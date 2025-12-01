Мои заказы

Символы империи: Петропавловская крепость, Царское Село, Эрмитаж, Кронштадт

Увидеть парадный Петербург и форты, побывать в Янтарной комнате, насладиться шедеврами искусства
На протяжении двух столетий Петербург был сердцем Российской империи, и мы предлагаем вам прикоснуться к наследию Северной столицы.

Вы побеседуете об амбициозном основателе города на воде — Петре I — и
посетите место, с которого всё начиналось, — Петропавловскую крепость.

Перенесётесь в эпоху неслыханной роскоши, бесконечных балов, выдающихся талантов: увидите театры, в которых блистали легенды сцены, насладитесь шедеврами искусства в Эрмитаже, полюбуетесь помпезными дворцами и пройдёте по залам одного из них — резиденции трёх правительниц в Царском Селе.

А также изучите Кронштадт, который вырос на острове из цитадели, оберегавшей молодую столицу от шведского флота, и пропитан военно-морской историей.

Описание тура

Организационные детали

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Программа тура по дням

1 день

Наследие Петра Великого в Северной столице и Петропавловской крепости

Заселение в номера с 13:00-14:00.

По прибытии в Санкт-Петербург — самостоятельный трансфер к месту старта. В полдень начнётся обзорная экскурсия по следам Петра I. Вы поймёте, как город стал столицей империи и символом стремления к прогрессу и открытости миру.

Узнаете много интересного о том, как замыслы правителя изменили ход истории, и изучите одну из визитных карточек — Петропавловскую крепость. Прогулка начнётся у входа, где вас встретят массивные бастионы и стена, сохранившиеся с 18 века. Вы также посетите монаршую усыпальницу — собор Святых Петра и Павла — и одну из самых известных тюрем России — Трубецкой бастион.

Трансфер к отелю до 19:00.

2 день

Поездка в Царское Село с посещением Екатерининского дворца

В 10:00 — встреча с гидом и поездка в Царское Село. Вы полюбуетесь богатым декором Екатерининского дворца и живописными пейзажами вокруг. А также попадёте внутрь: пройдёте по залам с роскошными интерьерами, посетите восстановленную Янтарную комнату, узнаете много интересного о Екатерине II и её увлечениях, послушаете о важнейших событиях тех времён.

По окончании экскурсии — свободное время или экскурсия в Павловский дворец (за доплату). Возвращение в отель до 17:00 (до 19:00 при наборе группы в Павловск).

3 день

Парадный Петербург с визитом в Эрмитаж

В 10:00 начнётся экскурсия по парадному маршруту. Здесь, в столице империи, особенно остро ощущается великолепие двора и эпохи, когда величие и роскошь были неотъемлемой частью жизни. Сегодня вы осмотрите грандиозные дворцы, в стенах которых хранятся тайны. Каждый зал, каждая колонна дышит атмосферой былого, когда тут происходили изменившие историю события.

Вы также увидите театры, где блистали выдающиеся артисты и рождались шедевры, волновавшие сердца. Услышите о великих постановках и талантливых исполнителях, которые сделали эти места легендарными.

Завершится променад на Дворцовой площади. Также сегодня вы полюбуетесь произведениями искусства, собранными в Эрмитаже. Это настоящая сокровищница мировой культуры, где каждый посетитель может насладиться прекрасным.

Окончание программы до 18:00, возвращение в отель самостоятельно.

4 день

Форты Кронштадта

Утром после завтрака необходимо освободить номера, после чего вы отправитесь в финальную локацию этого путешествия — Кронштадт. Вы проедете по дамбе через Финский залив, слушая факты о городе-крепости на острове, его значении для российского флота и людях, оставивших след в его истории.

Также посетите музей с детально проработанными макетами фортов 19-20 веков, игравших ключевую роль в оборонах города. Будет и свободное время для самостоятельного знакомства с парком «Остров фортов». В Санкт-Петербург вернёмся до 18:00 и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Санкт-Петербург и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Обеды, ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Доплата за повышение категории отеля
  • Туристический налог
  • Экскурсия в Павловский дворец (по желанию) - 1600 ₽ взрослый, 1150 ₽ школьник, 1500 ₽ студент/пенсионер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница «Октябрьская» (пл. Восстания, Лиговский пр., 10), 12:00
Завершение: Гостиница «Октябрьская» (пл. Восстания, Лиговский пр., 10), 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организация туров по Санкт-Петербургу — это не просто работа, это настоящее искусство, пропитанное вдохновением, которым мы наполняемся из самой атмосферы города — его архитектуры, истории, искусства и людей. Каждый уголок
Санкт-Петербурга хранит свои секреты и истории, которые мы хотим передать вам. Каждый тур создаётся с любовью и вниманием к деталям. Мы стремимся сделать экскурсии незабываемыми, учитывая интересы и пожелания путешественников. Это не просто маршруты, а целая история, в которую вы погружаетесь.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

