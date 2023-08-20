Я живу в Карелии более 50 лет. Знаю, что посмотреть и где высадиться на берегах озера. Во время водной прогулки подойдём вплотную к скалам, рассмотрим мох и каждую трещинку. Моя лодка тихая, её не боятся нерпы. Они часто увязываются за ней и сопровождают на всём пути. А птицы подлетают так близко, что видно каждое их пёрышко. Эта истинная гармония с природой пронзает до мурашек!

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Описание

Что вас ожидает

Мы не будем выходить в открытую Ладогу в целях безопасности. Наше мини-путешествие пройдёт вдоль берегов с живописными скалами, нависающими над водой.

С причала в Импилахти мы поплывём до отвесной скалы Пулливуори.

Доедем до Финского пляжа на острове Куриньеме. Здесь высадимся на берег, сделаем массу красивых фото, искупаемся, если позволит погода. Я расскажу легенду о создании острова.

Увидим остров Суусаари (в простонародье Горелый). Поведаю печальную историю о том, как он получил своё название.

На острове Матсаари посетим водопад Молочный, куда впадает вода из шести озёр. С меня рассказ о том, какая рыба тут водится и почему водопад называется именно так.

Взглянем на Петровскую загубину, где добывали гранит для строительства Петербурга.

На обратном пути будем идти по заливу Хауккалахти, огибая остров Хауккасаари (Ястребиный). Проплывём мимо форелевого хозяйства и увидим, как кормят мальков.

По пути будем любоваться блестящими куполами валаамских храмов, водной гладью озёр, живописными пейзажами берегов. По желанию на одном из островов устроим пикник.

Организационные детали