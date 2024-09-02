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Авторский тур
4 дня
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
Проехать по полуострову Ханукка и прокатиться по Уксинской озовой гряде на фэтбайках
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
«Для участия нужно уверенно кататься на велосипеде и не иметь медицинских противопоказаний»
2 сен в 08:30
16 сен в 08:30
23 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
Насладиться лесным воздухом и прокачать выносливость
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
«Для участия нужно уверенно кататься на велосипеде и не иметь медицинских противопоказаний»
16 авг в 08:30
23 авг в 08:30
18 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От Ладоги до Онеги на велосипедах
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Начало: Сортавала, ж. - д. вокзал, 08:30. Желающие посетит...
«Необходимое снаряжение: велошлем (можно арендовать у нас), одежда для езды на велосипеде, желательно специальные велотрусы (без швов) и обувь с жесткой подошвой»
21 июля в 08:30
55 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На велосипеде»
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