Ладожский вояж: путешествие по знаковым локациям Карелии на автобусе со стартом из Санкт-Петербурга

Посетить Старую Ладогу, заглянуть на водопад Кивач и погулять по парку «Рускеала»
В этом туре вы отправитесь по маршруту, который объединяет главные достопримечательности Карелии.

Вас ждут Старая Ладога с курганом Вещего Олега, строгая красота Александро-Свирского монастыря и мощные воды водопада Кивач.

В Петрозаводске вы
прогуляетесь по набережной Онежского озера и познакомитесь с городом в сопровождении гида.

Программа включает музея «Дом куклы», шунгитовой комнаты, карельской деревни Киндасово и, при желании, резиденции Талви Укко. Завершением станут горный парк «Рускеала» с его мраморным каньоном и водопады Ахвенкоски.

Ладожский вояж: путешествие по знаковым локациям Карелии на автобусе со стартом из Санкт-Петербурга

Описание тура

Организационные детали

Важная информация: туроператор оставляет за собой право изменять порядок и время посещения объектов без сокращения их количества. Планируя поездку, закладывайте запас времени не менее 3 часов после завершения тура, так как возможны задержки.

Что взять с собой: паспорт и документы для получения льгот, удобную одежду и обувь по погоде, наличные деньги для дополнительных расходов. На маршруте не всегда есть возможность оплатить покупки картой.

Программа тура по дням

1 день

Старая Ладога, фермерский комплекс «Доможирово», Александро-Свирский монастырь и водопад Кивач

Ранним утром начнётся наше путешествие: в 7:45–8:00 группа отправится от Казанского собора в Санкт-Петербурге на комфортабельном автобусе с гидом. В 8:30 предусмотрена дополнительная посадка у станции метро «Улица Дыбенко».

Первая остановка — древняя Старая Ладога. Здесь с 10:00 до 10:40 мы посетим курган, посвящённый князю Олегу, и прикоснёмся к истокам русской истории. Далее, в 12:30–13:00, сделаем паузу в фермерском комплексе «Доможирово», где ощутим атмосферу сельской жизни.

В 14:00 нас ждёт комплексный обед, после чего мы отправимся в Александро-Свирский монастырь. С 14:40 до 16:00 будет возможность осмотреть территорию обители, основанной в 15 веке и известной своей архитектурой и духовным наследием.

К вечеру, в 19:00–20:15, мы остановимся у живописного водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. День завершится ужином в Кондопоге в 20:45.

Старая Ладога, фермерский комплекс «Доможирово», Александро-Свирский монастырь и водопад Кивач
2 день

Резиденция Талви Укко, шунгитовая комната, Музей кукол и прогулка по Петрозаводску

После завтрака в 8:30 нас ждёт знакомство с культурой Карелии. С 11:00 до 13:00 мы посетим резиденцию Талви Укко — карельского Деда Мороза. Затем, в 13:15–14:00, предусмотрен обед.

В 14:45–15:30 программа продолжится визитом в шунгитовую комнату, где можно будет расслабиться и восстановить силы. С 16:00 до 17:00 мы заглянем в Музей кукол, где собраны уникальные экспонаты ручной работы.

Далее начнётся знакомство со столицей Карелии. С 17:20 до 18:20 состоится обзорная экскурсия по Петрозаводску, а затем прогулка по его набережной — от 18:20 до 19:30. Вечером будет свободное время, чтобы самостоятельно поужинать в одном из ресторанов города.

Резиденция Талви Укко, шунгитовая комната, Музей кукол и прогулка по Петрозаводску
3 день

Киндасово, парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и магазин форелевого хозяйства

Утро начнётся с завтрака в 7:30–8:00. В 8:30 мы покинем Петрозаводск и направимся в старинную деревушку Киндасово. С 9:30 до 11:00 здесь пройдёт интерактивная программа, позволяющая познакомиться с бытом и традициями карелов.

Главное впечатление дня — горный парк «Рускеала». С 13:45 до 17:00 мы будем исследовать знаменитый Мраморный каньон, прогуляемся вдоль отвесных скал и прозрачных озёр. После самостоятельного обеда на территории парка (17:00–17:20) нас ждёт переезд к водопадам Ахвенкоски, известным по фильму «А зори здесь тихие». Экскурсия здесь пройдёт с 17:20 до 18:00.

Завершающей остановкой станет магазин форелевого хозяйства «Акуловка», где с 18:50 до 19:20 можно будет приобрести свежие карельские деликатесы.

К позднему вечеру мы вернёмся в Санкт-Петербург: ориентировочно в 23:00 автобус прибудет к станции метро «Проспект Просвещения», а в 23:30 — к Казанскому собору, где завершится наше путешествие.

Киндасово, парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и магазин форелевого хозяйства

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы из/до Санкт-Петербурга
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсия по Старой Ладоге, включая внешний осмотр Ладожской крепости
  • Посещение фермерского комплекса
  • Экскурсия в Александро-Свирский монастырь
  • Посещение заповедника «Кивач» и Музея природы
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску и его набережной
  • Экскурсия в музей «Дом куклы»
  • Посещение шунгитовой комнаты и чаепитие
  • Экскурсия в деревню Киндасово
  • Осмотр водопадов Ахвенкоски
  • Экскурсия по Сортавале
  • Посещение магазина форелевого хозяйства
Что не входит в цену
  • Переезд до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обязательные расходы при посадке гиду:
  • Входной билет в парк «Рускеала»: взрослые - 650 ₽, лица 60+ и студенты - 450 ₽, школьники от 7 лет - 500 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
  • По желанию:
  • Комплексные обеды - 650 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - от 6000 ₽
  • Полёт на троллее - 2500 ₽
  • Экскурсия "Подземная"Рускеала ": взрослые - 2200 ₽, школьники - 900 ₽, студенты - 1250 ₽
  • Развлечения в горном парке «Рускеала» - по ценам объекта
  • Посещение вотчины Талви Укко - от 800 ₽ с человека
  • Интерактивные программы, катания на упряжках в вотчине Талви Укко - по ценам объекта
  • Посещение аквапарка «Акватика» - от 150 до 380 ₽/час
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 7:30. В 8:30 предусмотрена дополнительная посадка у станции метро «Улица Дыбенко»
Завершение: Санкт-Петербург, на станции метро «Проспект Просвещения», около 23:00. Казанский собор, 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1132 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

