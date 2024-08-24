Туры в Янтарную комнату

Найдено 3 тура в категории «Янтарная комната» в Санкт-Петербурге, цены от 11 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
8 Марта в окружении роскоши: калейдоскоп дворцов и музейных сокровищ
На автобусе
3 дня
8 Марта в окружении роскоши: калейдоскоп дворцов и музейных сокровищ
Увидеть шедевры Фаберже, погулять по любимой резиденции императрицы и сходить в Эрмитаж
Начало: Московский вокзал/отель в Санкт-Петербурге, точное...
7 мар в 12:00
12 350 за человека
Февральский экспресс-тур к мужскому празднику: Петербург, Кронштадт и Царское Село
На автобусе
3 дня
Февральский экспресс-тур к мужскому празднику: Петербург, Кронштадт и Царское Село
Погулять по «Острову фортов», осмотреть залы Екатерининского дворца и коллекции Эрмитажа
Начало: Московский вокзал/отель в Санкт-Петербурге, точное...
21 фев в 09:00
11 900 за человека
Зимнее очарование Северной столицы: Меншиковский дворец, Эрмитаж и Царское Село
На автобусе
3 дня
Зимнее очарование Северной столицы: Меншиковский дворец, Эрмитаж и Царское Село
Побывать в Бриллиантовой кладовой, посетить Екатерининский дворец и Петропавловскую крепость
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Василеостровская»,...
22 ноя в 10:45
29 ноя в 10:45
16 720 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лариса
    24 августа 2024
    Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
    Все очень понравилось!!! У нас гид была Кулик Е. И. Очень интересно все рассказывала, терпеливо отвечала на все вопросы, помогала
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    по всем возникающим вопросам и проблемам, подсказывала куда еще можно сходить, что еще посмотреть. Обязательно приедем еще. Спасибо гиду и организатору!!!

  • Т
    Татьяна
    17 августа 2024
    Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
    Очень насыщенная и замечательная экскурсия, организаторы были всегда на связи, помогли с размещением
  • Е
    Елена
    16 августа 2024
    Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
    Покупала тур своей свекрови и ее подругам - они в полном восторге! Дают 100 из 10. Очень интересная и насыщенная
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    программа. Дополнительно можно ещё приобретать что-то интересное. Например, они взяли теплоходную прогулку ночью под разводными мостами. В общем, впечатлений ещё на много лет вперёд.

    Покупала тур своей свекрови и ее подругам - они в полном восторге! Дают 100 из 10Покупала тур своей свекрови и ее подругам - они в полном восторге! Дают 100 из 10Покупала тур своей свекрови и ее подругам - они в полном восторге! Дают 100 из 10

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Янтарная комната»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 8 Марта в окружении роскоши: калейдоскоп дворцов и музейных сокровищ
  2. Февральский экспресс-тур к мужскому празднику: Петербург, Кронштадт и Царское Село
  3. Зимнее очарование Северной столицы: Меншиковский дворец, Эрмитаж и Царское Село
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Царское село
  2. Эрмитаж
  3. Петергоф
  4. Рускеала
  5. Музей Фаберже
  6. Петропавловская крепость
  7. Исаакиевский собор
  8. Петропавловский собор
  9. Екатерининский дворец
  10. Набережная
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в ноябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Янтарная комната" можно забронировать 3 тура от 11 900 до 16 720.
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