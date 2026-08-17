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Природные сокровища Абхазии: на джипах из Сочи

От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
Маршрут охватывает самые красивые уголки Абхазии — от популярных достопримечательностей до заповедных природных памятников.

Вы посетите Гегский водопад, волшебное Голубое озеро, восхитительную и живописную Рицу и узнаете о прошлом и настоящем Абхазии. Сделаете красивые фото, а в сезон попробуете вкусные абхазские мандарины.
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Сочи
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Сочи
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Сочи

Описание экскурсии

Гагра (1 час)

Начнём с прогулки у знаменитой колоннады — той самой из советских фильмов. Заглянем в легендарный ресторан «Гагрипш», привезённый из Парижа и собранный без единого гвоздя.

Голубое озеро (1 час)

Полюбуемся небольшим, но удивительным водоёмом, который не темнеет даже в пасмурную погоду и не замерзает круглый год.

Юпшарский каньон (проездом без остановки)

Удивимся тому, как величественные скалы высотой до 400 метров сужаются до нескольких десятков метров — создавая ощущение природного коридора.

Водопады Мужские и Девичьи Слёзы (30 минут)

Понаблюдаем, как сотни тонких струек воды стекают по скале, образуя хрустальную водную вуаль.

Озеро Рица (1 час осмотр + 1 час обед)

Посетим две смотровые площадки с панорамными видами на высокогорное озеро, где вода переливается разными оттенками.

Гегский водопад (1 час)

Финальная точка — мощный 70-метровый водопад. Шум воды слышен издалека. Здесь же можно набрать чистейшей родниковой воды.

В зависимости от сезона заедем в мандариновый сад или искупаемся в море.

Организационные детали

  • Не рекомендуем эту экскурсию детям младше 3 лет и беременным женщинам.
  • Желательно иметь при себе наличные средства (в Абхазии нет банкоматов)
  • В стоимость включена дегустации мёда, сыра и вина
  • Экологический сбор в Рицинский заповедник: взрослый — 1000 ₽; детский до 12 лет — 500 ₽; дети до 8 лет — бесплатно
  • С вами будет один из гидов-водителей нашей команды

Как проходит поездка

  • Поедем на джипах УАЗ-Хантер или УАЗ-Патриот (в машине до 8 человек)
  • Время отправления и продолжительность указаны ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания и ситуации на дорогах
  • Поездка не предполагает глубокого исторического рассказа, сопровождающий поделится общей информацией о достопримечательностях
  • Организатор в целях безопасности оставляет за собой право изменить маршрут по ходу движения из-за плохой погоды— на равнозначный по стоимости

По желанию дополнительно оплачивается:

  • Молочный водопад — 300 ₽ за чел.
  • Птичий клюв — 300 ₽ за чел.
  • Пляж Светланы Аллилуевой – 300 ₽ за чел.
  • Дача Сталина (на Рице) — 400 ₽ за чел.
  • Птичий клюв + Студенческая поляна — 1000 ₽ за чел.
  • Птичий клюв + Перевал Пыв — 1500 ₽ за чел.
  • Качели — от 1000 ₽ за чел.
  • Зиплайн — от 1000 ₽ за чел.
  • Обед в горном кафе, средний чек — от 800 ₽ за чел.

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов* Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Из Гагры (Абхазия) - Взрослый/Детский (от 4 лет)2180 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённостт
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 22492 туристов
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили
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время на выяснения, с какой компанией и на какую экскурсию лучше поехать, а потратили это время на отдых. С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.

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