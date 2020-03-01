Необычные маршруты по Сочи

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  4. «В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун

Познакомиться с северными ездовыми, зарядиться эмоциями от трекинга и насладиться панорамой Сочи

Анатолий
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Анатолий – ваш гид
Хотите разнообразить пляжный отдых и подняться на одну из лучших смотровых площадок Сочи в компании четвероногого друга? Я расскажу все о доброжелательных и выносливых хаски, поделюсь забавными историями и нюансами их дрессировки, а после мы все вместе отправимся покорять горные вершины, скалы и водопады!
1000 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 1 час
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча — вершина горы Ахун
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«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун

Что вас ожидает

Хаски и человек — друзья навек!
Вы познакомитесь с миром ездовых собак, узнаете о быте и культуре народов Севера и даже сможете примерить их национальные костюмы. Я расскажу о породах и их отличительных чертах, характере наших псов и ездовом спорте. В ходе экскурсии вы покормите хаски, поиграете с ними и вдоволь пообщаетесь. Сделаете памятные фотографии и получите невероятный заряд положительных эмоций от этих добрых и красивых животных.

Приключение «в упряжке»
Чистый воздух и живописные пейзажи — вот чего не хватает для полного счастья. Поэтому дальше мы отправимся в поход. Я проведу небольшой инструктаж и выдам специальное снаряжение — пояс, к которому будет крепиться собачья шлейка, и мы пойдем к вершине горы Большой Ахун. По ходу пути я расскажу о местных достопримечательностях и с радостью отвечу на все ваши вопросы, а, поднявшись, дам насладиться великолепной панорамой, открывающейся со смотровой площадки башни в старинном стиле. После мы заглянем в еще одно необычное местечко — заброшенный ресторан, где сейчас собираются местные колдуны. Я поделюсь с вами его мрачной историей, а вы решите сами, чувствуется ли в темных залах мистическая атмосфера.

Организационные детали

  • Маршрут может быть расширен и включать себя посещение Агурских водопадов и Орлиных скал. В этом случае стоимость экскурсии — 3000 руб./3 часа (посещение одной из достопримечательностей) или 5000 руб./6 часов (посещение обеих достопримечательностей).
  • Во второй части экскурсии (трекинг по горам) могут принимать участие дети от 12 лет.
  • Если вы не планируете участвовать в трекинге, стоимость экскурсии по этноцентру составит — 400 руб./взрослый, 300 руб./детский.
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун
«В гостях у хаски» — этноцентр на вершине горы Ахун

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — вершина горы Ахун.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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