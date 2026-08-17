Маршрут охватывает самые красивые уголки Абхазии — от популярных достопримечательностей до заповедных природных памятников. Вы посетите Гегский водопад, волшебное Голубое озеро, восхитительную и живописную Рицу и узнаете о прошлом и настоящем Абхазии. Сделаете красивые фото, а в сезон попробуете вкусные абхазские мандарины.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Гагра (1 час)

Начнём с прогулки у знаменитой колоннады — той самой из советских фильмов. Заглянем в легендарный ресторан «Гагрипш», привезённый из Парижа и собранный без единого гвоздя.

Голубое озеро (1 час)

Полюбуемся небольшим, но удивительным водоёмом, который не темнеет даже в пасмурную погоду и не замерзает круглый год.

Юпшарский каньон (проездом без остановки)

Удивимся тому, как величественные скалы высотой до 400 метров сужаются до нескольких десятков метров — создавая ощущение природного коридора.

Водопады Мужские и Девичьи Слёзы (30 минут)

Понаблюдаем, как сотни тонких струек воды стекают по скале, образуя хрустальную водную вуаль.

Озеро Рица (1 час осмотр + 1 час обед)

Посетим две смотровые площадки с панорамными видами на высокогорное озеро, где вода переливается разными оттенками.

Гегский водопад (1 час)

Финальная точка — мощный 70-метровый водопад. Шум воды слышен издалека. Здесь же можно набрать чистейшей родниковой воды.

В зависимости от сезона заедем в мандариновый сад или искупаемся в море.

Организационные детали

Не рекомендуем эту экскурсию детям младше 3 лет и беременным женщинам.

Желательно иметь при себе наличные средства (в Абхазии нет банкоматов)

В стоимость включена дегустации мёда, сыра и вина

Экологический сбор в Рицинский заповедник: взрослый — 1000 ₽; детский до 12 лет — 500 ₽; дети до 8 лет — бесплатно

С вами будет один из гидов-водителей нашей команды

Как проходит поездка

Поедем на джипах УАЗ-Хантер или УАЗ-Патриот (в машине до 8 человек)

Время отправления и продолжительность указаны ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания и ситуации на дорогах

Поездка не предполагает глубокого исторического рассказа, сопровождающий поделится общей информацией о достопримечательностях

Организатор в целях безопасности оставляет за собой право изменить маршрут по ходу движения из-за плохой погоды— на равнозначный по стоимости

По желанию дополнительно оплачивается:

Молочный водопад — 300 ₽ за чел.

Птичий клюв — 300 ₽ за чел.

Пляж Светланы Аллилуевой – 300 ₽ за чел.

Дача Сталина (на Рице) — 400 ₽ за чел.

Птичий клюв + Студенческая поляна — 1000 ₽ за чел.

Птичий клюв + Перевал Пыв — 1500 ₽ за чел.

Качели — от 1000 ₽ за чел.

Зиплайн — от 1000 ₽ за чел.

Обед в горном кафе, средний чек — от 800 ₽ за чел.

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