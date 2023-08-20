Проплыть вдоль скалистых берегов в компании нерп и в единении с природой
Я живу в Карелии более 50 лет. Знаю, что посмотреть и где высадиться на берегах озера. Во время водной прогулки подойдём вплотную к скалам, рассмотрим мох и каждую трещинку. Моя лодка тихая, её не боятся нерпы. Они часто увязываются за ней и сопровождают на всём пути. А птицы подлетают так близко, что видно каждое их пёрышко. Эта истинная гармония с природой пронзает до мурашек!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы не будем выходить в открытую Ладогу в целях безопасности. Наше мини-путешествие пройдёт вдоль берегов с живописными скалами, нависающими над водой.
- С причала в Импилахти мы поплывём до отвесной скалы Пулливуори.
- Доедем до Финского пляжа на острове Куриньеме. Здесь высадимся на берег, сделаем массу красивых фото, искупаемся, если позволит погода. Я расскажу легенду о создании острова.
- Увидим остров Суусаари (в простонародье Горелый). Поведаю печальную историю о том, как он получил своё название.
- На острове Матсаари посетим водопад Молочный, куда впадает вода из шести озёр. С меня рассказ о том, какая рыба тут водится и почему водопад называется именно так.
- Взглянем на Петровскую загубину, где добывали гранит для строительства Петербурга.
- На обратном пути будем идти по заливу Хауккалахти, огибая остров Хауккасаари (Ястребиный). Проплывём мимо форелевого хозяйства и увидим, как кормят мальков.
По пути будем любоваться блестящими куполами валаамских храмов, водной гладью озёр, живописными пейзажами берегов. По желанию на одном из островов устроим пикник.
Организационные детали
- Прогулки проводятся в период открытой навигации с начала мая по конец октября
- Перед отплытием расскажу о технике безопасности на воде. Все участники получат спасательные жилеты.
- Возьмите с собой перекус для пикника
- От Сортавала до Импилахти – 46 км. Можем организовать трансфер до точки старта за дополнительную плату. Подробности – в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в посёлке Импилахти
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Сортавале
Я коренной житель Приладожья, знаю местные обычаи и историю края. Люблю Ладогу, ценю и берегу уникальную природу Карелии. С уважением отношусь к гостям Приладожья и готов ответить на любые вопросы.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
20 авг 2023
Красивые места, нужна одежда по погоде, так как лодка открытая и ветер продувает со всех сторон. Интересная поездка по шхерам с большого катера не увидишь столько.
В
Венера
14 авг 2023
Если вы хотите уединённую экскурсию с собственным гидом- то это путешествие для вас. Чтобы полюбоваться красотами Ладожских шхер, скорость не нужна, и если вы не планируете выход в Ладожское озеро, то прокатитесь на маленькой лодочке в сопровождении собственного гида- Сергея и эта прогулка не оставит вас равнодушными. Почувствуете брызги в лицо, увидите прекрасные места, остановитесь, где захотите, услышите рассказ об окружающей вас природе, услышите ответы на свои вопросы. Впечатления останутся с вами надолго. Места очень красивые и завораживающие, а на маленькой лодке за 3 часа вы многое увидите и узнаёте. Рекомендую данного организатора к прогулкам по шхерам.
Анастасия
9 авг 2023
Чудесно прокатились на небольшой лодке с мотором! Посетили заливы Ладожского озера, даже выехали в открытую часть!
Виды неописуемые!
Больше всего впечатлений получили от высадки на одном из островков! Виды космические)
На второй остановке уже обитаемой части в доволь наелись черники с куста!
Нас возил Сергей, очень приятный мужчина!
Виды неописуемые!
Больше всего впечатлений получили от высадки на одном из островков! Виды космические)
На второй остановке уже обитаемой части в доволь наелись черники с куста!
Нас возил Сергей, очень приятный мужчина!
Валерий
2 авг 2023
Если вам чужд комфорт быстроходных катеров, вы хотите экстрима, ветра и брызг в лицо, солнца на кожу, маневрирований на встречной, поперечной, и попутной крутой волне, то вам сюда. При этом скорость путешествия позволит в мельчайших деталях рассмотреть ландшафт шхер по маршруту. А также пройти в проливах, куда более крупные суда не зайдут. И непередаваемое удовольствие охладиться в водах Ладоги на диком пляже. А информацию, историю и названия островов (которые забудутся примерно недели через две) с лёгкостью прочитать на соответствующих сайтах.
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