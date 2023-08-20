По Ладожским шхерам на маленькой лодке

Проплыть вдоль скалистых берегов в компании нерп и в единении с природой

5
4 отзыва
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Я живу в Карелии более 50 лет. Знаю, что посмотреть и где высадиться на берегах озера. Во время водной прогулки подойдём вплотную к скалам, рассмотрим мох и каждую трещинку. Моя лодка тихая, её не боятся нерпы. Они часто увязываются за ней и сопровождают на всём пути. А птицы подлетают так близко, что видно каждое их пёрышко. Эта истинная гармония с природой пронзает до мурашек!
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы не будем выходить в открытую Ладогу в целях безопасности. Наше мини-путешествие пройдёт вдоль берегов с живописными скалами, нависающими над водой.

  • С причала в Импилахти мы поплывём до отвесной скалы Пулливуори.
  • Доедем до Финского пляжа на острове Куриньеме. Здесь высадимся на берег, сделаем массу красивых фото, искупаемся, если позволит погода. Я расскажу легенду о создании острова.
  • Увидим остров Суусаари (в простонародье Горелый). Поведаю печальную историю о том, как он получил своё название.
  • На острове Матсаари посетим водопад Молочный, куда впадает вода из шести озёр. С меня рассказ о том, какая рыба тут водится и почему водопад называется именно так.
  • Взглянем на Петровскую загубину, где добывали гранит для строительства Петербурга.
  • На обратном пути будем идти по заливу Хауккалахти, огибая остров Хауккасаари (Ястребиный). Проплывём мимо форелевого хозяйства и увидим, как кормят мальков.

По пути будем любоваться блестящими куполами валаамских храмов, водной гладью озёр, живописными пейзажами берегов. По желанию на одном из островов устроим пикник.

Организационные детали

  • Прогулки проводятся в период открытой навигации с начала мая по конец октября
  • Перед отплытием расскажу о технике безопасности на воде. Все участники получат спасательные жилеты.
  • Возьмите с собой перекус для пикника
  • От Сортавала до Импилахти – 46 км. Можем организовать трансфер до точки старта за дополнительную плату. Подробности – в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в посёлке Импилахти
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Д
20 авг 2023
Красивые места, нужна одежда по погоде, так как лодка открытая и ветер продувает со всех сторон. Интересная поездка по шхерам с большого катера не увидишь столько.
Красивые места, нужна одежда по погоде, так как лодка открытая и ветер продувает со всех сторон.
В
14 авг 2023
Если вы хотите уединённую экскурсию с собственным гидом- то это путешествие для вас. Чтобы полюбоваться красотами Ладожских шхер, скорость не нужна, и если вы не планируете выход в Ладожское озеро, то прокатитесь на маленькой лодочке в сопровождении собственного гида- Сергея и эта прогулка не оставит вас равнодушными. Почувствуете брызги в лицо, увидите прекрасные места, остановитесь, где захотите, услышите рассказ об окружающей вас природе, услышите ответы на свои вопросы. Впечатления останутся с вами надолго. Места очень красивые и завораживающие, а на маленькой лодке за 3 часа вы многое увидите и узнаёте. Рекомендую данного организатора к прогулкам по шхерам.
Анастасия
9 авг 2023
Чудесно прокатились на небольшой лодке с мотором! Посетили заливы Ладожского озера, даже выехали в открытую часть!
Виды неописуемые!
Больше всего впечатлений получили от высадки на одном из островков! Виды космические)
На второй остановке уже обитаемой части в доволь наелись черники с куста!
Нас возил Сергей, очень приятный мужчина!
Валерий
2 авг 2023
Если вам чужд комфорт быстроходных катеров, вы хотите экстрима, ветра и брызг в лицо, солнца на кожу, маневрирований на встречной, поперечной, и попутной крутой волне, то вам сюда. При этом скорость путешествия позволит в мельчайших деталях рассмотреть ландшафт шхер по маршруту. А также пройти в проливах, куда более крупные суда не зайдут. И непередаваемое удовольствие охладиться в водах Ладоги на диком пляже. А информацию, историю и названия островов (которые забудутся примерно недели через две) с лёгкостью прочитать на соответствующих сайтах.

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