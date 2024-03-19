Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд – 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.