ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00

читать дальше уменьшить и понятен всем. Даже подвезли и увидели в блези 6 Нерп греющих на солнышке. Все 10 человек успели сфотографировать и записать видео, организатор не торопил. Группа наша ставит 10 баллов. Спасибо Дмитрию который, всегда был на связи и Василию в его руках была наша жизнь и великолепие 2-х часовое. Спасибо ребята Вам!!!!!!!!

Всем рекомендуем экскурсию. Лично я была уже второй раз. Все великолепно и организация со стороны исполнителя. Остановок было очень много и один раз схождение на Шхеры. Рассказ гида очень интересен