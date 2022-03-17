Новый Афон, Гагра и Пицунда, озёра Рица и Голубое — вы посетите все must-see места Абхазии, познакомитесь с ее культурой и поймете, почему это действительно другая страна. Мы покажем красивейшие обзорные точки, обеспечим комфорт и ответим на любые вопросы.
Описание экскурсии
Наш маршрут охватит главные точки на карте этого края.
- Новый Афон: вы посетите знаменитый монастырь, увидите лебединое озеро и по желанию исследуете Новоафонскую пещеру.
- Озеро Рица, чьи бирюзовые воды охраняют горы. Это место притягивает всех путешественников, но и дорога к нему сказочная: горные реки, мшистые камни и деревья в Бзыбском ущелье, романтичные водопады Девичьи и Мужские Слёзы, смотровая площадка под названием «Прощай, Родина» и яркое Голубое озеро.
- Пицунда и Гагра — абхазские города-курорты. В Пицунде вас ждут чистейшее море, нарядная набережная и один из старейших христианских центров на Кавказе — Пицундский храм Х века. В Гагре я покажу легендарный ресторан Гагрипш и древнюю крепость Абаата.
В пути я расскажу о заповедной природе, о местных обычаях и национальных блюдах, покажу типичные поселения, помогу прочувствовать абхазский колорит. Кроме того, мы заедем на пасеку, где можно купить натуральный мед и продукты пчеловодства, а также остановимся на дегустацию местных вин.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дополнительные расходы:
— въезд в Рицинский нацпарк (700 ₽/взрослый, 200 руб. /дети 8-12 лет, детям до 8 лет бесплатно)
— билеты в Новоафонскую пещеру (700 ₽ с чел.; посещение по желанию)
— обед по желанию (в среднем 500-600 ₽ на чел.)
— проезд к Молочному водопаду (300 ₽ с чел.; заезжаем по желанию группы)
- Экскурсию также можно начать из Адлера (уточняйте в переписке с гидом)
- Обратите внимание: в холодное время года Новоафонскую пещеру можно посетить только по средам, субботам и воскресеньям
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 5210 туристов
Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо за экскурсию! Нам очень "повезло" с погодой)) всю дорогу к озеру Рицца валил снег хлопьями, были сомнения, что дорогу заметет, не сможем проехать. Но как только мы добрались до
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А
Чудесная экскурсия, насыщенная. Отдельно хочу сказать спасибо Азамату, отличный гид, приятная речь, рассказывал все четко и понятно. Если попали к нему в группу, то вам повезло.
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Т
Нам с подругой все очень понравилось! Приятный, веселый экскурсовод, интересные локации и структурность экскурсии. Абхазия покорила! Всем советуем к посещению Новоафонской пещеры- очень впечатлены.
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К
22.03.2021. Гид Астамур, водитель Мамука Александрович. Ребята, спасибо, все было отлично! Понравилась организация. Накануне дня экскурсии вечером звонит диспетчер, уточняет ваше местонахождение, позднее приходит смс с временем отправления. Я жила
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Водитель - Мамука, гид - Степан.
Из них получилась прекрасная команда и очень приятно, что очень заботились о нас - экскурсантах. Гид произвёл впечатление очень осведомлённого человека, его было интересно слушать.
Из них получилась прекрасная команда и очень приятно, что очень заботились о нас - экскурсантах. Гид произвёл впечатление очень осведомлённого человека, его было интересно слушать.
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Е
Прекрасная экскурсия за такие деньги. Очень приятный и харизматичный экскурсовод и водитель. Очень приятно было что забрали прямо из отеля. Экскурсия началась в 7 утра и закончилась в 9 вечера.
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