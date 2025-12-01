Индивидуальная
Ремесленная экскурсия в музей-балаган
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его главные достопримечательности, включая Кремль и аллею декабристов. Узнайте о знаменитых жителях города
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
Начало: Кафе «У Ершова»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе Тобольского кремля
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
1520 ₽ за всё до 8 чел.
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 декабря 2025Очень познавательно и с большой любовью к своему городу!
- ААлександр26 ноября 2025Спасибо за содержательную, интересную и лёгкую экскурсию! Нам очень понравилось. Тайминг перемещения прекрасен. Мы закончили на 2 минуты позже, как
- ЯЯкушева26 ноября 2025Милейшая экскурсовод Елена за короткий срок влюбила нас в город Тобольск. Маршрут экскурсии был построен так грамотно, что не смотря
- ИИнна24 ноября 2025Экскурсовод Людмила потрясающий специалист! Человек увлеченный своим делом, бесконечно влюбленный в Тобольск. И эту любовь Людмила передала нам. Очень много
- ММарина24 ноября 2025Экскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открыть для себя Тобольск с его героями, учеными, писателями, музыкантами. Спасибо большое!
- ИИрина22 ноября 2025Замечательный экскурсовод. Было очень холодно, но холод не ощущался благодаря интересному материалу и уникальной способности Натальи максимально заботиться о клиенте.
- ТТатьяна14 ноября 2025Приехали в Тобольск по зову сердца и очень рады, что отправились в маленькое путешествие по большому, прекрасному и богатому историей
- ННаталья10 ноября 2025Замечательный экскурсовод настолько интересно рассказывала о городе, что я не заметила как завершилась наша пешая экскурсия. Столько новых и потрясающих фактов я узнала. Огромное спасибо, вам Наталья. Дальнейшего процветания.
- ИИнга9 ноября 2025Экскурсия «Легенды и мифы Тобольска» познакомила с историей города через призму легенд и мифов. Гид подробно рассказывала о значимых местах и интересных фактах. Получили общее представление об историческом и культурном наследии Тобольска.
- ККатерина7 ноября 2025Добрый день,
Большое спасибо Наталье за профессиональную увлекательную экскурсию. Успели за короткое время обойти множество мест и узнать многое о Тобольске. Влюбились в город. Обязательно вернемся летом.
- ННаталия6 ноября 2025Очень понравился формат и содержание, спасибо большое. Удобно:
1) аудиогид не зависит от наличия интернета,
2)можно организовать просмотр в своем ритме с
- NNINA6 ноября 2025Наталья провела для нас чудесную прогулку по верхнему и нижнему Тобольску. Очень опытный гид с глубокими знагиями. Побывали в Софийском
- ВВалерий4 ноября 2025Экскурсия по Тобольску с Натальей очень понравилась. Рекомендую.
- ССергей2 ноября 2025Были на экскурсии с компанией друзей, все остались очень довольны. Все были переполнены впечатлениями и эмоциями еще несколько дней после
- ККуценко31 октября 2025Спасибо за очень интересную экскурсию.
- ССветлана30 октября 2025Прекрасный экскурсовод и экскурсия. Мне очень понравилось. Было интересно с первых минут. Наталья умеет завладеть вниманием ☺️
Буду всем рекомендовать Наталью и сама обязательно вернусь в Тобольск 🌹
- ИИрина26 октября 2025Отличная экскурсия - много всего рассказано: и исторического, и про современность. Понравилось, что не только старый город посмотрели, что можно
- ККсения23 октября 2025Очень понравилась экскурсия с Натальей)
За 3 часа столько всего увидели и узнали! Начать знакомство с Тобольском с этой экскурсии было правильным решением 💫
- ЕЕкатерина22 октября 2025Это была потрясающая экскурсия! Настолько полная, информативная, безупречная, что хочется повторить! Прекрасно подан материал! Наталья, спасибо Вам большое за 3 удивительных часа!!!
- ИИнна22 октября 2025Экскурсия прошла великолепно! Нам очень интересно, с любовью, поведала историю Тобольска! Очень многое узнали впервые. За такой короткий промежуток времени невозможно узнать все о городе. Хочется вернуться и углубляться в удивительную историю духовной столицы Сибири.
