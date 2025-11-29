Ранним утром начнётся наше путешествие: в 7:45–8:00 группа отправится от Казанского собора в Санкт-Петербурге на комфортабельном автобусе с гидом. В 8:30 предусмотрена дополнительная посадка у станции метро «Улица Дыбенко».

Первая остановка — древняя Старая Ладога. Здесь с 10:00 до 10:40 мы посетим курган, посвящённый князю Олегу, и прикоснёмся к истокам русской истории. Далее, в 12:30–13:00, сделаем паузу в фермерском комплексе «Доможирово», где ощутим атмосферу сельской жизни.

В 14:00 нас ждёт комплексный обед, после чего мы отправимся в Александро-Свирский монастырь. С 14:40 до 16:00 будет возможность осмотреть территорию обители, основанной в 15 веке и известной своей архитектурой и духовным наследием.

К вечеру, в 19:00–20:15, мы остановимся у живописного водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. День завершится ужином в Кондопоге в 20:45.