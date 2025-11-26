Мои заказы

Троицкий мыс – экскурсии в Тобольске

Найдено 5 экскурсий в категории «Троицкий мыс» в Тобольске, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его главные достопримечательности, включая Кремль и аллею декабристов. Узнайте о знаменитых жителях города
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Пешая
2 часа
286 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
Начало: Кафе «У Ершова»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Пешая
1 час
28 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Пешая
2 часа
6 отзывов
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе Тобольского кремля
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:30
1520 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    26 ноября 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Спасибо за содержательную, интересную и лёгкую экскурсию! Нам очень понравилось. Тайминг перемещения прекрасен. Мы закончили на 2 минуты позже, как
    читать дальше

    и начали на 2 минуты позже, потому что ждали, пока часть группы дофоткается у Рыбы-кита. И это несмотря на лёд под ногами и довольно сложную для уличной экскурсии погоду. Здорово) Сам водил экскурсии по родному Петербургу и знаю, какой это нелёгкий труд. И ещё - у экскурсовода очень приятный тембр голоса. Сразу слышно, как человек любит и ценит свой город.

  • Я
    Якушева
    26 ноября 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Милейшая экскурсовод Елена за короткий срок влюбила нас в город Тобольск. Маршрут экскурсии был построен так грамотно, что не смотря
    читать дальше

    на холод и ветер, мы настолько были увлечены и погружены в историю города, что 2 часа пролетели незаметно и нам не хотелось расставаться. Обязательно вернемся в этот город на более длительный срок.

  • И
    Инна
    24 ноября 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Экскурсовод Людмила потрясающий специалист! Человек увлеченный своим делом, бесконечно влюбленный в Тобольск. И эту любовь Людмила передала нам. Очень много
    читать дальше

    фактов как из истории города, так и из современной жизни, и о перспективах города мы тоже узнали. Повествование было структурированным, последовательным и очень динамичным. Ни один наш вопрос не был оставлен без внимания или без ответа. Людмила не только профессионал высочайшего класса, но и очень душевный, добрый, веселый и энергичный человек! Спасибо огромное Людмиле!

  • М
    Марина
    24 ноября 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Экскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открыть для себя Тобольск с его героями, учеными, писателями, музыкантами. Спасибо большое!
    Экскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открыть для себя Тобольск с его героями, учеными, писателями, музыкантами. Спасибо большое!
  • И
    Инга
    9 ноября 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Экскурсия «Легенды и мифы Тобольска» познакомила с историей города через призму легенд и мифов. Гид подробно рассказывала о значимых местах и интересных фактах. Получили общее представление об историческом и культурном наследии Тобольска.
    Экскурсия «Легенды и мифы Тобольска» познакомила с историей города через призму легенд и мифов. Гид подробно рассказывала о значимых местах и интересных фактах. Получили общее представление об историческом и культурном наследии Тобольска.
  • И
    Инна
    22 октября 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Экскурсия прошла великолепно! Нам очень интересно, с любовью, поведала историю Тобольска! Очень многое узнали впервые. За такой короткий промежуток времени невозможно узнать все о городе. Хочется вернуться и углубляться в удивительную историю духовной столицы Сибири.
  • М
    Михаил
    8 октября 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Добрый день! Экскурсия интересная и познавательная! Грамотный экскурсовод и красивые достопримечательности!
  • Р
    Роман
    8 октября 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Все отлично. Гид - приятная девушка, очень компетентна, очень интересно и занимательно провела экскурсию. Правильно выстроенный маршрут экскурсии и как итог - 2 с лишним часа пешей прогулки на одном дыхании. Максимальная оценка 🤗
  • С
    Светлана
    7 октября 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывала, чувствуется глубокое знание истории и не только касаемо города Тобольск. Время пролетело моментально.
  • Я
    Янина
    1 октября 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Экскурсовод Людмила очень любит свой город, это чувствуется в каждом ее слове, жесте и интонации.
    Огромное удовольствие слушать человека, увлеченного своим ремеслом!
    Экскурсовод Людмила очень любит свой город, это чувствуется в каждом ее слове, жесте и интонации.
Огромное удовольствие слушать человека, увлеченного своим ремеслом!
  • Н
    Наталья
    23 сентября 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Если вы в Тобольске на 1 день (как мы), то смело берите именно эту экскурсию! Полная экскурсия по верхнему и
    читать дальше

    нижнему историческому городу. Нам повезло с погодой и с гидом Людмилой! Человек любит и знает свой город. Делится интересными историческими и современными фактами о жизни города. И от этого Тобольск и Сибирь стали нам еще ближе (мы с Урала)! Обязательно приедем еще!

  • Л
    Лидия
    11 сентября 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Благодарим гида Татьяну за познавательную экскурсию. Особо радует, когда экскурсовод умело передает историю и любовь к родному краю.
    Благодарим гида Татьяну за познавательную экскурсию. Особо радует, когда экскурсовод умело передает историю и любовь к родному краю.
  • М
    Мария
    1 сентября 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Нашим гидом была Олеся! Прекрасный экскурсовод, знающий,отвечающий на все наши вопросы. Мы не устали. Нам было интересно и познавательно. Советую гида Олесю!
  • Г
    Гульнара
    27 августа 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Спасибо за экскурсию,время пролетело незаметно.
  • Н
    Надежда
    25 августа 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Экскурсию провела гид Татьяна. Нам очень понравилось. История города подавалась с профессионализмом, увлеченностью и любовью! Вся информация чёткая, понятная, было интересно и познавательно! Спасибо! Для первого знакомства с городом - рекомендую!
  • А
    Александр
    21 августа 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Интересная экскурсия, которая включает как обзорную экскурсию на город, так и повествование об основных мифах, легендах, связанных с историей древней столицы Сибири.

    Рекомендую!
  • И
    Илья
    17 августа 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Отличная экскурсия! Информации много и очень интересно! Понравилось всем и нам и детям!!!! Сам по себе город интересный и красивый, а после экскурсии он становится ещё прекраснее!!!!!!
  • А
    Анастасия
    9 августа 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Все супер, шикарно и познавательно!!!!
    Все супер, шикарно и познавательно!!!!
  • А
    Анастасия
    1 августа 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Нам очень понравилось. Марина очень милая интересно и понятно рассказывает. Отвечает на вопросы. Ну спешит 😌
    Нам очень понравилось. Марина очень милая интересно и понятно рассказывает. Отвечает на вопросы. Ну спешит 😌
  • А
    Анастасия
    1 августа 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    В Тобольске были проездом. Экскурсию бронировала заранее, чтобы провести время с пользой. Группа из пяти человек, в том числе ребенок
    читать дальше

    9 лет. Приехали заранее, очень вкусно и не дорого покушали в кафе "у Ершова" (возле которого была назначена встреча), встретились с экскурсоводом Людмилой. Экскурсия нам всем очень понравилась, Людмила дала очень много познавательной и интересной информации. Провела по всем местам, всё показала, привела очень много исторических фактов, о которых я даже не догадывалась. Время пролетело не заметно и появилось желание вновь вернуться в этот город. Людмила, ещё раз, спасибо вам!

