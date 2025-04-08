Поездка на катере в Национальный парк - Ладожские шхеры

Во время водной прогулки вы сможете ощутить всю мощь и красоту одного из крупнейших пресноводных озер Европы.

Отправимся сквозь заливы и протоки среди отвесных скал, где вы увидите уникальные природные ландшафты, включая Ястребиную гору и острова, поросшие реликтовыми соснами.
Поездка на катере в Национальный парк - Ладожские шхеры
Поездка на катере в Национальный парк - Ладожские шхеры
Поездка на катере в Национальный парк - Ладожские шхеры
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00

Описание трансфер

Водная прогулка по Ладожским шхерам

На водной прогулке по одному из крупнейших пресноводных озер Европы вас ожидает уникальная атмосфера живописного края. Вы сможете насладиться видами скалистых островов различных размеров, которые изломленной береговой линией протянулись на десятки километров.

Что вы увидите

Во время этой увлекательной поездки вы сможете увидеть с воды:

  • Парк «Дача доктора Винтера»;
  • Гору Хаукаариутта (Ястребиная гора);
  • Высадку в шхерах острова Хонкасало;
  • Подъем на гору Айно (о. Карнетсаари).

Маршрут проходит вдоль отвесных скал через заливы и протоки, охватывая 34 километра удивительных природных ландшафтов!

Природа Ладожских шхер

Природа в Ладожских шхерах разнообразнее, чем на остальной части Карелии. Здесь можно встретить множество редких и исчезающих видов, что делает этот край особенно ценным. Ладожские шхеры – это уникальное явление природы, известное также как Ладожские фьорды. Острова и склоны гор густо обросли реликтовыми соснами и еловыми чащами, создавая неповторимый ландшафт.

Восхождение на «Сторожевую гору»

Во время прогулки по острову Хонкасало вы подниметесь на «Сторожевую гору», где находится скала Вахтимяки. С этого места открываются великолепные панорамы шхер, а вдали можно увидеть Валаамский архипелаг и купола Спасо-Преображенского собора. Именно поэтому остров Хонкасало нередко называют «крышей Ладоги».

Наши услуги

Мы с гордостью занимаемся профессиональным сопровождением поездок и прогулок по Ладожским шхерам, включая такие места, как:

  • Остров Валаам;
  • Остров Путсаари;
  • Остров Пеллотсари.

Кроме того, мы предлагаем уникальный маршрут по местам боевой славы - "Оборонные острова - линия Маннергейма". Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя красоту и богатство этого удивительного региона!

Ежедневно, начиная с 10:00 по Москве и через каждые 2 часа, крайнее время выхода может корректироваться в зависимости от времени года.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в национальный парк Ладожские шхеры
Что не входит в цену
  • Оплата за посещение парка
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, набережная Ладожской флотилии д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, начиная с 10:00 по Москве и через каждые 2 часа, крайнее время выхода может корректироваться в зависимости от времени года.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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