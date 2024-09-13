Вы познакомитесь не только с архитектурой города на Неве, но и со святыми местами Северо-Запада, ангелами-хранителями, которым посвящены многие легенды и удивительной красоты
Программа тура по дням
Прибытие. Царское село с экскурсией по Александровскому дворцу и посещением Федоровского собора
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Александровскому дворцу и посещением Федоровского собора.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 11:30.
По пути в Царское СелоВы узнаете об истории строительства Царскосельского тракта, соединявшего в XIX веке столицу императорской России – Санкт-Петербург с загородной резиденцией.
В Царском Селе вас ждёт прогулка по Александровскому парку и экскурсия по Александровскому дворцу.
Это знаковое место для российской истории, дом семьи последнего российского императора Николая II, который с 1905 года жил здесь с семьей постоянно. В начале XX века Александровский дворец стал центром государственной жизни России. Отсюда венценосная семья отправилась в ссылку в Тобольск навстречу своему трагическому финалу.
В завершении путешествия Вас ждёт знакомство с ещё одной достопримечательностью Царского Села – Фёдоровский собор, построенный в псевдорусском стиле. Он задумывался, как церковь для Собственных Его Величества конвоя и Сводного Пехотного полка, и неразрывно связан с семьей Николая II.
Продолжительность тура: 6-6,5 часов.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Автобусная экскурсия по городу «Православные храмы Санкт-Петербурга»
Завтрак в гостинице.
Автобусная экскурсия по городу «Православные храмы Санкт-Петербурга».
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 13:15.
Санкт-Петербург является крупным православным центром России.
Во время этой экскурсии Вы познакомитесь с историей, наружным и внутренним убранством храмов, а также прочувствуете духовную ценность, которой они наполнены.
В Андреевском соборе хранятся образа святого Александра Невского и святого Николая Чудотворца, особо почитаемые две иконы святого апостола Андрея Первозванного, одна из которых содержит частицу мощей и, конечно, прекрасный образ Богоматери «Нечаянная Радость».
Перед Вами откроет свои двери один из самых известных мужских монастырей в России – Оптина пустынь.
С конца 20 века монашеская жизнь благословенной обители начала свое возрождение. Сюда приезжают, чтобы приложиться к мощам преподобных Оптинских старцев и помолиться в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Жемчужина духовной и культурной жизни Санкт-Петербурга – Николо-Богоявленский Морской собор, сохранивший свою первозданность с 18 века, встретит Вас ярко-голубым фасадом.
«Морской собор» является не только святым местом, но и мемориалом. На нем установлены памятные доски морякам, погибшим на службе, в том числе морякам подлодок «Комсомолец» и «Курск».
5-купольный Свято-Троицкий Измайловский собор неотъемлемо связан со становлением лейб-гвардии Измайловского полка и его боевыми успехами. Здесь находится икона Святой Живоначальной Троицы – самая старинная икона, которая вообще есть в петербургских православных храмах.
Продолжительность тура: 3,5 часа.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости.
Встреча с гидом у м. «Горьковская» в 11:00.
Мы пройдем с Вами по Петроградской стороне – старейшему историческому району города, где возник Санкт-Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий – молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города.
Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационным сооружением России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – старейшим Собором святых апостолов Петра и Павла (являющихся одними из небесных покровителей Петербурга, именно в честь апостола Петра был назван город), позолоченный шпиль которого возвышается над городом.
Ангел на шпиле Петропавловского собора стал символом и одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Петербуржцы считают ангела защитником, стражем и покровителем города на Неве. Усыпальница коронованных особ и их родственников расположена именно здесь.
Продолжительность тура: 3-3,5 часа.
Транспорт не предоставляется.
Пешеходная экскурсия «Подземные дворцы» с посещением Смоленского кладбища и часовни Ксении Блаженной
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «Подземные дворцы» с посещением Смоленского кладбища и часовни Ксении Блаженной.
Встреча с гидом у м. «Адмиралтейская» в 11:00.
Петербургский метрополитен – самый глубокий и один из самых красивых в мире, где оформление станций отражает все вехи истории города. Героическая оборона Ленинграда во время Великой Отечественной войны, основание Российского флота, индустриализация СССР, трудовая слава советского народа, Октябрьское вооруженное восстание 1917 года, первые участники олимпиад в Греции, рождение цивилизации – эти и многие другие темы отображены в многочисленных мозаиках и панно при оформлении станций.
Одним из светлых моментов этого дня станет посещение Смоленского кладбища и часовни Ксении Блаженной.
Здесь покоится с миром ангел хранитель Санкт-Петербурга святая Ксения, помогавшая простым людям при жизни, продолжающая это делать и по своей кончине. Кого спасала от нужды, кому вымаливала суженого или ребенка, кто-то просил у нее помощи в учебе.
Она приводила многих просящих к православной вере, поддерживая и сохраняя в ней. Святая Ксения помогает всем, кто лично обращается к ней с чаяниями. Напишите записку с просьбой: сделать это обязательно своей рукой, даже если просите о других.
Продолжительность тура: 3,5-4 часа.
Транспорт не предоставляется.
Загородная автобусная экскурсия в Тихвин. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Загородная автобусная экскурсия в Тихвин.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление в 07:50.
Этот тур – даже не экскурсия, а паломничество по святым местам Русского Севера.
Вас ждет знакомство с историей этого особенного края, а также посещение уникальных архитектурных ансамблей. Основу программы составляет экскурсия в Тихвинский монастырь. По преданию Божия Матерь явилась на берегу реки Тихвинка в 1383 году, где позднее и был основан город.
Мы познакомимся подробнее с легендами и историческими событиями, связанными с главной иконой монастыря, сможем посетить Успенский собор, Покровскую церковь, одноименную Церковь Тихвинской иконы Божьей матери и келейные корпус, основанные еще в XVI веке.
Ознакомимся с Антониево-Дымским монастырем и знаменитым молитвенным камнем Антония Дымского, посетим Женский скит Тихвинского монастыря Сенно, где возможно совершить купание в целительной купели святого источника.
В программе предусмотрен обед в трапезной монастыря.
Продолжительность экскурсии: 15 часов.
Внимание: Позднее окончание экскурсии в центре города в районе 23:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
1-мест.
номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|15.07-29.09
|21940
|21940
|27880
|3440
|3915
|5870
|30.09-20.10
|20880
|20880
|25740
|2900
|3375
|5060
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие
|15.07-29.09
|23000
|23000
|30020
|3980
|4455
|6680
|30.09-20.10
|21940
|21940
|27880
|3440
|3915
|5870
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Стандарт, завтрак шведский стол
|15.07-29.09
|28735
|-
|38185
|6050
|7370
|-
|30.09-20.10
|23425
|-
|30825
|4185
|4670
|-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор, завтрак шведский стол
|15.07-29.09
|30060
|29840
|42050
|7020
|8045
|11825
|30.09-20.10
|24755
|28535
|31885
|4455
|5345
|9125
СТАНЦИЯ L1 3*
Мансарда/Атриум, завтрак шведский стол
|01.08-11.08
|27380
|25180
|39665
|6415
|6680
|9245
|12.08-01.09
|26185
|24085
|37255
|5805
|6075
|8370
|02.09-29.09
|23535
|21435
|31905
|4455
|4725
|6345
|30.09-20.10
|21145
|20845
|28165
|3510
|3510
|5130
СТАНЦИЯ L1 3*
Стандарт, завтрак шведский стол
|01.08-11.08
|28305
|25405
|41535
|6885
|7155
|9720
|12.08-01.09
|26980
|24280
|38860
|6210
|6480
|8775
|02.09-29.09
|24065
|21565
|32975
|4725
|4995
|6615
|30.09-20.10
|21675
|20975
|29235
|3780
|3780
|5400
|Без проживания и питания
|14450
Скидка на ребенка до 14 лет: 900 руб.
Варианты проживания
Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.
При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.
На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.
При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.
Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.
«Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну.
Отель Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице 4 суток, при выборе тарифа с проживанием
- Питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием, обед в трапезной Тихвинского монастыря
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины) и питание по программе: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа без проживания
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки оплачивается непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Трансфер в день заезда и выезда
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Предварительное планируемое время старта экскурсии в первый день тура – 11:30. Рекомендуем рассчитывать время прибытия в Санкт-Петербург соответственно.
- Предварительное планируемое время окончания экскурсии в пятый день тура – 23:00. Рекомендуем рассчитывать время отъезда из Санкт-Петербурга соответственно.
- Время начала и окончания экскурсий в программе – предварительное. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
- Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.
- Во время экскурсии в Тихвин для желающих возможно совершить купание в купели святого источника. Для купания необходимо иметь при себе кроме купальников, женщинам – сорочки, мужчинам – футболки (в летний период).
- Так как продолжительность экскурсии составляет примерно 15 часов советуем взять с собой питье и перекус.
- Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
- С 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора. Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет.
Есть ли скидки в туре?
Скидка на ребенка до 14 лет: 900 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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