Посетить край, богатый на древние памятники, красивейшие ущелья и старинные предания
Северная Осетия идеально подойдёт как любителям горных пейзажей, так и поклонникам треккинга. Она удобна и для семей с детьми — расстояния между объектами тут небольшие. Я с гордостью и любовью покажу вам живописные места моего края.
Мы посетим средневековые башенные комплексы, полюбуемся скалистыми горами и прогуляемся по тропам, где проходил Великий шёлковый путь.
Мы посетим средневековые башенные комплексы, полюбуемся скалистыми горами и прогуляемся по тропам, где проходил Великий шёлковый путь.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Гизельский круг. Это начало маршрута. Он же — место нашей встречи.
- Святилище и наскальный монумент Уастырджи — покровителя мужчин, путников и воинов. Полюбуемся им у въезда в Алагирское ущелье.
- Село Унал и фамильная башня Цаллаговых. Заедем сюда по дороге, а также посетим высокогорный шахтёрский посёлок Садон, построенный бельгийцами. Вы узнаете о сакральном смысле традиций и обычаев, которым больше 3000 лет.
- Традиционные осетинские пироги и пиво. Обязательно остановимся отведать их. Вы узнаете о значении каждого пирога, а также услышите древнюю осетинскую молитву Куывд.
- Арт-объект «Рог изобилия». Покажу вам достопримечательность, довольно новую, но уже полюбившуюся туристами.
- Ледник «Сказка» в Цейском ущелье. Поднимемся сюда по канатной дороге. Этот горно-рекреационный район известен не только на Кавказе, но и по всей России и в ближнем зарубежье.
- Водохранилище Зарамагской ГЭС — красивый бирюзовый водоём в обрамлении высоких гор. Тут же встретим арт-объект, посвящённый К. Л. Хетагурову — основоположнику осетинской литературы, поэту, этнографу и живописцу.
- Селение Лисри. Осмотрим зиккуратное святилище «Мидгау дзуар» и храм Успения Пресвятой Богородицы, а также множество родовых башен.
- Село Бирагзанг. Заедем сюда на обратном пути. Это поселение известно термальными источниками. Вы сможете поплавать в тёплом бассейне под открытым небом посреди горных вершин. Затем я отвезу вас в отель.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, обед с национальными блюдами на свежем воздухе, перекусы.
- По желанию отдельно оплачивается посещение термальных источников — 300 руб. /чел.
- Поездка пройдёт на автомобиле Niva Travel или Land Rover Discovery 3.
- При неблагоприятной погоде маршрут может быть изменён.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваш гид во Владикавказе
Провёл экскурсии для 1208 туристов
Приветствую вас, путешественники и гости моего родного Владикавказа! Меня зовут Альберт, я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с гордостью показать его вам. Владикавказ — это культурный феномен, в нём сочетаются несочетаемые вещи, и в этом разнообразии город прекрасен. Добро пожаловать!
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