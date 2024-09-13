2 день

Автобусная экскурсия по городу «Православные храмы Санкт-Петербурга»

Завтрак в гостинице.

Автобусная экскурсия по городу «Православные храмы Санкт-Петербурга».

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 13:15.

Санкт-Петербург является крупным православным центром России.

Во время этой экскурсии Вы познакомитесь с историей, наружным и внутренним убранством храмов, а также прочувствуете духовную ценность, которой они наполнены.

В Андреевском соборе хранятся образа святого Александра Невского и святого Николая Чудотворца, особо почитаемые две иконы святого апостола Андрея Первозванного, одна из которых содержит частицу мощей и, конечно, прекрасный образ Богоматери «Нечаянная Радость».

Перед Вами откроет свои двери один из самых известных мужских монастырей в России – Оптина пустынь.

С конца 20 века монашеская жизнь благословенной обители начала свое возрождение. Сюда приезжают, чтобы приложиться к мощам преподобных Оптинских старцев и помолиться в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Жемчужина духовной и культурной жизни Санкт-Петербурга – Николо-Богоявленский Морской собор, сохранивший свою первозданность с 18 века, встретит Вас ярко-голубым фасадом.

«Морской собор» является не только святым местом, но и мемориалом. На нем установлены памятные доски морякам, погибшим на службе, в том числе морякам подлодок «Комсомолец» и «Курск».

5-купольный Свято-Троицкий Измайловский собор неотъемлемо связан со становлением лейб-гвардии Измайловского полка и его боевыми успехами. Здесь находится икона Святой Живоначальной Троицы – самая старинная икона, которая вообще есть в петербургских православных храмах.

Продолжительность тура: 3,5 часа.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.