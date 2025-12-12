Индивидуальная
до 20 чел.
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Завтра в 15:00
14 дек в 11:00
5340 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Ульяновска, посетив Владимирский сад, Соборную площадь и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: На ул. Спасской
15 дек в 13:00
16 дек в 13:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 17 чел.
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
8899 ₽ за всё до 17 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в декабре 2025
Сейчас в Ульяновске в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 8899. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Ульяновске на 2025 год для иностранцев, 132 ⭐ отзыва, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль