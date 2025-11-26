А Александр Легенды и мифы Тобольска читать дальше и начали на 2 минуты позже, потому что ждали, пока часть группы дофоткается у Рыбы-кита. И это несмотря на лёд под ногами и довольно сложную для уличной экскурсии погоду. Здорово) Сам водил экскурсии по родному Петербургу и знаю, какой это нелёгкий труд. И ещё - у экскурсовода очень приятный тембр голоса. Сразу слышно, как человек любит и ценит свой город. Спасибо за содержательную, интересную и лёгкую экскурсию! Нам очень понравилось. Тайминг перемещения прекрасен. Мы закончили на 2 минуты позже, как

Я Якушева Тобольск - отец городов сибирских Милейшая экскурсовод Елена за короткий срок влюбила нас в город Тобольск. Маршрут экскурсии был построен так грамотно, что не смотря на холод и ветер, мы настолько были увлечены и погружены в историю города, что 2 часа пролетели незаметно и нам не хотелось расставаться. Обязательно вернемся в этот город на более длительный срок.

И Инна Тобольск - отец городов сибирских Экскурсовод Людмила потрясающий специалист! Человек увлеченный своим делом, бесконечно влюбленный в Тобольск. И эту любовь Людмила передала нам. Очень много фактов как из истории города, так и из современной жизни, и о перспективах города мы тоже узнали. Повествование было структурированным, последовательным и очень динамичным. Ни один наш вопрос не был оставлен без внимания или без ответа. Людмила не только профессионал высочайшего класса, но и очень душевный, добрый, веселый и энергичный человек! Спасибо огромное Людмиле!

М Марина Тобольск - отец городов сибирских Экскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открыть для себя Тобольск с его героями, учеными, писателями, музыкантами. Спасибо большое!

И Инга Легенды и мифы Тобольска Экскурсия «Легенды и мифы Тобольска» познакомила с историей города через призму легенд и мифов. Гид подробно рассказывала о значимых местах и интересных фактах. Получили общее представление об историческом и культурном наследии Тобольска.

И Инна Тобольск - отец городов сибирских Экскурсия прошла великолепно! Нам очень интересно, с любовью, поведала историю Тобольска! Очень многое узнали впервые. За такой короткий промежуток времени невозможно узнать все о городе. Хочется вернуться и углубляться в удивительную историю духовной столицы Сибири.

М Михаил Легенды и мифы Тобольска Добрый день! Экскурсия интересная и познавательная! Грамотный экскурсовод и красивые достопримечательности!

Р Роман Тобольск - отец городов сибирских Все отлично. Гид - приятная девушка, очень компетентна, очень интересно и занимательно провела экскурсию. Правильно выстроенный маршрут экскурсии и как итог - 2 с лишним часа пешей прогулки на одном дыхании. Максимальная оценка 🤗

С Светлана Тобольск - отец городов сибирских Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывала, чувствуется глубокое знание истории и не только касаемо города Тобольск. Время пролетело моментально.

Я Янина Тобольск - отец городов сибирских Экскурсовод Людмила очень любит свой город, это чувствуется в каждом ее слове, жесте и интонации.

Огромное удовольствие слушать человека, увлеченного своим ремеслом!

Н Наталья Тобольск - отец городов сибирских Если вы в Тобольске на 1 день (как мы), то смело берите именно эту экскурсию! Полная экскурсия по верхнему и нижнему историческому городу. Нам повезло с погодой и с гидом Людмилой! Человек любит и знает свой город. Делится интересными историческими и современными фактами о жизни города. И от этого Тобольск и Сибирь стали нам еще ближе (мы с Урала)! Обязательно приедем еще!

Л Лидия Тобольск - отец городов сибирских Благодарим гида Татьяну за познавательную экскурсию. Особо радует, когда экскурсовод умело передает историю и любовь к родному краю.

М Мария Тобольск - отец городов сибирских Нашим гидом была Олеся! Прекрасный экскурсовод, знающий,отвечающий на все наши вопросы. Мы не устали. Нам было интересно и познавательно. Советую гида Олесю!

Г Гульнара Тобольск - отец городов сибирских Спасибо за экскурсию,время пролетело незаметно.

Н Надежда Тобольск - отец городов сибирских Экскурсию провела гид Татьяна. Нам очень понравилось. История города подавалась с профессионализмом, увлеченностью и любовью! Вся информация чёткая, понятная, было интересно и познавательно! Спасибо! Для первого знакомства с городом - рекомендую!

А Александр Легенды и мифы Тобольска Интересная экскурсия, которая включает как обзорную экскурсию на город, так и повествование об основных мифах, легендах, связанных с историей древней столицы Сибири.



Рекомендую!

И Илья Тобольск - отец городов сибирских Отличная экскурсия! Информации много и очень интересно! Понравилось всем и нам и детям!!!! Сам по себе город интересный и красивый, а после экскурсии он становится ещё прекраснее!!!!!!

А Анастасия Тобольск - отец городов сибирских Все супер, шикарно и познавательно!!!!

А Анастасия Легенды и мифы Тобольска Нам очень понравилось. Марина очень милая интересно и понятно рассказывает. Отвечает на вопросы. Ну спешит 😌