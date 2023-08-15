История с погружением
Во время автобусной экскурсии в Стрельну получите уникальную возможность побывать в одном из самых известных пригородных дворцов Петербурга.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
С 14:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отеле «Октябрьская» отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостиницах «Космос Санкт-Петербург» и «Port Comfort on Ligovskiy», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (3 мин пешком).
14:30 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Что может быть прекрасней Петербурга? Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади - все это создает неповторимый образ Северной Венеции.
Экскурсия в «Спас на Крови».
Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Главной особенностью «Спаса на Крови» являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам.
Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки. Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~ 4,5 часа.
Свободный день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Свободный день.
Автобусная экскурсия «Неизведанный Петергоф»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
Выезд из отеля с вещами.
Переезд в Петергоф.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Неизведанный Петергоф».
Этот день тура мы посвятим семье императора Николая I, которого по праву считают после Петра Великого «вторым отцом» Петергофа.
Экскурсия в Фермерский дворец в парке Александрия.
Очаровательная летняя дача императорской семьи на территории парка Александрия, единственный в России дворец, который построили специально для Александра II. Первоначально он представлял собой скромный павильон с фермой, но постепенно превратился в обширный двухэтажный дворец. На первом этаже здания восстановлены императорские покои, рассказывающие о частной дачной жизни семьи Романовых. Второй этаж дворца отдан под историко-культурный проект «Петергофские дачники», где более 300 музейных предметов дают представление о характере дачной культуры этих мест на рубеже XIX и XX веков.
Обед в кафе.
Экскурсия в Царицын и Ольгин павильоны*.
Павильоны расположены на живописных островах Ольгина пруда и предназначались для приятного времяпрепровождения супруги и дочери Николая I. Изысканный ансамбль, созданный в античных традициях, включает в себя два небольших уютных дворца, сады в помпейском стиле и роскошные цветники.
*В связи с погодными условиями возможна замена на экскурсию во дворец «Коттедж» и Готическую капеллу.
Размещение в отеле «Новый Петергоф».
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 6 часов.
Автобусная экскурсия в Стрельну «В гостях у Президента»
Завтрак в гостинице.
07:30-11:00 Бесплатное посещение Аква-центра отеля «Новый Петергоф».
Возьмите с собой плавательные принадлежности!
11:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Стрельну «В гости к Президенту»*.
Стрельна – небольшое поселение на южном берегу Финского залива, к которому ведет старинная дорога, проложенная еще Петром I в начале XVIII века. Проехав по «дороге среди усадеб» Вы почувствуете колорит ушедших эпох. Узнаете, почему уже в ходе строительства роскошный парк с фонтанами императору пришлось перенести в другое место и зачем в Стрельне появилось сразу два дворца для одного царя. В конце XVIII века Стрельнинский ансамбль стал загородной великокняжеской резиденцией. С тех пор Большой Стрельнинский дворец и стал называться Константиновским.
Экскурсия в Константиновский дворец.
Экскурсионный маршрут проходит по анфиладе парадных залов и гостиных дворца с посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для встреч в неформальной обстановке. Экскурсия позволит составить полное представление об истории дворцово-паркового ансамбля и о его современной функции в качестве «Дворца конгрессов».
*Возможна замена на экскурсию в Ораниенбаум. Большой Меньшиковский дворец (в дни проведения государственных мероприятий).
Обед в кафе.
Переезд в Ораниенбаум.
Экскурсия в Китайский дворец.
Главной достопримечательностью Китайского дворца является Стеклярусный кабинет, сохранившийся до наших дней, как и большинство интерьеров этого удивительного здания, в первозданном виде.
Во время экскурсии Вы узнаете о непростой истории комплекса Собственная дача и осмотрите интерьеры дворца, состоящие из двух половин - екатерининской и павловской.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 7 часов.
Экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны»
Завтрак в гостинице.
07:30-10:00 Бесплатное посещение Аква-центра отеля «Новый Петергоф».
Возьмите с собой плавательные принадлежности!
Освобождение номеров. Свои вещи вы оставите в багажном отделении автобуса.
10:10 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны».
Вы побываете в одном из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая парадная загородная резиденция. Главным украшением Петергофа стали фонтаны и каскады.
Экскурсия в Большой дворец.
Величественный, роскошный и изысканный - это все о нем. Дворец является центром всего Петергофского ансамбля. В прошлом - это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый "коронный дворец".
Экскурсия во дворец “Екатерининский корпус”.
Екатерининский корпус – небольшой камерный дворец рядом с Монплезиром, построенный для Елизаветы Петровны и перестроенный для Екатерины II. Главной достопримечательностью Екатерининского корпуса является знаменитый Русский или Гурьевский сервиз. Изготовленный на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге, он насчитывал более 4500 предметов и использовался на парадных обедах в Зимнем дворце.
Где пообедать?
После экскурсии по маршруту у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 700-1500 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.
Место окончания программы: Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 7,5 часов (окончание ~ 18:00).
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице: 2 ночи в Санкт-Петербурге, 2 ночи в Петергофе.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница.
Категория номеров
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Санкт-Петербург
пт-вс
|Петергоф
вс-вт
|Port Comfort on Ligovskiy**** смарт плюс DBL (без завтрака)
|Новый Петергоф**** стандартный
|21.06.2024
|25.06.2024
|30520
|29220
|-
|42440
|19.07.2024
|23.07.2024
|29870
|28570
|-
|-
|41150
|16.08.2024
|20.08.2024
|29230
|27930
|-
|-
|39870
|Port Comfort on Ligovskiy**** смарт плюс DBL
|21.06.2024
|25.06.2024
|31790
|30490
|-
|-
|43720
|19.07.2024
|23.07.2024
|31150
|29850
|-
|-
|42440
|16.08.2024
|20.08.2024
|30490
|29190
|-
|-
|41150
|Октябрьская**** стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL
|21.06.2024
|25.06.2024
|33530
|32230
|-
|-
|46420
|19.07.2024
|23.07.2024
|31480
|30180
|-
|-
|42050
|16.08.2024
|20.08.2024
|30830
|29530
|-
|-
|40760
|Октябрьская**** комфорт/
комфорт DBL
|21.06.2024
|25.06.2024
|34420
|33120
|-
|-
|47990
|19.07.2024
|23.07.2024
|32240
|30940
|-
|-
|43460
|16.08.2024
|20.08.2024
|31590
|30290
|-
|-
|42180
|Космос Санкт-Петербург Невский Отель**** стандартный
|21.06.2024
|25.06.2024
|34360
|33060
|-
|-
|47820
|19.07.2024
|23.07.2024
|33330
|32030
|-
|-
|45770
|16.08.2024
|20.08.2024
|32690
|31390
|-
|-
|44490
Доплата за иностранного туриста составит 5000 руб.
Варианты проживания
Апарт-отель Port Comfort on Ligovskiy
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Гостиница Октябрьская 4
Гостиница «Октябрьская» находится в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживния. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel
«Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel» расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, благодаря такому выгодному расположению постояльцы могут добраться до основных достопримечательностей, затратив при этом минимум времени. Отель отвечает всем требованиям современной гостиничной индустрии и станет прекрасным выбором для гостей, которые ценят уют и качество. К услугам клиентам отеля круглосуточная стойка регистрации с приветливым персоналом, готовым проконсультировать и оказать помощь по любому вопросу.
Обширный номерной фонд представлен светлыми и комфортными двухместными номерами в числе удобств которых: кровати с мягкими ортопедическими матрасами, мебель из натурального дерева, кондиционер и собственная ванная комната с современной душевой кабиной и туалетно-косметическими принадлежностями, которые предоставляются бесплатно. Стильный интерьер выдержан в приятных пастельных тонах и помогает гостям отеля окунуться в домашнюю атмосферу.
Питание организовано на высшем уровне. На территории гостиницы работает отличный ресторан, где можно заказать изысканные блюда по доступным ценам, а в баре представлен огромный ассортимент напитков на любой вкус.
Для проведения деловых встреч, конференций, переговоров, можно воспользоваться одним из двух современных конференц-залов.
Поблизости от отеля есть остановки общественного транспорта и станции метро «Площадь Восстания» и «Маяковская». В нескольких метрах находится Московский железнодорожный вокзал. В шаговой доступности от отеля также расположены такие достопримечательности, как Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор и торговый центр «Стокманн». Расстояние до аэропорта Пулково - 15,7 км, до ж/д вокзала - 222 м.
Новый Петергоф
Отель «Новый Петергоф» расположен рядом со входом в парки и сады Петергофа. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и телевизором с плоским экраном, а также спа-центр с крытым бассейном. Номера отеля «Новый Петергоф» оформлены в современном стиле и оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В некоторых номерах имеется гостиный уголок.
В ресторане отеля «Новый Петергоф» подаются разнообразные блюда местной и интернациональной кухни. В спа-центре отеля «Новый Петергоф» помимо крытого бассейна есть также массажные кабинеты и тренажерный зал. Гости могут посетить паровую баню, кедровую финскую сауну и арома-сауну. Прогулка до Большого дворца и его обширных садов занимает всего 5 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»)
- 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
- Пользование Аква-центром в отеле Новый Петергоф (07:30-11:00)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Доплата иностранным туристам - 5000 руб
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Купальные принадлежности для посещения Аква-центра отеля "Новый Петергоф".
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.