Вы побеседуете об амбициозном основателе города на воде — Петре I — и
Описание тура
Организационные детали
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Программа тура по дням
Наследие Петра Великого в Северной столице и Петропавловской крепости
Заселение в номера с 13:00-14:00.
По прибытии в Санкт-Петербург — самостоятельный трансфер к месту старта. В полдень начнётся обзорная экскурсия по следам Петра I. Вы поймёте, как город стал столицей империи и символом стремления к прогрессу и открытости миру.
Узнаете много интересного о том, как замыслы правителя изменили ход истории, и изучите одну из визитных карточек — Петропавловскую крепость. Прогулка начнётся у входа, где вас встретят массивные бастионы и стена, сохранившиеся с 18 века. Вы также посетите монаршую усыпальницу — собор Святых Петра и Павла — и одну из самых известных тюрем России — Трубецкой бастион.
Трансфер к отелю до 19:00.
Поездка в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
В 10:00 — встреча с гидом и поездка в Царское Село. Вы полюбуетесь богатым декором Екатерининского дворца и живописными пейзажами вокруг. А также попадёте внутрь: пройдёте по залам с роскошными интерьерами, посетите восстановленную Янтарную комнату, узнаете много интересного о Екатерине II и её увлечениях, послушаете о важнейших событиях тех времён.
По окончании экскурсии — свободное время или экскурсия в Павловский дворец (за доплату). Возвращение в отель до 17:00 (до 19:00 при наборе группы в Павловск).
Парадный Петербург с визитом в Эрмитаж
В 10:00 начнётся экскурсия по парадному маршруту. Здесь, в столице империи, особенно остро ощущается великолепие двора и эпохи, когда величие и роскошь были неотъемлемой частью жизни. Сегодня вы осмотрите грандиозные дворцы, в стенах которых хранятся тайны. Каждый зал, каждая колонна дышит атмосферой былого, когда тут происходили изменившие историю события.
Вы также увидите театры, где блистали выдающиеся артисты и рождались шедевры, волновавшие сердца. Услышите о великих постановках и талантливых исполнителях, которые сделали эти места легендарными.
Завершится променад на Дворцовой площади. Также сегодня вы полюбуетесь произведениями искусства, собранными в Эрмитаже. Это настоящая сокровищница мировой культуры, где каждый посетитель может насладиться прекрасным.
Окончание программы до 18:00, возвращение в отель самостоятельно.
Форты Кронштадта
Утром после завтрака необходимо освободить номера, после чего вы отправитесь в финальную локацию этого путешествия — Кронштадт. Вы проедете по дамбе через Финский залив, слушая факты о городе-крепости на острове, его значении для российского флота и людях, оставивших след в его истории.
Также посетите музей с детально проработанными макетами фортов 19-20 веков, игравших ключевую роль в оборонах города. Будет и свободное время для самостоятельного знакомства с парком «Остров фортов». В Санкт-Петербург вернёмся до 18:00 и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Санкт-Петербург и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Обеды, ужины
- Доплата за 1-местное размещение
- Доплата за повышение категории отеля
- Туристический налог
- Экскурсия в Павловский дворец (по желанию) - 1600 ₽ взрослый, 1150 ₽ школьник, 1500 ₽ студент/пенсионер