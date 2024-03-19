Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Приглашаем вас в В Петербург – на весенний праздник фонтанов! Вас ждет теплоходная экскурсия по рекам и каналам, загородная экскурсия в Петергоф «Царство фонтанов» с экскурсией по Нижнему парку, прогулка по Летнему саду и Эрмитаж. Присоединяйтесь!
Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга
Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга
Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга
Ближайшие даты:
17
мая

Что вас ожидает:

Открытие фонтанов в Петергофе
Открытие фонтанов в Петергофе
Насладимся фейерверком и костюмированным представлением на Большом каскаде
Путешествие на теплоходе по «Северной Венеции»
Путешествие на теплоходе по «Северной Венеции»
Экскурсия по рекам и каналам идеально дополнит обзорную экскурсию
Уникальные творения великих мастеров
Уникальные творения великих мастеров
Посмотрим работы Леонардо да Винчи и Рафаэля, Гогена и Пикассо, Тициана, Рембрандта и других

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия «Шедевры Северной столицы»

Самостоятельный заезд до 11:00.

Размещение в гостинице после 15:00.

Встреча с гидом у ст. метро Гостиный двор.

Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» познакомит вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы, самыми известными памятниками монументальной скульптуры и удивительными панорамами невских берегов. Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.

На экскурсии по рекам и каналам Вас ждет увлекательное путешествие на теплоходе по «Северной Венеции», которое идеально дополнит обзорную экскурсию. Реки и каналы, имеющие свой неповторимый характер, серебряными нитями пронзают блестящую городскую панораму.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия «Шедевры Северной столицы»Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия «Шедевры Северной столицы»Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия «Шедевры Северной столицы»Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия «Шедевры Северной столицы»Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия «Шедевры Северной столицы»
2 день

Петергоф

Завтрак в ресторане гостиницы.

Встреча с гидом у ст. метро Гостиный двор.

Загородная экскурсия в Петергоф «Царство фонтанов» с экскурсией по Нижнему парку – драгоценной жемчужине и старейшей загородной царской резиденции. Петергоф - самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга.

Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.

Поучаствуйте в Весеннем празднике открытия фонтанов, который по традиции завершится пуском фонтанов и пиротехническими залпами над Большим Петергофским дворцом.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

ПетергофПетергофПетергофПетергоф
3 день

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж. Завершение программы

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Встреча с гидом у Казанского собора (ст. метро Невский проспект).

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…» По богатству чугунного убранства Петербургу нет в мире равного. Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия металлических «кружев» составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.

Прогулка по Летнему саду - старейшему саду Северной столицы, разбитому всего через год после основания города. Именно здесь впервые в Петербурге забили фонтаны – любимое детище Петра I, устраивались приемы и знаменитые петровские ассамблеи.

Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.

Завершение программы ориентировочно в 16:00.

Свободное время.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж. Завершение программыПешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж. Завершение программыПешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж. Завершение программыПешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж. Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕ

На 1 чел. в 2-мест.

номере

Доп.

место

1-мест.

номер

Скидка

на реб.

до 14 лет

Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

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КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

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ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

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ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Комфорт

Завтрак шведский стол

18490-2408060067507910-

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор

Завтрак шведский стол

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делакс НЕВА

Завтрак шведский стол

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ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Стандарт мансарда

Завтрак шведский стол

1934015940259556007695877510530

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Премиум

Завтрак шведский стол

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ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Стандарт мансарда

Завтрак шведский стол

1907516875254206007425850510935

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Премиум

Завтрак шведский стол

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ДОМИНА ПУЛКОВО 4*

Апартаменты Стандарт

Завтрак шведский стол

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МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

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Без питания и проживания10910600

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

2 ночи

Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд – 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Отель «Достоевский»

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Отель «Достоевский»Отель «Достоевский»Отель «Достоевский»Отель «Достоевский»

Отель «Санкт-Петербург»

2 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» – кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

Отель «Санкт-Петербург»Отель «Санкт-Петербург»Отель «Санкт-Петербург»Отель «Санкт-Петербург»

Отель «Москва»

2 ночи

4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»

Театральная площадь 4

2 ночи

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4

Экспресс Садовая 4

2 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

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Домина Пулково 4

2 ночи

Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.

Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.

Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.

Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины и завтрак в первый день)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Питание, при выборе тура без проживания
  • Трансфер в день заезда и выезда
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация

Предварительное планируемое время старта экскурсии в первый день тура – 14:00. Рекомендуем рассчитывать время прибытия соответственно.

Время окончания экскурсий в программе – предварительное, Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.

С 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора. Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
19 мар 2024
Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
О
15 мар 2024
Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.
К
4 фев 2024
Все отлично!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНа автобусе

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