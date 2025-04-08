Во время водной прогулки вы сможете ощутить всю мощь и красоту одного из крупнейших пресноводных озер Европы. Отправимся сквозь заливы и протоки среди отвесных скал, где вы увидите уникальные природные ландшафты, включая Ястребиную гору и острова, поросшие реликтовыми соснами.

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Описание трансфер

Водная прогулка по Ладожским шхерам

На водной прогулке по одному из крупнейших пресноводных озер Европы вас ожидает уникальная атмосфера живописного края. Вы сможете насладиться видами скалистых островов различных размеров, которые изломленной береговой линией протянулись на десятки километров.

Что вы увидите

Во время этой увлекательной поездки вы сможете увидеть с воды:

Парк «Дача доктора Винтера»;

Гору Хаукаариутта (Ястребиная гора);

Высадку в шхерах острова Хонкасало;

Подъем на гору Айно (о. Карнетсаари).

Маршрут проходит вдоль отвесных скал через заливы и протоки, охватывая 34 километра удивительных природных ландшафтов!

Природа Ладожских шхер

Природа в Ладожских шхерах разнообразнее, чем на остальной части Карелии. Здесь можно встретить множество редких и исчезающих видов, что делает этот край особенно ценным. Ладожские шхеры – это уникальное явление природы, известное также как Ладожские фьорды. Острова и склоны гор густо обросли реликтовыми соснами и еловыми чащами, создавая неповторимый ландшафт.

Восхождение на «Сторожевую гору»

Во время прогулки по острову Хонкасало вы подниметесь на «Сторожевую гору», где находится скала Вахтимяки. С этого места открываются великолепные панорамы шхер, а вдали можно увидеть Валаамский архипелаг и купола Спасо-Преображенского собора. Именно поэтому остров Хонкасало нередко называют «крышей Ладоги».

Наши услуги

Мы с гордостью занимаемся профессиональным сопровождением поездок и прогулок по Ладожским шхерам, включая такие места, как:

Остров Валаам;

Остров Путсаари;

Остров Пеллотсари.

Кроме того, мы предлагаем уникальный маршрут по местам боевой славы - "Оборонные острова - линия Маннергейма". Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя красоту и богатство этого удивительного региона!