мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия «Шедевры Северной столицы»
Самостоятельный заезд до 11:00.
Размещение в гостинице после 15:00.
Встреча с гидом у ст. метро Гостиный двор.
Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» познакомит вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы, самыми известными памятниками монументальной скульптуры и удивительными панорамами невских берегов. Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.
На экскурсии по рекам и каналам Вас ждет увлекательное путешествие на теплоходе по «Северной Венеции», которое идеально дополнит обзорную экскурсию. Реки и каналы, имеющие свой неповторимый характер, серебряными нитями пронзают блестящую городскую панораму.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Петергоф
Завтрак в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом у ст. метро Гостиный двор.
Загородная экскурсия в Петергоф «Царство фонтанов» с экскурсией по Нижнему парку – драгоценной жемчужине и старейшей загородной царской резиденции. Петергоф - самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга.
Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.
Поучаствуйте в Весеннем празднике открытия фонтанов, который по традиции завершится пуском фонтанов и пиротехническими залпами над Большим Петергофским дворцом.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж. Завершение программы
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Встреча с гидом у Казанского собора (ст. метро Невский проспект).
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…» По богатству чугунного убранства Петербургу нет в мире равного. Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия металлических «кружев» составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.
Прогулка по Летнему саду - старейшему саду Северной столицы, разбитому всего через год после основания города. Именно здесь впервые в Петербурге забили фонтаны – любимое детище Петра I, устраивались приемы и знаменитые петровские ассамблеи.
Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.
Завершение программы ориентировочно в 16:00.
Свободное время.
Транспорт не предоставляется.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ
На 1 чел. в 2-мест.
номере
Доп.
место
1-мест.
номер
Скидка
на реб.
до 14 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|15095
|15095
|18605
|600
|3985
|4455
|6680
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|15625
|15625
|19675
|600
|4520
|4995
|7490
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|17960
|-
|22685
|600
|6045
|7370
|-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Комфорт
Завтрак шведский стол
|18490
|-
|24080
|600
|6750
|7910
|-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор
Завтрак шведский стол
|18625
|18265
|24620
|600
|7020
|8045
|11825
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
|18015
|16615
|25440
|600
|7425
|7425
|9855
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол
|21730
|18830
|32935
|600
|11205
|11205
|13635
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт мансарда
Завтрак шведский стол
|19340
|15940
|25955
|600
|7695
|8775
|10530
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Премиум
Завтрак шведский стол
|21330
|16430
|29970
|600
|9720
|10800
|12555
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Стандарт мансарда
Завтрак шведский стол
|19075
|16875
|25420
|600
|7425
|8505
|10935
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Премиум
Завтрак шведский стол
|21065
|17365
|29435
|600
|9450
|10530
|12960
ДОМИНА ПУЛКОВО 4*
Апартаменты Стандарт
Завтрак шведский стол
|19340
|15740
|26495
|600
|7965
|8775
|10395
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|16955
|16355
|22490
|600
|5940
|6345
|8775
|Без питания и проживания
|10910
|600
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд – 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.
При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.
На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.
При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.
Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.
Отель «Достоевский»
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Отель «Санкт-Петербург»
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» – кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
Отель «Москва»
4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Театральная площадь 4
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Домина Пулково 4
Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.
Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.
Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.
Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины и завтрак в первый день)
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Питание, при выборе тура без проживания
- Трансфер в день заезда и выезда
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
Предварительное планируемое время старта экскурсии в первый день тура – 14:00. Рекомендуем рассчитывать время прибытия соответственно.
Время окончания экскурсий в программе – предварительное, Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.
С 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора. Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.