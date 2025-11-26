Индивидуальная
до 8 чел.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его главные достопримечательности, включая Кремль и аллею декабристов. Узнайте о знаменитых жителях города
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
Начало: Кафе «У Ершова»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе Тобольского кремля
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:30
1520 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр26 ноября 2025Спасибо за содержательную, интересную и лёгкую экскурсию! Нам очень понравилось. Тайминг перемещения прекрасен. Мы закончили на 2 минуты позже, как
- ЯЯкушева26 ноября 2025Милейшая экскурсовод Елена за короткий срок влюбила нас в город Тобольск. Маршрут экскурсии был построен так грамотно, что не смотря
- ИИнна24 ноября 2025Экскурсовод Людмила потрясающий специалист! Человек увлеченный своим делом, бесконечно влюбленный в Тобольск. И эту любовь Людмила передала нам. Очень много
- ММарина24 ноября 2025Экскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открыть для себя Тобольск с его героями, учеными, писателями, музыкантами. Спасибо большое!
- ИИнга9 ноября 2025Экскурсия «Легенды и мифы Тобольска» познакомила с историей города через призму легенд и мифов. Гид подробно рассказывала о значимых местах и интересных фактах. Получили общее представление об историческом и культурном наследии Тобольска.
- ИИнна22 октября 2025Экскурсия прошла великолепно! Нам очень интересно, с любовью, поведала историю Тобольска! Очень многое узнали впервые. За такой короткий промежуток времени невозможно узнать все о городе. Хочется вернуться и углубляться в удивительную историю духовной столицы Сибири.
- ММихаил8 октября 2025Добрый день! Экскурсия интересная и познавательная! Грамотный экскурсовод и красивые достопримечательности!
- РРоман8 октября 2025Все отлично. Гид - приятная девушка, очень компетентна, очень интересно и занимательно провела экскурсию. Правильно выстроенный маршрут экскурсии и как итог - 2 с лишним часа пешей прогулки на одном дыхании. Максимальная оценка 🤗
- ССветлана7 октября 2025Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывала, чувствуется глубокое знание истории и не только касаемо города Тобольск. Время пролетело моментально.
- ЯЯнина1 октября 2025Экскурсовод Людмила очень любит свой город, это чувствуется в каждом ее слове, жесте и интонации.
Огромное удовольствие слушать человека, увлеченного своим ремеслом!
- ННаталья23 сентября 2025Если вы в Тобольске на 1 день (как мы), то смело берите именно эту экскурсию! Полная экскурсия по верхнему и
- ЛЛидия11 сентября 2025Благодарим гида Татьяну за познавательную экскурсию. Особо радует, когда экскурсовод умело передает историю и любовь к родному краю.
- ММария1 сентября 2025Нашим гидом была Олеся! Прекрасный экскурсовод, знающий,отвечающий на все наши вопросы. Мы не устали. Нам было интересно и познавательно. Советую гида Олесю!
- ГГульнара27 августа 2025Спасибо за экскурсию,время пролетело незаметно.
- ННадежда25 августа 2025Экскурсию провела гид Татьяна. Нам очень понравилось. История города подавалась с профессионализмом, увлеченностью и любовью! Вся информация чёткая, понятная, было интересно и познавательно! Спасибо! Для первого знакомства с городом - рекомендую!
- ААлександр21 августа 2025Интересная экскурсия, которая включает как обзорную экскурсию на город, так и повествование об основных мифах, легендах, связанных с историей древней столицы Сибири.
Рекомендую!
- ИИлья17 августа 2025Отличная экскурсия! Информации много и очень интересно! Понравилось всем и нам и детям!!!! Сам по себе город интересный и красивый, а после экскурсии он становится ещё прекраснее!!!!!!
- ААнастасия9 августа 2025Все супер, шикарно и познавательно!!!!
- ААнастасия1 августа 2025Нам очень понравилось. Марина очень милая интересно и понятно рассказывает. Отвечает на вопросы. Ну спешит 😌
- ААнастасия1 августа 2025В Тобольске были проездом. Экскурсию бронировала заранее, чтобы провести время с пользой. Группа из пяти человек, в том числе ребенок
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Троицкий мыс»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в декабре 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Троицкий мыс" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1200 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 387 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Тобольске на 2025 год по теме «Троицкий мыс», 387 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль