovskiyАпарт-отель Port Comfort on LigovskiyАпарт-отель Port Comfort on Ligovskiy

Гостиница Октябрьская 4

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживния. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Гостиница Октябрьская 4Гостиница Октябрьская 4Гостиница Октябрьская 4Гостиница Октябрьская 4Гостиница Октябрьская 4Гостиница Октябрьская 4Гостиница Октябрьская 4

Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel

2 ночи

«Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel» расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, благодаря такому выгодному расположению постояльцы могут добраться до основных достопримечательностей, затратив при этом минимум времени. Отель отвечает всем требованиям современной гостиничной индустрии и станет прекрасным выбором для гостей, которые ценят уют и качество. К услугам клиентам отеля круглосуточная стойка регистрации с приветливым персоналом, готовым проконсультировать и оказать помощь по любому вопросу.

Обширный номерной фонд представлен светлыми и комфортными двухместными номерами в числе удобств которых: кровати с мягкими ортопедическими матрасами, мебель из натурального дерева, кондиционер и собственная ванная комната с современной душевой кабиной и туалетно-косметическими принадлежностями, которые предоставляются бесплатно. Стильный интерьер выдержан в приятных пастельных тонах и помогает гостям отеля окунуться в домашнюю атмосферу.

Питание организовано на высшем уровне. На территории гостиницы работает отличный ресторан, где можно заказать изысканные блюда по доступным ценам, а в баре представлен огромный ассортимент напитков на любой вкус.

Для проведения деловых встреч, конференций, переговоров, можно воспользоваться одним из двух современных конференц-залов.

Поблизости от отеля есть остановки общественного транспорта и станции метро «Площадь Восстания» и «Маяковская». В нескольких метрах находится Московский железнодорожный вокзал. В шаговой доступности от отеля также расположены такие достопримечательности, как Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор и торговый центр «Стокманн». Расстояние до аэропорта Пулково - 15,7 км, до ж/д вокзала - 222 м.

Cosmos Saint-Petersburg Nevsky HotelCosmos Saint-Petersburg Nevsky HotelCosmos Saint-Petersburg Nevsky HotelCosmos Saint-Petersburg Nevsky HotelCosmos Saint-Petersburg Nevsky HotelCosmos Saint-Petersburg Nevsky HotelCosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel

Новый Петергоф

2 ночи

Отель «Новый Петергоф» расположен рядом со входом в парки и сады Петергофа. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и телевизором с плоским экраном, а также спа-центр с крытым бассейном. Номера отеля «Новый Петергоф» оформлены в современном стиле и оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В некоторых номерах имеется гостиный уголок.

В ресторане отеля «Новый Петергоф» подаются разнообразные блюда местной и интернациональной кухни. В спа-центре отеля «Новый Петергоф» помимо крытого бассейна есть также массажные кабинеты и тренажерный зал. Гости могут посетить паровую баню, кедровую финскую сауну и арома-сауну. Прогулка до Большого дворца и его обширных садов занимает всего 5 минут.

Новый ПетергофНовый ПетергофНовый ПетергофНовый ПетергофНовый Петергоф

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Завтраки в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • 2 обеда
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
  • Пользование Аква-центром в отеле Новый Петергоф (07:30-11:00)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Доплата иностранным туристам - 5000 руб
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Купальные принадлежности для посещения Аква-центра отеля "Новый Петергоф".

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Р
15 авг 2023
Все прошло замечательно. Тур и экскурсионные программы хорошо организованны. Много впечатлений от увиденного. Хотелось бы сказать большое спасибо экскурсоводам Лукьяновой И. А., Прокофьевой О. А.
Все прошло замечательно. Тур и экскурсионные программы хорошо организованны. Много впечатлений от увиденного. Хотелось бы сказатьВсе прошло замечательно. Тур и экскурсионные программы хорошо организованны. Много впечатлений от увиденного. Хотелось бы сказать
О
1 апр 2024
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Е
1 апр 2024
Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули.
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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