Выбирайте и другие экскурсии по Уфе

Что вас ожидает

Купеческие имения и Хакимовская мечеть

Вы узнаете, когда, кем и при каких обстоятельствах был создан «Арт-квадрат». А также услышите историю известных местных купцов, чьи имения расположены на его территории: Хакимовых, Вогау, Колмацких и Поповых. Увидите один из первых электротеатров в Уфе и побываете на стройплощадке реставрируемой Хакимовской мечети — одной из старейших в исторической части города.

Уфа сквозь столетия

Я расскажу о больших и малых событиях дореволюционного и советского прошлого, связанных с историей четырех улиц, составляющих территорию квадрата: Коммунистической, Ленина, Чернышевского и Мустая Карима. Кроме того, помогу расшифровать арт-объекты, граффити и детали современной отделки старинных зданий, над которыми работали художники и дизайнеры из разных городов.