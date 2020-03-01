Необычные маршруты по Сочи

Что вас ожидает

Хаски и человек — друзья навек!

Вы познакомитесь с миром ездовых собак, узнаете о быте и культуре народов Севера и даже сможете примерить их национальные костюмы. Я расскажу о породах и их отличительных чертах, характере наших псов и ездовом спорте. В ходе экскурсии вы покормите хаски, поиграете с ними и вдоволь пообщаетесь. Сделаете памятные фотографии и получите невероятный заряд положительных эмоций от этих добрых и красивых животных.

Приключение «в упряжке»

Чистый воздух и живописные пейзажи — вот чего не хватает для полного счастья. Поэтому дальше мы отправимся в поход. Я проведу небольшой инструктаж и выдам специальное снаряжение — пояс, к которому будет крепиться собачья шлейка, и мы пойдем к вершине горы Большой Ахун. По ходу пути я расскажу о местных достопримечательностях и с радостью отвечу на все ваши вопросы, а, поднявшись, дам насладиться великолепной панорамой, открывающейся со смотровой площадки башни в старинном стиле. После мы заглянем в еще одно необычное местечко — заброшенный ресторан, где сейчас собираются местные колдуны. Я поделюсь с вами его мрачной историей, а вы решите сами, чувствуется ли в темных залах мистическая атмосфера.