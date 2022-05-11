ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00

На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка

Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах

Мини-группа
Тех, кто хочет проникнуться красотой карельских фьордов без толпы, я приглашаю отправиться на мою прогулку.

На комфортном катере мы пройдем вдоль отвесных гранитных скал с хвойными лесами, мимо церкви Николая Чудотворца и Дачи Винтера.

Сделаем картинные фото с вершины на острове Хонкасало, а также поговорим о жизни и преданиях Карелии.
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вдоль карельских фьордов

Мы пройдем мимо церкви Николая Чудотворца на острове Риеккалансаари и Дачи доктора Винтера начала 20 века, подплывем вплотную к отвесным скалам острова Хавус и высадимся на острове Хонкасало. Здесь у вас будет 30 минут, чтобы подняться на гору Вихтимяки: я провожу вас и оставлю полюбоваться завораживающей панорамой Ладожских шхер.

Дружеская прогулка

Чем живут люди в Карелии, где работают и как отдыхают? Во время снижения скорости, когда ветер не заглушает рассказы, вы услышите интересные заметки о нашем крае, узнаете о военных событиях, о географии, о природных особенностях и обитателях Ладоги.

Организационные детали

  • Прогулка проводится с конца апреля до середины ноября
  • Наши катера оборудованы всеми средствами безопасности (жилеты всех размеров, спасательные круги и плот, рация и навигатор). Есть закрытая и открытая части. Жизнь и здоровье всех пассажиров и членов экипажа застрахованы.
  • Вы можете взять с собой на катер еду и напитки
  • Начало и окончание прогулки на причале в центре Сортавалы
  • Прогулку можно организовать и для большего количества путешественников — пишите, обсудим!

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Ленина в Сортавале
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00

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