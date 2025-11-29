Вас ждут Старая Ладога с курганом Вещего Олега, строгая красота Александро-Свирского монастыря и мощные воды водопада Кивач.
В Петрозаводске вы
Описание тура
Организационные детали
Важная информация: туроператор оставляет за собой право изменять порядок и время посещения объектов без сокращения их количества. Планируя поездку, закладывайте запас времени не менее 3 часов после завершения тура, так как возможны задержки.
Что взять с собой: паспорт и документы для получения льгот, удобную одежду и обувь по погоде, наличные деньги для дополнительных расходов. На маршруте не всегда есть возможность оплатить покупки картой.
Программа тура по дням
Старая Ладога, фермерский комплекс «Доможирово», Александро-Свирский монастырь и водопад Кивач
Ранним утром начнётся наше путешествие: в 7:45–8:00 группа отправится от Казанского собора в Санкт-Петербурге на комфортабельном автобусе с гидом. В 8:30 предусмотрена дополнительная посадка у станции метро «Улица Дыбенко».
Первая остановка — древняя Старая Ладога. Здесь с 10:00 до 10:40 мы посетим курган, посвящённый князю Олегу, и прикоснёмся к истокам русской истории. Далее, в 12:30–13:00, сделаем паузу в фермерском комплексе «Доможирово», где ощутим атмосферу сельской жизни.
В 14:00 нас ждёт комплексный обед, после чего мы отправимся в Александро-Свирский монастырь. С 14:40 до 16:00 будет возможность осмотреть территорию обители, основанной в 15 веке и известной своей архитектурой и духовным наследием.
К вечеру, в 19:00–20:15, мы остановимся у живописного водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. День завершится ужином в Кондопоге в 20:45.
Резиденция Талви Укко, шунгитовая комната, Музей кукол и прогулка по Петрозаводску
После завтрака в 8:30 нас ждёт знакомство с культурой Карелии. С 11:00 до 13:00 мы посетим резиденцию Талви Укко — карельского Деда Мороза. Затем, в 13:15–14:00, предусмотрен обед.
В 14:45–15:30 программа продолжится визитом в шунгитовую комнату, где можно будет расслабиться и восстановить силы. С 16:00 до 17:00 мы заглянем в Музей кукол, где собраны уникальные экспонаты ручной работы.
Далее начнётся знакомство со столицей Карелии. С 17:20 до 18:20 состоится обзорная экскурсия по Петрозаводску, а затем прогулка по его набережной — от 18:20 до 19:30. Вечером будет свободное время, чтобы самостоятельно поужинать в одном из ресторанов города.
Киндасово, парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и магазин форелевого хозяйства
Утро начнётся с завтрака в 7:30–8:00. В 8:30 мы покинем Петрозаводск и направимся в старинную деревушку Киндасово. С 9:30 до 11:00 здесь пройдёт интерактивная программа, позволяющая познакомиться с бытом и традициями карелов.
Главное впечатление дня — горный парк «Рускеала». С 13:45 до 17:00 мы будем исследовать знаменитый Мраморный каньон, прогуляемся вдоль отвесных скал и прозрачных озёр. После самостоятельного обеда на территории парка (17:00–17:20) нас ждёт переезд к водопадам Ахвенкоски, известным по фильму «А зори здесь тихие». Экскурсия здесь пройдёт с 17:20 до 18:00.
Завершающей остановкой станет магазин форелевого хозяйства «Акуловка», где с 18:50 до 19:20 можно будет приобрести свежие карельские деликатесы.
К позднему вечеру мы вернёмся в Санкт-Петербург: ориентировочно в 23:00 автобус прибудет к станции метро «Проспект Просвещения», а в 23:30 — к Казанскому собору, где завершится наше путешествие.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы из/до Санкт-Петербурга
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсия по Старой Ладоге, включая внешний осмотр Ладожской крепости
- Посещение фермерского комплекса
- Экскурсия в Александро-Свирский монастырь
- Посещение заповедника «Кивач» и Музея природы
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску и его набережной
- Экскурсия в музей «Дом куклы»
- Посещение шунгитовой комнаты и чаепитие
- Экскурсия в деревню Киндасово
- Осмотр водопадов Ахвенкоски
- Экскурсия по Сортавале
- Посещение магазина форелевого хозяйства
Что не входит в цену
- Переезд до Санкт-Петербурга и обратно
- Обязательные расходы при посадке гиду:
- Входной билет в парк «Рускеала»: взрослые - 650 ₽, лица 60+ и студенты - 450 ₽, школьники от 7 лет - 500 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
- По желанию:
- Комплексные обеды - 650 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - от 6000 ₽
- Полёт на троллее - 2500 ₽
- Экскурсия "Подземная"Рускеала ": взрослые - 2200 ₽, школьники - 900 ₽, студенты - 1250 ₽
- Развлечения в горном парке «Рускеала» - по ценам объекта
- Посещение вотчины Талви Укко - от 800 ₽ с человека
- Интерактивные программы, катания на упряжках в вотчине Талви Укко - по ценам объекта
- Посещение аквапарка «Акватика» - от 150 до 380 ₽/час