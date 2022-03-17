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Было очень много продаж = рекомендаций для покупки на дегустациях (местное вино, сыр, мёд и др.), но все это было очень аккуратно и ненавязчиво, за что большое спасибо!



Поездка занимает целый день и очень насыщенная, но под конец даже не чувствуется усталости, потому что все сделано комфортно - места встречи и время понятны, маршрут очень интересный.



Для улучшения: желательно сообщать о месте встречи для посадки в автобус заранее - хотя бы утром предыдущего дня (было сообщено вечером), предупреждать о том, что с собой нужен паспорт.



В целом, экскурсия отличная, оставила много приятных впечатлений об Абхазии.