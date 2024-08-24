3 дня
8 Марта в окружении роскоши: калейдоскоп дворцов и музейных сокровищ
Увидеть шедевры Фаберже, погулять по любимой резиденции императрицы и сходить в Эрмитаж
Начало: Московский вокзал/отель в Санкт-Петербурге, точное...
7 мар в 12:00
12 350₽ за человека
3 дня
Февральский экспресс-тур к мужскому празднику: Петербург, Кронштадт и Царское Село
Погулять по «Острову фортов», осмотреть залы Екатерининского дворца и коллекции Эрмитажа
Начало: Московский вокзал/отель в Санкт-Петербурге, точное...
21 фев в 09:00
11 900₽ за человека
3 дня
Зимнее очарование Северной столицы: Меншиковский дворец, Эрмитаж и Царское Село
Побывать в Бриллиантовой кладовой, посетить Екатерининский дворец и Петропавловскую крепость
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Василеостровская»,...
22 ноя в 10:45
29 ноя в 10:45
16 720₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса24 августа 2024Главное в Санкт-Петербурге за 5 днейВсе очень понравилось!!! У нас гид была Кулик Е. И. Очень интересно все рассказывала, терпеливо отвечала на все вопросы, помогала
- ТТатьяна17 августа 2024Главное в Санкт-Петербурге за 5 днейОчень насыщенная и замечательная экскурсия, организаторы были всегда на связи, помогли с размещением
- ЕЕлена16 августа 2024Главное в Санкт-Петербурге за 5 днейПокупала тур своей свекрови и ее подругам - они в полном восторге! Дают 100 из 10. Очень интересная и насыщенная
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Янтарная комната»
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