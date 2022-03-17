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Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»

Насладиться сказочной природой и узнать о традициях страны
Новый Афон, Гагра и Пицунда, озёра Рица и Голубое — вы посетите все must-see места Абхазии, познакомитесь с ее культурой и поймете, почему это действительно другая страна. Мы покажем красивейшие обзорные точки, обеспечим комфорт и ответим на любые вопросы.
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»

Описание экскурсии

Наш маршрут охватит главные точки на карте этого края.

  • Новый Афон: вы посетите знаменитый монастырь, увидите лебединое озеро и по желанию исследуете Новоафонскую пещеру.
  • Озеро Рица, чьи бирюзовые воды охраняют горы. Это место притягивает всех путешественников, но и дорога к нему сказочная: горные реки, мшистые камни и деревья в Бзыбском ущелье, романтичные водопады Девичьи и Мужские Слёзы, смотровая площадка под названием «Прощай, Родина» и яркое Голубое озеро.
  • Пицунда и Гагра — абхазские города-курорты. В Пицунде вас ждут чистейшее море, нарядная набережная и один из старейших христианских центров на Кавказе — Пицундский храм Х века. В Гагре я покажу легендарный ресторан Гагрипш и древнюю крепость Абаата.

В пути я расскажу о заповедной природе, о местных обычаях и национальных блюдах, покажу типичные поселения, помогу прочувствовать абхазский колорит. Кроме того, мы заедем на пасеку, где можно купить натуральный мед и продукты пчеловодства, а также остановимся на дегустацию местных вин.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы:
    — въезд в Рицинский нацпарк (700 ₽/взрослый, 200 руб. /дети 8-12 лет, детям до 8 лет бесплатно)
    — билеты в Новоафонскую пещеру (700 ₽ с чел.; посещение по желанию)
    — обед по желанию (в среднем 500-600 ₽ на чел.)
    — проезд к Молочному водопаду (300 ₽ с чел.; заезжаем по желанию группы)
  • Экскурсию также можно начать из Адлера (уточняйте в переписке с гидом)
  • Обратите внимание: в холодное время года Новоафонскую пещеру можно посетить только по средам, субботам и воскресеньям

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

ежедневно в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 5210 туристов
Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Спасибо за экскурсию! Нам очень "повезло" с погодой)) всю дорогу к озеру Рицца валил снег хлопьями, были сомнения, что дорогу заметет, не сможем проехать. Но как только мы добрались до
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озера, выглянуло солнце и нам удалось полюбоваться этой красотой!!! Очень красивый снежный пейзаж! Прекрасная экскурсия, увидели много достопримечательностей Абхазии! А дегустации мёда, вина и сыра - оставили приятное послевкусие! Спасибо команде!

Спасибо за экскурсию! Нам очень &quot;повезло&quot; с погодой)) всю дорогу к озеру Рицца валил снег хлопьями,
Спасибо за экскурсию! Нам очень &quot;повезло&quot; с погодой)) всю дорогу к озеру Рицца валил снег хлопьями,
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А
Чудесная экскурсия, насыщенная. Отдельно хочу сказать спасибо Азамату, отличный гид, приятная речь, рассказывал все четко и понятно. Если попали к нему в группу, то вам повезло.
Чудесная экскурсия, насыщенная. Отдельно хочу сказать спасибо Азамату, отличный гид, приятная речь, рассказывал все четко и
Чудесная экскурсия, насыщенная. Отдельно хочу сказать спасибо Азамату, отличный гид, приятная речь, рассказывал все четко и
Чудесная экскурсия, насыщенная. Отдельно хочу сказать спасибо Азамату, отличный гид, приятная речь, рассказывал все четко и
Чудесная экскурсия, насыщенная. Отдельно хочу сказать спасибо Азамату, отличный гид, приятная речь, рассказывал все четко и
Чудесная экскурсия, насыщенная. Отдельно хочу сказать спасибо Азамату, отличный гид, приятная речь, рассказывал все четко и
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Т
Нам с подругой все очень понравилось! Приятный, веселый экскурсовод, интересные локации и структурность экскурсии. Абхазия покорила! Всем советуем к посещению Новоафонской пещеры- очень впечатлены.
Нам с подругой все очень понравилось! Приятный, веселый экскурсовод, интересные локации и структурность экскурсии. Абхазия покорила!
Нам с подругой все очень понравилось! Приятный, веселый экскурсовод, интересные локации и структурность экскурсии. Абхазия покорила!
Нам с подругой все очень понравилось! Приятный, веселый экскурсовод, интересные локации и структурность экскурсии. Абхазия покорила!
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К
22.03.2021. Гид Астамур, водитель Мамука Александрович. Ребята, спасибо, все было отлично! Понравилась организация. Накануне дня экскурсии вечером звонит диспетчер, уточняет ваше местонахождение, позднее приходит смс с временем отправления. Я жила
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в Сочи в районе Светланы, соответственно забирали меня с остановки пансионат Светлана. Никуда ехать не нужно, просто вышел на ту остановку (или место), которое рядом с тобой-тебя заберут. В Абхазии была впервые. Понравилось все. Много от гида по Абхазии не ожидала (без обид), но тем приятнее было мое удивление от гида - хорошая речь, владение терминологией, знающий, рассказывал интересно, отвечал на все наши вопросы, с юмором. Не буду описывать маршрут, написано много. Скажу одно - понравилось! Советую. На обратном пути также развозят каждого туриста.

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Варвара
Водитель - Мамука, гид - Степан.

Из них получилась прекрасная команда и очень приятно, что очень заботились о нас - экскурсантах. Гид произвёл впечатление очень осведомлённого человека, его было интересно слушать.
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Было очень много продаж = рекомендаций для покупки на дегустациях (местное вино, сыр, мёд и др.), но все это было очень аккуратно и ненавязчиво, за что большое спасибо!

Поездка занимает целый день и очень насыщенная, но под конец даже не чувствуется усталости, потому что все сделано комфортно - места встречи и время понятны, маршрут очень интересный.

Для улучшения: желательно сообщать о месте встречи для посадки в автобус заранее - хотя бы утром предыдущего дня (было сообщено вечером), предупреждать о том, что с собой нужен паспорт.

В целом, экскурсия отличная, оставила много приятных впечатлений об Абхазии.

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Е
Прекрасная экскурсия за такие деньги. Очень приятный и харизматичный экскурсовод и водитель. Очень приятно было что забрали прямо из отеля. Экскурсия началась в 7 утра и закончилась в 9 вечера.
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Немного тяжело столько сидеть в автобусе но просто надо быть к этому готовыми. Очень хорошо был организован переезд через границу. Предлагают за доп небольшие деньги дополнить экскурсию пещерами и экскурсиями но это скорее плюс так как подстраиваться под любые интересы так как пока мы были в пещере остальных отвезли в гулять по красивому городу Новый Афон. В целом впечатление на 5 так как за такие деньги столько впечатлений невозможно а мы получили. Спасибо)

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