ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00

Тех, кто хочет проникнуться красотой карельских фьордов без толпы, я приглашаю отправиться на мою прогулку.
На комфортном катере мы пройдем вдоль отвесных гранитных скал с хвойными лесами, мимо церкви Николая Чудотворца и Дачи Винтера.
Сделаем картинные фото с вершины на острове Хонкасало, а также поговорим о жизни и преданиях Карелии.
На комфортном катере мы пройдем вдоль отвесных гранитных скал с хвойными лесами, мимо церкви Николая Чудотворца и Дачи Винтера.
Сделаем картинные фото с вершины на острове Хонкасало, а также поговорим о жизни и преданиях Карелии.
Описание экскурсии
Вдоль карельских фьордов
Мы пройдём мимо церкви Николая Чудотворца на острове Риеккалансаари и Дачи доктора Винтера начала 20 века, подплывём вплотную к отвесным скалам острова Хавус и высадимся на острове Хонкасало. Здесь у вас будет 30 минут, чтобы подняться на гору Вихтимяки: я провожу вас и оставлю полюбоваться завораживающей панорамой Ладожских шхер.
Организационные детали
- Прогулка проводится с конца апреля до середины ноября
- Наши катера оборудованы всеми средствами безопасности (жилеты всех размеров, спасательные круги и плот, рация и навигатор). Есть закрытая и открытая части. Жизнь и здоровье всех пассажиров и членов экипажа застрахованы.
- Дополнительно оплачивается посещение парка «Ладожские шхеры» — 350 руб. /чел. Оплатить нужно на сайте парка заранее и иметь скриншот подтверждения платежа, так как на воде могут быть проверяющие.
- Вы можете взять с собой на катер еду и напитки
- Начало и окончание прогулки на причале в центре Сортавалы
- Прогулку можно организовать и для большего количества путешественников — пишите, обсудим!
ежедневно в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
|Дети до 9 лет
|1500 ₽
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, наб. Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2863 туристов
Наше почтение, дорогие гости и жители города Сортавала! Предлагаем вашему вниманию лицензированные экскурсии на катере по Ладожским шхерам и на остров Валаам. Проводим групповые и индивидуальные прогулки и организуем рыбалку. С нами вы совершите нестандартный и неповторимый променад!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К сожалению,погода в день экскурсии нас не порадовала,но капитан "Аполлона" Павел провел прекрасную экскурсию по Ладожским шкерам,показал нам суровую красоту Ладоги,рассказал много интересных фактов. Очень впечатлила нас прогулка по острову Хонкасало с потрясающими видами и нерпы,которых показал Павел. Экскурсия нас приятно удивила,очень рекомендую.
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Всем рекомендуем экскурсию. Лично я была уже второй раз. Все великолепно и организация со стороны исполнителя. Остановок было очень много и один раз схождение на Шхеры. Рассказ гида очень интересен
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Всё очень чётко. Спасибо организаторам. Маршрут чудесный, капитан судна аккуратный 👍 Цена адекватная 👍 Отличный выбор для знакомства с Ладожскими шхерами.
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Д
все прошло просто великолепно, благодарю
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Е
Отличная поездка на закрытом теплом катере!! Насмотрелись на красоты Карелии со стороны воды, очень понравилось место для высадки, там открываются невероятные виды!! Однозначно рекомендую!)
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Н
Все очень очень понравилось! 😍 Советую
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