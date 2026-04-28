ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00

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На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка

Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах
Тех, кто хочет проникнуться красотой карельских фьордов без толпы, я приглашаю отправиться на мою прогулку.

На комфортном катере мы пройдем вдоль отвесных гранитных скал с хвойными лесами, мимо церкви Николая Чудотворца и Дачи Винтера.

Сделаем картинные фото с вершины на острове Хонкасало, а также поговорим о жизни и преданиях Карелии.
4.8
20 отзывов
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка

Описание экскурсии

Вдоль карельских фьордов

Мы пройдём мимо церкви Николая Чудотворца на острове Риеккалансаари и Дачи доктора Винтера начала 20 века, подплывём вплотную к отвесным скалам острова Хавус и высадимся на острове Хонкасало. Здесь у вас будет 30 минут, чтобы подняться на гору Вихтимяки: я провожу вас и оставлю полюбоваться завораживающей панорамой Ладожских шхер.

Организационные детали

  • Прогулка проводится с конца апреля до середины ноября
  • Наши катера оборудованы всеми средствами безопасности (жилеты всех размеров, спасательные круги и плот, рация и навигатор). Есть закрытая и открытая части. Жизнь и здоровье всех пассажиров и членов экипажа застрахованы.
  • Дополнительно оплачивается посещение парка «Ладожские шхеры» — 350 руб. /чел. Оплатить нужно на сайте парка заранее и иметь скриншот подтверждения платежа, так как на воде могут быть проверяющие.
  • Вы можете взять с собой на катер еду и напитки
  • Начало и окончание прогулки на причале в центре Сортавалы
  • Прогулку можно организовать и для большего количества путешественников — пишите, обсудим!

ежедневно в 12:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Дети до 9 лет1500 ₽
Дети до 2 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Г. Сортавала, наб. Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2863 туристов
Наше почтение, дорогие гости и жители города Сортавала! Предлагаем вашему вниманию лицензированные экскурсии на катере по Ладожским шхерам и на остров Валаам. Проводим групповые и индивидуальные прогулки и организуем рыбалку. С нами вы совершите нестандартный и неповторимый променад!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
К сожалению,погода в день экскурсии нас не порадовала,но капитан "Аполлона" Павел провел прекрасную экскурсию по Ладожским шкерам,показал нам суровую красоту Ладоги,рассказал много интересных фактов. Очень впечатлила нас прогулка по острову Хонкасало с потрясающими видами и нерпы,которых показал Павел. Экскурсия нас приятно удивила,очень рекомендую.
К сожалению,погода в день экскурсии нас не порадовала,но капитан "Аполлона" Павел провел прекрасную экскурсию по Ладожским
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Татьяна
Всем рекомендуем экскурсию. Лично я была уже второй раз. Все великолепно и организация со стороны исполнителя. Остановок было очень много и один раз схождение на Шхеры. Рассказ гида очень интересен
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и понятен всем. Даже подвезли и увидели в блези 6 Нерп греющих на солнышке. Все 10 человек успели сфотографировать и записать видео, организатор не торопил. Группа наша ставит 10 баллов. Спасибо Дмитрию который, всегда был на связи и Василию в его руках была наша жизнь и великолепие 2-х часовое. Спасибо ребята Вам!!!!!!!!

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Ерофеева
Всё очень чётко. Спасибо организаторам. Маршрут чудесный, капитан судна аккуратный 👍 Цена адекватная 👍 Отличный выбор для знакомства с Ладожскими шхерами.
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Д
все прошло просто великолепно, благодарю
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Е
Отличная поездка на закрытом теплом катере!! Насмотрелись на красоты Карелии со стороны воды, очень понравилось место для высадки, там открываются невероятные виды!! Однозначно рекомендую!)
Отличная поездка на закрытом теплом катере!! Насмотрелись на красоты Карелии со стороны воды, очень понравилось место
Отличная поездка на закрытом теплом катере!! Насмотрелись на красоты Карелии со стороны воды, очень понравилось место
Отличная поездка на закрытом теплом катере!! Насмотрелись на красоты Карелии со стороны воды, очень понравилось место
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Н
Все очень очень понравилось! 😍 Советую
Все очень очень понравилось! 😍 Советую
Все очень очень понравилось! 😍 Советую
Все очень очень понравилось! 😍 Советую
Все очень очень понравилось! 😍 Советую
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