Заселение в номера с 13:00-14:00.

По прибытии в Санкт-Петербург — самостоятельный трансфер к месту старта. В полдень начнётся обзорная экскурсия по следам Петра I. Вы поймёте, как город стал столицей империи и символом стремления к прогрессу и открытости миру.

Узнаете много интересного о том, как замыслы правителя изменили ход истории, и изучите одну из визитных карточек — Петропавловскую крепость. Прогулка начнётся у входа, где вас встретят массивные бастионы и стена, сохранившиеся с 18 века. Вы также посетите монаршую усыпальницу — собор Святых Петра и Павла — и одну из самых известных тюрем России — Трубецкой бастион.

Трансфер к отелю до 19:00.