Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Ульяновске

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Ульяновске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ульяновск: история, современность, легенды
Пешая
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Завтра в 15:00
14 дек в 11:00
5340 ₽ за всё до 20 чел.
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Пешая
1.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Ульяновска, посетив Владимирский сад, Соборную площадь и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: На ул. Спасской
15 дек в 13:00
16 дек в 13:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Ульяновск от основания до современности
Пешая
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 17 чел.
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
8899 ₽ за всё до 17 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ульяновск: история, современность, легенды
  2. Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
  3. Ульяновск от основания до современности
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Памятник Богдану Хитрово
  3. Улица Гончарова
  4. Соборная площадь
  5. Заповедник В. И. Ленина
  6. Памятник букве "Ё"
  7. Краеведческий музей
  8. Художественный Музей
  9. Набережная
  10. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в декабре 2025
Сейчас в Ульяновске в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 8899. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Ульяновске на 2025 год для иностранцев, 132 ⭐ отзыва, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль