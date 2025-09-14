Автобусный тур из Петербурга: 7 городов Золотого кольца, Тверь и Боголюбово
Изучить Ярославль и Кострому, погулять по Суздалю и Владимиру, посетить Троице-Сергиеву лавру
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания»...
«Спустя 2 часа направимся в Сергиев Посад, по пути беседуя об истории древнерусских городов и православных святынь»
14 сен в 08:00
28 сен в 08:00
34 900 ₽ за человека
Из Петербурга по Золотому кольцу, древним городам и обителям
Увидеть луковичные купола и кремлёвские стены, насладиться пейзажами и богатой историей глубинки
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания»...
«Спустя 2 часа направимся в Сергиев Посад»
22 сен в 08:00
6 окт в 08:00
38 900 ₽ за человека
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
Увидеть Ростовский кремль и Троице-Сергиеву лавру и прогуляться по набережным Волги и озера Неро
Начало: Санкт-Петербург, отправление автобуса ориентировоч...
«Утром выезжаем в Сергиев Посад, духовную столицу России и настоящий музей под открытым небом с памятниками древнего зодчества и завораживающими видами»
11 сен в 08:00
16 окт в 08:00
13 380 ₽ за человека
Путешествие по Золотому кольцу с дегустациями, ярмарочными гуляниями и мастер-классом от Бабы-яги
Познакомиться с кацкарями, приготовить молодильное зелье, отведать сыров, медовухи, печёных яблок
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская» (за па...
«Вы поговорите о грызунах, ставших символом Мышкина, полюбуетесь левитановскими пейзажами Плёса и фресками Андрея Рублёва во Владимире, обойдёте святыни и места киносъёмок в Суздале, погуляете по русскому Ватикану — Сергиеву Посаду»
15 сен в 07:00
6 окт в 07:00
40 690 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Сергиев Посад»
Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
- Автобусный тур из Петербурга: 7 городов Золотого кольца, Тверь и Боголюбово
- Из Петербурга по Золотому кольцу, древним городам и обителям
- По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
- Путешествие по Золотому кольцу с дегустациями, ярмарочными гуляниями и мастер-классом от Бабы-яги
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в сентябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Сергиев Посад" можно забронировать 4 тура от 13 380 до 40 690. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Сергиев Посад», 1 ⭐ отзыв, цены от 13380₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь