Выбирайте и другие экскурсии по Уфе

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  3. «Арт-квадрат» — путешествие во времени

Погулять по современному творческому кластеру и отыскать приметы разных эпох

Кристина
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Кристина – ваш гид
Любой мегаполис похож на слоеный пирог — он состоит из разных культурных слоев, создающих облик города.

Вы увидите шедевры дореволюционного зодчества, монументальные здания советского периода, граффити и необычные арт-объекты.

А также услышите о купеческих семьях и любопытных событиях прошлого.
1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на Коммунистической, 49
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«Арт-квадрат» — путешествие во времени
«Арт-квадрат» — путешествие во времени

Что вас ожидает

Купеческие имения и Хакимовская мечеть
Вы узнаете, когда, кем и при каких обстоятельствах был создан «Арт-квадрат». А также услышите историю известных местных купцов, чьи имения расположены на его территории: Хакимовых, Вогау, Колмацких и Поповых. Увидите один из первых электротеатров в Уфе и побываете на стройплощадке реставрируемой Хакимовской мечети — одной из старейших в исторической части города.

Уфа сквозь столетия
Я расскажу о больших и малых событиях дореволюционного и советского прошлого, связанных с историей четырех улиц, составляющих территорию квадрата: Коммунистической, Ленина, Чернышевского и Мустая Карима. Кроме того, помогу расшифровать арт-объекты, граффити и детали современной отделки старинных зданий, над которыми работали художники и дизайнеры из разных городов.

Организационные детали

Я могу адаптировать экскурсию для маленьких путешественников: дети посмотрят слайды, фотографии в шарике и увидят, как в советское время проходил процесс создания фотографии

«Арт-квадрат» — путешествие во времени
«Арт-квадрат» — путешествие во времени
«Арт-квадрат» — путешествие во времени
«Арт-квадрат» — путешествие во времени
«Арт-квадрат» — путешествие во времени
«Арт-квадрат» — путешествие во времени
«Арт-квадрат» — путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Коммунистической, 49.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кристина
Кристина
Меня зовут Кристина. Я родилась в Уфе в 1977 году. Имею два высших образования: филологическое и искусствоведческое. Вожу авторские экскурсии по городу с 2012 года и работаю куратором галереи актуального искусства «Х-МАХ». Кроме того, занимаюсь охраной памятников архитектуры в составе общественного движения «Архзащита Уфы» и фестиваля по воссозданию исторической среды «Том Сойер Фест». Поэтому об истории города, как и об искусстве, знаю из первых рук.
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